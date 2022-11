Grupė „Rakija Klezmer Orkestar“ Lietuvos miestuose pristatys žydų vestuvių kultūrai skirtą albumą

Jau 8 metus gyvuojanti grupė „Rakija Klezmer Orkestar“ rengia koncertų seriją, kurioje pristatys savo antrąjį studijoje įrašytą albumą „A Chasene!“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, nors albumas pasaulį išvydo dar pavasarį, dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje jo pristatymo šventę teko atidėti.

Lapkričio 25 dieną Vilniuje, „Sodas 2123“ erdvėje, įvyks pirmasis albumo pristatymo koncertas, o jau kitą dieną (šeštadienį) grupės pasirodymas vyks ir Kaune, „Sinagoga Studio“. Gruodžio 10 dieną grupė koncertuos Klaipėdoje, „Herkus Kantas“ erdvėje.

Koncerto metu pasirodys ne tik grupės nariai, bet ir keli svečiai iš Ukrainos. Plačiau apie albumą grupės narius Miką Kurtinaitį ir Darių Bagdonavičių kalbino asociacijos „Etnoerdvės“ vadovė Vera Venckūnaitė-Čepulienė.

– Kas skamba šiame albume?

Mikas Kurtinaitis: Daugiausia – instrumentinės jidiš melodijos, yra dvi vokalinės dainos.

Darius Bagdonavičius: Albumui rinkomės programą iš savo klausomų kūrinių, kuriuos mes patys ir nagrinėjame, iš jų mokomės. Tai yra visos mūsų veiklos pagrindas.

Mikas: Kūriniai, kuriuos atlieka mūsų pamėgti šios muzikos atlikėjai.

Darius: Žinoma, mes juos interpretuojame kažkiek savaip, bet vis tiek remiamės senuoju, pirminiu atlikimu, pirminiu pateikimu. Visą tą albumo repertuarą tai ir sudaro.

– Šis albumas yra kaip nedidelis vestuvių epizodas. Kaip gimė tokia idėja?

Mikas: Kai mes pradėjome rinktis, kas skambės tame albume, mes visų pirma labai susikoncentravome į vokalinius kūrinius, sau tai akcentavome. Ir Darius surado kūrinį „A Chasene“.

Darius: Jis atspindi visą klezmerių kultūrą iš esmės, nes klezmerių muzika yra pirmiausia vestuvių muzika, o a chasene jidiš kalba reiškia „vestuvės“. Ir pati kūrinio nuotaika, išdėstymas: pradžioj yra doina, paskui įsijungia freilach ritmas.

Šitas kūrinys netgi atspindi tokią mažą visos vestuvių liturgijos dalelytę. Doina yra liūdna, lėta melodija be ritmo, kažkoks virkdinimas, verkšlenimas. O paskui toliau jau visi džiaugiasi, šoka ir linksminasi.

Mikas: Paties albumo viršelį pamatėme koncertuodami Dieveniškėse su projektu „Atgaivintos erdvės“. Ilona Šedienė (Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemo vadovė – Red.) po koncerto nusivedė mus aprodyti savo mokykloje turimą parodą su Simono Karczmaro darbais, padovanojo jo albumą, kurį labai rekomenduojame pavartyti visiems.

Ir pirmas puslapis, kurį aš tiesiog atsitiktinai atverčiau, buvo vestuvių vaizdelio paveiksliukas. Mes jau buvom tada nusprendę, kad albume skambės „A Chasene“ ir dar keli kūriniai, bet dar nebuvo visos programos. Ir kažkaip visi bendrai nutarėm, kad jis labai labai tiktų albumo viršeliui, jis iškart padiktavo viso albumo temą. Ir tada jau rinkomės viską tematiškai. Atsižvelgėme, kad viskas būtų klezmerių tradicijoje.

„Rakija Klezmer Orkestar“ / Asmeninio albumo nuotr.

– Jūsų grupėje nėra vieno lyderio, tad kyla kalusimas, kaip funkcionuojate? Kaip jūs atsirenkate kūrinius, kaip juos perimate, ar juos aranžuojate? Kaip vyko albumo paruošiamieji darbai?

Mikas: Iš pat pradžių mes stengėmės atrinktas melodijas pergroti kuo autentiškiau, per daug savo kūrybos nepridėdami, kad perimtume tą nuotaiką, charakterį būtent tos melodijos, kokia ji yra išlikusi, užfiksuota ir kokią mes girdėjome. Tokias melodijas jau būtų galima atlikti gyvai ir jos jau skambėtų puikiai koncerte tokios, kokias mes šviežiai išmokome.

