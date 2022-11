Nuo „Simpsonų“ iki Romo Kalantos: 10 įdomių faktų apie Vilniuje grosiančią grupę „Uriah Heep“

Jau pirmadienį Vilniuje koncertą surengs legendinė britų grupė „Uriah Heep“. Tai bus jau trečias roko muzikantų pasirodymas Lietuvoje – pastarąjį kartą rokeriai mūsų šalyje lankėsi 2008 metais.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, ši penkiasdešimtmetį šventiniu turu mininti grupė Lietuvoje taip pat paliko muzikinį pėdsaką.

Mažai žinoma, kad vienas šio kolektyvo gerbėjų yra kultinės grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, o neseniai paviešintoje Romo Kalantos užrašų knygelėje prie kelių pasižymėtų muzikinių grupių buvo paminėta ir „Uriah Heep“.

Lapkričio 14 dieną sostinės koncertų salėje „Compensa“ „Uriah Heep“ surengs jubiliejinio turo šou. Artėjant pasirodymui - 10 įdomių istorijų bei mažiau žinomų faktų apie ryšius su Lietuva.

1. Viena ilgiausiai gyvuojančių roko grupių pasaulyje

1969 metais Londone įkurta „Uriah Heep“ skaičiuoja jau 53 karjeros metus ir yra laikoma viena ilgiausiai gyvuojančių roko grupių pasaulyje. Grupė išleido 24 studijinius albumus ir pardavė net 45 mln. oficialių įrašų.

Grupė organizavo turus daugiau nei 60 valstybių ir surengė per 4 tūkst. koncertų. Neabejotinai įspūdingas skaičius, kuri nustelbia nebent faktas, kad dar visai neseniai „Uriah Heep“ sugebėdavo sugroti 150-200 gyvų pasirodymų per metus. Ne veltui dėl nuolatinių koncertinių turų ir pribloškiančios energijos „Uriah Heep“ vadinama ir viena darbščiausių muzikos grupių.

Nepaisant to, kad gitaristas Mickas Boxas yra vienintelis grupės narys iš originalios 1969 metais „Uriah Heep“ sudėties (kitas seniausiai grupėje grojantis muzikantas – prie „Uriah Heep“ 1986 metais prisijungęs ir su grupe įrašęs visus vėliau sekusius albumus vokalistas Bernie‘is Shaw), grupė koncertuose groja ne tik seniai sukurtus hitus, bet ir pristato naujas dainas.

Tik vakar, lapkričio 8 dieną, „Uriah Heep“ gerbėjams pristatė pirmą singlą „Save Me Tonight“ iš būsimo albumo. Grupė pasidalino žinia, kad jau 25-asis studijinis albumas „Chaos & Colour“ bus išleistas 2023 metų sausio 27 dieną.

2. Pirmas hitų rinkinys vos po 5 metų

„Uriah Heep“ kartu su „Led Zeppelin“, „Black Sabbath“ ir „Deep Purple“ yra laikomi sunkiojo ir progresyvaus roko pradininkais. „Uriah Heep“ muzikantai buvo ypač produktyvūs kurdami hitais tapusius roko himnus, o ypač daug jų sukūrė 1970-1974 metais, kai per penkerius metus kasmet išleido po albumą.

Šiais laikais atrodo neįprasta, kad po penkerių grupės gyvavimo metų būtų išleistas geriausių dainų rinkinys. Visgi „Uriah Heep“ pirmąjį „Best Of“ albumą išleido vos 1975 metais. Neįtikėtiną grupės sėkmę atspindėjo tai, kad ši dainų rinktinė pasiekė geriausiųjų trejetuką net 20 valstybių.

Jau tuo metu albume buvo tokie klasikiniai rupės hitai: „Gypsy“, „Lady in Black“, „July Morning“, „The Wizard“, „Easy Livin’“, „Sweet Lorraine“ ir “Stealin’“. Vienas didesnių grupės hitų „Lady in Black“ tuo metų singlų topuose išsilaikė 13 savaičių ir pelnė prestižinį „Auksinio liūto“ apdovanojimą, kuris buvo vadinamas europietiškuoju „Grammy“.

3. Nelegalūs įrašai ir klausytojai Lietuvoje

Kokybiškas sunkusis rokas ir atpažįstamos melodijos lėmė, kad „Uriah Heep“ muzika tapo viena labiausiai, šių dienų terminais kalbant, „pirataujamų“ grupių roko istorijoje. Skaičiuojama, kad nelegalių grupės įrašų pasaulyje buvo prigaminta per 10 milijonų.

Grupės muzikantai savo interviu ne kartą pasakojo, kaip buvo įdomu kaskart koncertų turo metu pamatyti „naujai“ išleistus savo albumus, o tai ypač dažnai pasitaikydavo Rytų Europos valstybėse, kur legalūs šios grupės įrašai, deja, nebuvo prieinami.

