Sulaukęs 34-erių mirė dainininkas Aaronas Carteris

Mirė dainininkas ir grupės „Backstreet Boys" nario Nicko Carterio brolis Aaronas Carteris, tai patvirtino dainininko atstovai, skelbia „SkyNews“. Dainininkui buvo 34-eri.

TMZ.com pranešė, kad A. Carteris buvo rastas negyvas vonioje savo namuose. Dainininko atstovai iš „Sky News“ sakė, kad yra „nuliūdinti ir sukrėsti“.

Jie tvirtina, kad kol kas mirties priežastis nėra aiški.

Los Andželo apygardos policijos departamentas patvirtino, kad šeštadienį pareigūnai atvyko į A. Carterio gyvenamąją vietą ir rado jį negyvą namuose.

A. Carteris pradėjo koncertuoti, kai jam buvo septyneri, o 1997 m., būdamas devynerių, išleido savo debiutinį albumą. Atlikėjas dalyvavo gastrolėse kartu su grupe „Backstreet Boys“ bei Britney Spears.

A. Carteris taip pat atliko kelis vaidmenis tokiuose serialuose kaip „Lizzie McGuire“ ir 2001 m. debiutavo Brodvėjuje vaidindamas miuzikle „Seussical The Musical“.

2009 m. A. Carteris pasirodė laidoje „Šokiai su žvaigždėmis“ (Dancing With The Stars) ir šeimos realybės seriale „House Of Carters“.