Bet kai reikia albumą įrašinėti studijoje, viskas labiau girdisi ir tada jau pati idėja prašosi kažkokios aranžuotės. Ta aranžuotė per repeticijas, per pastovų grojimą natūraliai susidėlioja, kiekvienas turi savo idėjų, kiekvienas muzikantas turi savo braižą, o kartu kuriame bendrą skambesį. Po to svarbiausia albumo įrašinėjimui susidėlioti struktūrą.

Darius: Pačios etninės muzikos atlikimas, kai tu groji gyvai, yra labai gyvas ir improvizuotas. Bet kai tu turi tą kūrinį, kaip vienetą, susisteminti ir įrašyti, tada gaunasi ir tam tikra aranžuotė. Aišku, šitame albume tos aranžuotės yra paremtos tradiciniu, pirminiu atlikimu. Nors aranžuotės mūsų, bet pati esmė, struktūra išlieka tradicinė.

– Daugiausiai grojate gyvai. Ar reikia daug ką pakeisti, kuomet įrašinėjate savo muziką?

Darius: Ne tai, kad pakeisti. Na, pavyzdžiui, kaip mūsų darbe atsispindi etninės muzikos specifika: mes dabar jau tuos pačius kūrinius, kurie įgroti albume, grojame kitaip. Jie yra gyvi, jie nestovi vietoje.

Mikas: Iškart po įrašų, išėjus iš studijos ir koncertuojant ant scenos, daug kas buvo užsifiksavę ir grojom pagal tas studijoj nusistatytas struktūras. Bet galiausiai viskas gludinasi ir leidžiame sau improvizuoti.

– O jums patiems kas yra maloniau: groti gyvai ar daryti įrašus ir tokiu būdu pristatyti savo muziką?

Mikas: Man asmeniškai tikrai gyvai, negaliu atsakyti už visą 6 žmonių grupę. Bet tiek man, tiek Dariui turbūt yra smagiau groti gyvai. Tiesiog gyvai grojant tas skambėjimas kiekvieną kartą gali būti visiškai kitoks.

Darius: Kiekvieną kartą skirtingos situacijos, skirtingai reaguoji į jas, į žmones.

Mikas: Grojame ir įvairiose erdvėse. Vien techniškai, pavyzdžiui, vienoje erdvėje galiu groti su didžiuliu būgnų komplektu, kitoje – turiu prisitaikyti ir groti tik su bačkute. Tas pats galioja ir kitiems muzikantams.

Darius: Vieną kartą gali būt pilnas įgarsinimas, mes galime grot ant didžiulės scenos, didžiulėje erdvėje. Tada yra ir visi būgnai, ir visa muzikantų sudėtis, gal net papildomi muzikantai. Jei mes grojame kažkur bare – nereikia jokio įgarsinimo ir prisitaikome prie situacijos.

„Rakija Klezmer Orkestar“ / T. Tereko nuotr.

– Aš suprantu, kad jūsų pagrindinis tikslas yra groti gyvai, ar ne? Kodėl vis dėlto pasiryžtate įrašyti albumą, kodėl tai jums svarbu?

Mikas: Kad turėtume, ką parodyti žmonėms, kad galėtume prisistatyti. Tai puiki vizitinė kortelė. Be to, mums patiems, kaip muzikantams, tai yra etapo užfiksavimas. Albume užfiksuojame tai, kaip grojame šiame tarpsnyje, o po to prasideda kitas etapas, naujos paieškos.

– Jūsų pirmasis albumas yra visiškai kitokio pobūdžio, ten skamba ir kitokia muzika, daug įvairesnė tautiniu aspektu. Kodėl šį kartą susikoncentravote į klezmerių muziką?

Darius: Pirmasis albumas taip pat buvo tam tikras etapas. Jau po kelių mėnesių nebebuvom patenkinti tuo albumu, tuo metu labai keitėmės. Su pastaruoju albumu yra šiek tiek kitaip, tai mūsų mokymosi procesas.

Mikas: Šiam albumui mes ypač daug mokėmės būtent perprasti giliau klezmerių tradiciją. Nes mūsų grupėje yra labai stiprūs muzikantai: ir labai geri improvizatoriai, ir labai geri intstrumentalistai. Jie gali praktiškai viską sugroti: ar tai būtų fankas, ar tai būtų džiazas, ar tai būtų klezmeris.

Būtent šiuo albumu mes išsikėlėme sau tikslą įsigilinti į klezmerių muzikos ypatybes ir įrašyti albumą taip, kaip mes mokymosi procese šį stilių supratom, perteikti šios muzikos atlikimo ypatybes.