Tai nestebina turint omenyje, kad grupės hitai „Lady in Black“, „Gypsy“ ir „Easy Living“ tapo ne vienos roko gerbėjų kartos himnais. Nepaisant „geležinės uždangos“ Europoje, „Uriah Heep“ buvo ypač populiarūs ir Rytų Europoje.

Lietuvos melomanai neabejotinai atsimins savo kolekcijoje turėję piratinius šios grupės vinilus ar į kitas senovines laikmenas iš draugų persirašytus albumus. Grupės populiarumą sovietmečio laikotarpio Lietuvoje patvirtina ir archyviniai dokumentai.

Šiais metais Kauno regioninio valstybės archyvo paviešintojo Romo Kalantos užrašų knygutėje jos savininkas buvo pasižymėjęs muzikos grupes. Čia, sąraše šalia George‘o Harrisono, Johno Lennono, Jimi Hendrixo, „Black Sabbath“, įrašyta ir „Uriah Heep“.

Romo Kalantos užrašų knygelė / Kauno regioninio valstybės archyvo nuotr.

Mažai žinoma, bet didelis grupės gerbėjas yra ir A. Kaušpėdas, vėliau įkūręs vieną ryškiausių ir didžiausią pėdsaką palikusių grupių Lietuvos atgimimo ir mūsų roko istorijoje – „Antį“.

4. „Britiškoji invazija“ ir nuotykiai JAV

70-aisiais „Uriah Heep“ kartu su kitomis iš Jungtinės Karalystės kilusiomis grupėmis „Led Zeppelin“, „Deep Purple“, „Blath Sabbath“ ir „Jethro Tull“ buvo „britiškosios invazijos“ – britų muzikos kultūros ekspansijos JAV – smaigalyje. Išleidusi eilę sėkmingų albumų „Uriah Heep“ džiaugėsi išparduotais turais muzikos festivaliuose ir arenose.

Visgi „Uriah Heep“ gastrolės JAV nepraėjo be nuotykių. Grupės nariai pasakoja, kas vieno pirmųjų visiškai išparduoto turo JAV metu, per pirmąjį turo pasirodymą grupės gitaristas Mickas Boxas nukrito scenos, išsinarino kairę ranką ir susilaužė 4 kaulus dešiniajame rieše.

Nepaisant to, Mickas išlaikė visą turą scenoje – tiesa, tik su nuskausminamųjų injekcijomis prieš kiekvieną koncertą ir kelių rūšių medicininiais įtvarais, mažesniu prieš koncertą ir didesniu po pasirodymo, kai dvigubai ištindavo ranka. Grupė prisimena, kad šio turo metu joks JAV miestas nebuvo aplankytas be užvažiavo į vietos ligoninę.

Kito turo JAV metu koncertas Dalase turėjo būti nutrauktas anksčiau, nes grupės bosistą Gary Thainą pasirodymo metu ant scenos nukratė elektra. Dėl to grupė jau kitą dieną surengė nemokamą pasirodymą tame pačiame mieste, o muzikantams buvo įteikti miesto raktai ir teko garbė tapti miesto garbės piliečiais.

„Uriah Heep“ / Grupės archyvo nuotr.

5. Nuo karantino iki roko

Į Lietuvą „Uriah Heep“ atvyksta su penkiasdešimtmečio turo „From Lockdown to Rockdown!“ pasirodymu. Šiais metais grupė surengs per 60 pasirodymų įvairiuose Europos miestuose, tarp jų – ir Vilniuje.

Prieš kelerius metus atšventusi savo 50-ąjį gimtadienį, grupė išsiruošė į grandiozinį turą po Europą, tačiau dėl pandemijos koncertus teko net kelis kartus nukelti. Iš čia kilo ir ironiškas turo pavadinimas „From Lockdown to Rockdown!“ (liet. „Nuo karantino iki roko“).

Lapkričio 14 dieną Vilniuje „Uriah Heep“ pristatys jubiliejinio turo programą. Muzikantai žada surengti grandiozinį trijų valandų koncertą, kuriame bus galima išgirsti daugelį didžiausių grupės hitų.

6. Labiausiai pamirštas albumo pristatymas roko istorijoje

„Uriah Heep“ 70-ųjų roko dvasią, šlovę ir švaistūniškumą bene geriausiai atspindi 1976 m. išleisto albumas „High and Mighty“. Daugiau nei 300 svarbiausių pasaulio žiniasklaidos atstovų buvo grupės nuskraidinti į Šveicariją, kur grupė juos linksmino besisukančiame restorane maždaug 4 km aukštyje Alpėse.

Deja, visi suinteresuoti asmenys pamiršo, kad alkoholis tokiame aukštyje veikia penkis kartus stipriau. To rezultatas – „High and Mighty“ pristatymas į roko istoriją pateko kaip labiausiai pamirštas visų laikų albumo pristatymas.

