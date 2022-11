Daugiau nei vienos dainos herojai: populiari vokiečių grupė „Milky Chance“ surengė koncertą Vilniuje

Dešimtmetį švenčianti vokiečių popmuzikos grupė „Milky Chance“ antradienio vakarą grojo lietuviams – trečią sykį mūsų šalyje viešintys muzikantai surengė koncertą sostinės salėje „Compensa“.

Nuo mokyklos suolo pažįstami dainininkas Clemensas Rehbeinas ir muzikantas Philippas Dauschas prieš dešimtmetį žaibiškai įsiveržė į popmuzikos pasaulį.

Jau pirmasis grupės hitas, ką tik mokyklą baigusių muzikantų sukurtas „Stolen Dance“ tapo tikra sensacija – neįmantrus jo vaizdo klipas internete jau peržiūrėtas beveik milijardą kartų.

Netrukus šią grupę jau kvietėsi populiariausios Amerikos televizijos laidos, debiutinį albumą „Sadnecessary“ Metų įrašu pripažino tuo metu įtakingas JAV žurnalas „Spin“, nors kritikai niekaip nesugebėjo apibūdinti, kokią muziką ši grupė groja.

„Milky Chance“ koncertas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bliuzas, folkas, regis, elektroniniai garsai – „Milky Chance“ muzikoje, regis, visko yra po truputį. Savo herojumi muzikantai vadina legendinį JAV dainų kūrėją Bobą Dylaną, bet naujausią jų albumą „Trip Tape II“ vienas interneto portalas priskyrė eksperimentinės šokių muzikos žanrui. Iš to grupė juokiasi, bet tuo pačiu ir džiaugiasi.

„Mūsų muzikoje galima atrasti daug netikėtų dalykų. Bent jau mes to siekiame, mes taip mąstome apie muziką. Tad smagu, kad ir kiti taip mano. Tai nuostabu, nes mes niekada nenorėjome prisirišti prie vieno žanro. Miela, kad ir kiti nebando mūsų įgrūsti į vieno stiliaus rėmus“, – prieš koncertą LRT.lt duotame interviu svarstė Ph. Dauschas.

2016-aisiais „Milky Chance“ pirmą kartą lankėsi Lietuvoje – tąsyk grojo festivalyje „Galapagai“ Zarasuose, iš kurio prisimena „tokį atrakcioną, kur atsiguli, tada kitas žmogus nušoka nuo pakylos ir tave išsviedžia į orą“.

„Milky Chance“ koncertas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

2018-aisiais jie koncertavo Vilniuje, o šįmet, sušvelnėjus pandemijos ribojimams, paskelbė dar vieną turą – į kurio grafiką vėl įrašė Lietuvos sostinę. Kaip sako patys – dar ir todėl, kad norėjo vėl atkeliauti į šalį, kuri taip myli pačių „Milky Chance“ dievinamą krepšinį.

„Pasaulio futbolo čempionato nežiūriu, nes futbolas apskritai tapo sporto šaka, kurioje pernelyg svarbu pinigai ir verslas“, – dėstė Ph. Dauschas.

„Stolen Dance“ pasiekė tokias populiarumo aukštumas, jog gali kilti pagunda „Milky Chance“ vadinti vieno hito grupe.

Tai neteisinga – „Down By The River“, „Flashed Junk Mind“, „Colorado“, „Cocoon“ yra ne mažiau įsimenančios dainos, o grupės istorijoje jau yra penki albumai ir šįmet išleista akustinė debiutinio disko „Sadnecessary“ versija.

„Kai dabar klausomės to albumo, nieko nenorėtume keisti. Žinoma, jis netobulas, mes buvome labai jauni, bet viskas ten – labai nuoširdu“, – pasakojo C. Rehbeinas.

Į Vilnių po pasirodymų Estijoje ir Latvijoje užsukę vokiečiai po pandemijos į sceną žengia su naujai atrasta energija, efektingai sudėliotu dainų sąrašu ir keliais perdirbiniais, kuriuos pasismaginimui įrašė per pandemiją.

80-ųjų dievukų „Culture Club“ daina „Do You Really Want To Hurt Me“ ar panašių laikų žvaigždžių „Soft Cell“ dainuotas hitas „Tainted Love“ – tarsi lengvai ironiška muzikinė „Milky Chance“ mankšta, bet tuo pačiu – ir užuominos į pačių atlikėjų muzikinį skonį.