Darius: Kiekviena klezmerių grupė vis tiek turi savą braižą, nors tai ir yra tradicijos tąsa.

Visi muzikantai yra atėję iš skirtingų mokyklų, skirtingų stilistikų, todėl ir grupėje jie skamba savitai. Juolab, kad šis stilius šiaip laikais jau apjungia įvairias stilistikas. Jis egzistuoja savarankiškai, bet įtraukdamas viską, kas yra aplinkui.

Mikas: Kaip grupė egzistuojame jau seniai. Kaip ir kiekvienas muzikantas, taip ir mes ieškome savo skambesio, tobulėjame. Šitas albumas buvo viena iš tų ieškojimų stotelių. Mes nežinome, kur suksime po šito albumo, bet jis labai daug mums padėjo. Kiekviena klezmerių grupė turi savitą garsą, bet yra tam tikri ypatumai, kurie pasikartoja visur ir po kurio laiko tu jau gali atpažinti, ar čia yra klezmerių muzika, ar tik ja apsimeta.

„Rakija Klezmer Orkestar“ / Asmeninio albumo nuotr.

– O ar įvardytumėte savo atpažįstamumo ženklą? Kas jus išskiria iš kitų šio žanro atlikėjų?

Mikas: Aišku, būtų smagiau, kad kažkas iš šalies paklausytų ir pasakytų. Tikimės sulaukti tokių apžvalgų.

Darius: Turbūt mes išsiskiriam tomis minėtomis kitų stilių įtakomis. Visa tai formuoja unikalų skambesį.

– Turite omeny džiazo, klasikinės, šiuolaikinės muzikos įtakas?

Mikas: Taip. Ir ne tik. Mūsų atliekama muzika išsiskiria tam tikromis detalėmis. Palyginus su vakariečiais klezmerių atlikėjais, mūsų grojime jaučiamos slaviškos muzikos įtakos. Tai mes ir patys pastebėjome tarptautiniuose kursuose.

Darius: Taip pat buvo komentarų, kad esam grojimo braižu panašūs į grupę „Dobranoc“. Iš dalies mus formuoja ir tie atlikėjai, kurie mums patinka, kurie mums tampa pavyzdžiu.

– Tai čia nėra kažkoks genetinis kodas, kad jūs esate iš šitų platumų ir dėl to taip grojate?

Darius: Gal šiek tiek yra ir to. Tai jaučiame iš praktikos dirbant su atlikėjais iš Vakarų ir iš Rytų. Stereotipiškai galim manyti, kad vakariečiai tiesiog savo garsinėje aplinkoje neturi tam tikrų patirčių, kurias mes turime ar galime gauti.

– Esate žinomi kaip etninės muzikos atlikėjai, visų pirma – žydų muzikos. Stereotipiškai galima būtų manyti, kad tai gali riboti jūsų klausytojų auditoriją. Ar patys tą jaučiate, o gal tai yra pasenusi nuomonė? Kas yra jūsų klausytojai?

Mikas: Man rodos, mūsų klausytojų tai visai neriboja.

Darius: Mums dažnai sako „tai dažnai grojat pas žydus“. Ne, mes dažniausiai pas lietuvius grojam.

– Jūsų auditorija keitėsi, plėtėsi metams bėgant?

Mikas: Keistis nesikeitė, bet plėtėsi. Kaip ir kitiems muzikantams, bėgant laikui, atsiranda klausytojų iš vis kitokių ratų. Bet kad radikaliai kažkas keistųsi – kad kažkam nebepatiktume, o kažkam pradėtume labai patikti – tai taip nebuvo.

„Rakija Klezmer Orkestar“ / Asmeninio albumo nuotr.

– Jūsų gyvi pasirodymai visuomet labai energingi, šurmulingi, baigiasi šokiais. Ar jaučiate, kad pavyko albume perduoti tą energiją, kurią skleidžiat gyvuose pasirodymuose?

Mikas: Man klausantis atrodo, kad pavyko. Bet nepasakyčiau, kad visi mūsų koncertai tokie šurmulingi. Pasitaiko, kad grojame ir kitokiuose koncertuose. Aišku, nors ir sėdimas koncertas, vis tiek žmonės pradeda trepsėti, gal kuklinasi eiti šokti. Ypač Lietuvoj žmonės kuklinasi. Kol penki žmonės nepradeda šokti, tol dar penki neprisijungs.

Man rodos, kai jie sėdi ir išklauso visą koncertą, paskui gailisi ir dar labiau viduje ima kunkuliuoti. Nes jei tos energijos, kurią mes jiems ištransliavome, jie nespėjo atiduoti atgal, tai po koncerto klausytojai būna kaip kavos išgėrę. O kai būna labiau šokiams skirta erdvė, tai įvyksta tas apsikeitimas energija ir po koncerto visi būna savotiškame katarsyje.