Galima nujausti, kad tai ne vienintelis atvejis, kai alkoholis sutrukdė geriau pažinti „Uriah Heep“ muziką. Grupė prisimena, kai kartą Helsinkyje, Suomijoje, sugrojus vos valandą iš viso koncerto laiko, jį sustabdė policija, nes žiūrovai buvo per daug girti.

Viso pasirodymo metu policija vežė girtus gerbėjus į policijos nuovadą, tačiau policijos sulaikymo kameros buvo greitai perpildytos, todėl policijai teko apskritai sustabdyti „Uriah Heep“ pasirodymą. Anot grupės, tai vienas iš labai retų atvejų iš daugiau nei 4 tūkst. koncertų, kai „Uriah Heep“ teko nutraukti savo pasirodymą.

„Uriah Heep“ / Grupės archyvo nuotr.

7. „Uriah Heep“ – pirmoji Vakarų grupė Sovietų Sąjungoje

Prasidėjus „perestroikai“, „Uriah Heep“ tapo pirmąja Vakarų roko grupe, 1987 metais pakviesta koncertuoti Sovietų Sąjungoje. „Uriah Heep“ koncertuose grojo 180 tūkst. roko ištroškusių gerbėjų minioms.

Grupė buvo laikoma roko vėliavnešiais, o dėl jų sėkmės šioje šalyje vėliau koncertuoti buvo pakviestos ir kitos Vakarų grupės. „Uriah Heep“ taip pat tapo pirmąja Vakarų grupe, koncertavusia Lenkijoje, Bulgarijoje, Pietų Korėjoje, Čekoslovakijoje ir Rumunijoje.

8. Sugrįžimas į Lenkiją ir grasinimai nužudyti

„Uriah Heep“ sugrįžo į Lenkiją 1994 metais ir surengė labdaros koncertą Varšuvos stadione, kuriame dalyvavo 120 tūkst. gerbėjų. Šiame pasirodyme buvo renkamos lėšos pirmosios Lenkijoje AIDS ligoninės statybai.

Koncertą išsamiai nušvietė CNN, o prieš pasirodymą grupė sulaukė grasinimų susidoroti iš nusikalstamojo pasaulio veikėjų, kurie nepritarė AIDS ligoninės statybai. Koncertas visgi įvyko, o grupę visą laiką lydėjo ginkluoti asmens sargybiniai. Muzikantai mena, kad kiekvienam grupės nariui teko po tris sargybinius.

9. Įamžinimas seriale „Simpsonai“

„Uriah Heep“ buvo įamžinti JAV animaciniame seriale „Simpsonai“. Serialo epizode veikė specialus sąvartynas, kuriame žmonės galėjo išmesti savo vinilo plokšteles. Sąvartynas vadinosi „Uriah Heap“. Grupė įamžinta 174-ame „Simpsonų“ epizode, pasirodžiusiame 1997 metais.

10. Juoką keliantys koncertai Vokietijoje

Tarp įsimintiniausių koncertų „Uriah Heep“ mini pasirodymus Vokietijos kalėjime ir druskos kasykloje. 2008 grupė pasirodė kalėjime Rotenberge 620 kalinių auditorijai. Grupė sulaukė kvietimo iš kalėjimo, nes kitą dieną turėjo pasirodyti netoliese vykstančiame „Rock of Ages“ muzikos festivalyje.

Koncertas įvyko kalėjimo sporto aikštelėje. Tačiau labiausiai muzikantams įsiminė išskirtinė patirtis, liudijanti vienijančią muzikos galią, kai skambant vienam iš grupės hitų „Free Me“, tiek kalėjimo prižiūrėtojai, tiek ir kaliniai kartu iškėlę kumščius į viršų dainavo dainos žodžius.

Grupei juokinga dar ir todėl, kad muzikantai koncerte dainos žodžius pakeitė iš „Free Me from your spell“ (liet. „Išlaisvink mane nuo savo kerų“ į „Free Me from your cell!“ (liet. „Išlaisvink mane iš savo kameros!“).

Kito pasirodymo Vokietijoje metu „Uriah Heep“ surengė akustinį koncertą druskos kasykloje Merkerso mieste, kur, spėjama, Hitleris laikė visą pavogtą auksą. Koncertas vyko 500 metrų po žeme esančioje arenoje, į kurią buvo galima patekti tik nusileidus liftu. Grupė juokiasi, kad kiekvienas žiūrovas buvo priverstas dėvėti baltus apsauginius šalmus, todėl „Uriah Heep“ koncertavo 2 tūkst. virtų kiaušinių auditorijai.

Visgi labiausiai „Uriah Heep“ įsiminė 2012 metų pasirodymas festivalyje „Baltic Open Air“, kai per dainą „Free & Easy“, viena gerbėja nėrė nuo scenos į minią. Deja, jos niekas nepagavo. Kadangi klausytojai pagal muziką kratė galvas niekas to nepastebėjo ir toliau šoko, o sutrikusi grupė turėjo tęsti dainos „Free & Easy“ atlikimą.