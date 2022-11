Tarptautinę tolerancijos dieną sostinėje – išskirtinis britų garsenybės Planningtorock pasirodymas

Lapkričio 16 dieną pasaulyje minima tarptautinė Tolerancijos diena bus švenčiama ir Lietuvoje.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, trečiadienį sostinės klubas „Opium“ ir kontrkultūrinis queer judėjimas „We Are Propaganda” kvies susipažinti su ryškiu queer kultūros balsu Planningtorock.

Jau nuo 2015 metų „Love is the Message” švenčia įvairovę, atvirumą ir tolerantiškas šokių muzikos šaknis. Per šį laiką renginys susilaukė stipraus klubinės bendruomenės palaikymo šalyje ir už jos ribų.

Šiais metais prie renginio organizavimo prisijungė ir judėjimas „We Are Propaganda”, kuris buria LGBTQ+ bendruomenę ir organizuoja alternatyvius queer vakarėlius nuo 2016 metų. Šio kolektyvo nariai dalyvauja ir inicijuoja tokius renginius kaip festivalis „SapfoFest”, Baltijos šalių queer meno ir politikos tinklas „Juoda rožė. Juodas gvazdikas“, prisideda prie festivalio „Kreivės” veiklų.

Planningtorock / Asmeninio albumo nuotr.

Nuo Franko Oceano pareiškimų iki Janelle Monáe „PYNK“ kelnių — šiuolaikiniuose popmuzikos naratyvuose pastebimai atsiranda vis daugiau queer elementų, tačiau tarpdisciplininio meno žvaigždės Planningtorock atveju ši subversyvi dvasia lyčių, orientacijos bei politikos srityse yra pagrindinis kūrybos variklis jau daugiau nei du dešimtmečius.

Boltone (Jungtinė Karalystė) užaugusi, ilgai Berlyne gyvenusi, o dabar savo namais Estiją pasirinkusi asmenybė, nepriskirianti savęs vienai lyčiai, rašo provokuojančias dainas apie mūsų socialinį binariškumą.

Planningtorock kūryba yra nuolatinis tyrimas apie garso kreivinimą, kuris klausia, kaip skambėtų neheteronormatyvi muzika. Šios išskirtinės asmenybės pasiekimų sąraše — bendri darbai su tokiais atlikėjais kaip „The Knife” ar Peaches ir net garso takelis „Chanel” mados namų pasirodymui, o daugelis muzikos kritikų Planningtorock (tikrasis vardas - Jam Rahuoja Rostron) lygina su tokiomis kultinėmis atlikėjomis kaip Björk, Diamanda Galas, Kate Bush ar Chinawoman.

Planningtorock / Asmeninio albumo nuotr.

„Suorganizavę sėkmingą paramos pritraukimo nepriklausomoms LGBTQ+ bendruomenę buriančioms iniciatyvoms renginį „gallery 1986” erdvėje birželį, džiaugiamės tęsdami bendradarbiavimą su „Opium” komanda ir turėdami galimybę į Vilnių pakviesti tokio aukšto kalibro, tarptautinėje scenoje pasižymėjusius atlikėjus kaip Planningtorock”, – pasakoja vienas iš „We Are Propaganda“ įkūrėjų Edvinas Grinkevičius.

Prie atlikėjų prisijungs ir į šokių aikštelę kvies ir vietiniai klubo „Opium” bei „We Are Propaganda” rezidentai, LGBTQ+ bendruomenės nariai Gemayel, Moteris, soft corps ir vika, o klubas duris atvers neįprastai anksti — jau 21 val.