– O kaip jums patiems yra maloniau: groti sėdinčiai, rimtai auditorijai ar vakarėlyje?

Darius: Kur daugiau moka.

Mikas: Mums visur malonu grot iš tikro.

Darius: Žinoma, yra malonu, kai tu gauni atsaką, įvyksta kažkokia sinergija.

Mikas: Lengviau pačiam groti, mažiau pavargsti.

Darius: Žymiai smagiau yra groti, kai šoka žmonės, tu matai, kaip jie reaguoja savo judesiais. Nors tai galima pajusti ir kai žmogus sėdi, bet energija ir džiaugsmas daug geriau transliuojami per judesį.

Mikas: Beveik kiekvienas iš mūsų grupės yra nors kartą pasakęs, kad jie patys labai norėtų pašokti mūsų koncerte. Ir visi turi tokią svajonę. Visi kalba, kaip nusisamdys mus kažkokiai šventei, o sau ras pakaitinių muzikantų.

– Nuo ko priklauso jūsų geras koncertas, pasirodymas?

Darius: Nuo žmonių noro, atvirumo, žingeidumo tuo metu, kai mes grojame. Vėlgi, mes negalime suabsoliutinti, kad mes visiems patinkame. Bet dažnai žmonės po koncerto ateina ir klausinėja įvairiausių klausimų, jiems įdomu viskas, ką mes darome.

Mikas: Patarimų dažnai turi.

Darius: Taip, mes juos išklausome, priimame, dažnai ir atsižvelgiame. Tai nuo to žmogiško kontakto. Man, asmeniškai, kuo mažesnė erdvė – tuo glaudesnis kontaktas ir tuo smagiau. Dažnai mums sako, kad kažkur yra per maža erdvė ir nesutilpsim. O mums gerai: kuo mažesnė erdvė – tuo smagiau, arčiau, meiliau.

Mikas: Simas, mūsų tūba grojantis muzikantas, kartą grojo užsilipęs ant pianino, kad tilptų.

– Ar betarpiškumas jums labai svarbus, nes pasirodymo kokybė priklauso ne tiek nuo jūsų pačių nusiteikimo, kiek nuo to, kaip atliepia publika?

Darius: Etninė muzika apskritai yra betarpiška, emocinga. Tai procesas.

Mikas: Ji ir atėjusi iš bendravimo, socializavimosi.

Darius: Taip, tai yra socialinė muzika, keliaujanti muzika. Ji socializuoja. Kai mes grojame, nuolatos bendraujame su žmonėmis. Tai labai socialinis dalykas.

– Kiek truko šio jūsų albumo įrašymas?

Mikas: Pirmąjį savo albumą įrašėme per 3-4 mėnesius, labai skubėjome. Su šiuo albumu buvome daug atsargesni – užtrukome gal pusantrų metų, labai kruopščiai dirbome. Visi aplink mus skubino. Skubino klausytojai su albumo įrašymu, po to skubino su albumo pristatymu. O mes išlaukėme reikiamo momento. Spėjo atkeliauti net ir vinilai.

– Pabaigai – apie ateities planus. Kada laukti kito albumo? Ar turite kitokių idėjų naujiems projektams?

Mikas: Turim daug idėjų, galvoj turim daug projektų, sudėtinių projektų, ir albumo idėją turim.

Darius: Bet mes visko irgi negalime numatyti, nes kiekvienas laikmetis diktuoja savus dalykus, mes turime mokėti prie to prisitaikyti. Ir, pirmiausia, kad mums patiems viskas tiktų ir patiktų, tada ir žmonėms tinka. Čia yra nuolatinis procesas ir per tą procesą mes tikrai pateiksime dar daug staigmenų.

Mikas: Žinome, kad kitas albumas bus ir jis bus tikrai kitoks, nei šitas.

Darius: Vėl kitoks: galbūt klezmerių plačiąja prasme, ne vien tik žydiška tradicija. Bet tai bus klezmerių muzika.

– Gal turite palinkėjimą savo klausytojams, kurie įsigijo albumą ir klauso jo, ar tiems, kurie nori ateiti į koncertus?

Mikas: Turim palinkėjimą švęsti gyvenimą. Šitas albumas, tikimės, privers jus norėti šokti, norėti ateiti į mūsų koncertą, paskatins domėtis šita muzika ir kultūra. Taip, kaip kažkada paskatino mus. Šiaip linkime nepamiršti švęsti.