„Milky Chance“ koncertas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jų, įsimenanti daina yra didžiausia vertybė, o jų pačių karjeroje jau yra ir pažintys su savo pačių herojais – dainos, įrašytos su atlikėju Jacku Johnsonu ir grupe „The Kooks“, kurių „Milky Chance“ klausėsi nuo paauglystės.

Antradienio vakarą po „apšildančio“ britų atlikėjo Quarry pasirodymo į sceną žengę vokiečiai surengė koncertą, kuriame svarbiausios – būtent dainos.

Apšvietimo efektai ir scenografija – gana paprasti, tačiau vos pasirodę scenoje, „Milky Chance“ sukėlė triukšmą. Publika, kurios didžiąją dalį sudarė jauni gerbėjai, atrodė šių vokiečių nuoširdžiai pasiilgusi.

Kaip ir savo klipuose – scenoje „Milky Chance“ atrodo lyg po linksmo vakarėlio, atsipalaidavę ir į save nežiūrintys pernelyg rimtai.

Specifinis prikimęs C. Rehbeino balsas yra grupės vizitinė kortelė (dėl kurios skeptikai kartais bamba, kad visos „Milky Chance“ dainos esą panašios viena į kitą). Tačiau ne mažiau išskirtinis bruožas – linksmi žvilgsniai scenoje vienas į kitą, tarsi įrodantys, kad patiems grupės muzikantams visa jų karjera atrodo lyg vienas linksmas nuotykis.

„Kaip gyvai grojanti grupė šiuo metu galbūt esame geriausia per visą mūsų karjerą. Bent jau mes tikrai taip manome.

Karjeros pradžioje mus iškart užgriuvo sėkmė, su kuria net nežinojome, kaip elgtis. O štai dabar prašom – grojame jau dešimt metų, tai neįtikėtinas skaičius. Ypač, kai pagalvoji, kad grupėje esame trečdalį savo gyvenimo, nes mums dabar trisdešimt“, – sakė Ph. Dauschas.

Grupės įkūrėjai sako, kad per karjeros dešimtmetį dar nė karto nebuvo rimtai susipykę, ir žvelgiant į sceną tai atrodo tiesa.

„Milky Chance“ koncertas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Blossom“, „Table For Two“, „Troubled Man“ – dainoms keičiant vieną kitą, atrodė, kad lietuviai didžiąją dalį jų moka atmintinai.

Ryškiausi hitai, tarp jų ir „Stolen Dance“, grupės tradiciškai paliekami pabaigai, tačiau dar jai nepriartėjus žiūrovai linksminosi taip, lyg jau būtų gavę viską, ko norėjo.

Kitais metais naują albumą išleisiantys muzikantai jau dabar žino, kad dar norės sugrįžti į Lietuvą. O pandemiją vadina ne tik iššūkiu, bet ir dovana.

„Turėjome daug laisvo laiko, atsirado pertrauka, kurios tikriausiai nebūtume galėję sau leisti kitomis aplinkybėmis. Tai gera pamoka.

Pertrauka mums suteikė daug galimybių. Kalbant tik apie mus ir mūsų muziką, tai buvo puikus metas. Bet, žinoma, pasaulyje vyko negeri dalykai. Dabar labai džiaugiamės, kad vėl galime koncertuoti. Bet gal būtent todėl, kad turėjome laiko kurti, eksperimentuoti, rašyti muziką, kuria tikime šimtu procentų“, – pasakojo C. Rehbeinas.

Nedideliame Vokietijos mieste Kaselyje užaugę ir gyvenantys „Milky Chance“ dabar yra vieni žymiausių iš jo kilusių žmonių – po brolių Grimmų.

„Milky Chance“ koncertas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, jie – viena iš nedaugelio Vokietijos grupių, kurios gali parduoti daug bilietų į koncertus Lietuvoje, Brazilijoje ar Indonezijoje. Tačiau savo vaidmens nesureikšmina. Ir galbūt tai yra viena iš „Milky Chance“ sėkmės priežasčių. Jie – tiesiog muziką mylintys vaikinai, kuriems pasisekė.

„Mes nesame tipinė vokiška grupė. Daugelis žmonių net nemano, kad mes vokiečiai.

Daug kas vis dar galvoja, kad mes amerikiečiai. Be to, mūsų muzika neskamba vokiškai. O kas apskritai yra tipiška vokiečių muzika. „Rammstein“? Turbūt ne.

Mes save laikome tiesiog muzikos ambasadoriais. Kuriame muziką, kuri sklinda, sujungia žmones visame pasaulyje. Kaip ir daugybė kitų atlikėjų. Ir mes laimingi, tai darydami“, – sakė muzikantai.