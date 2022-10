Britų žvaigždė Fred again išleido naują albumą: tai lyg trečioji dienoraščio dalis

Vienas ryškiausių šių dienų naujosios kartos atlikėjų, britų prodiuseris Fred again išleido naują albumą „Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, tai jau trečioji itin didelio pasisekimo sulaukusios „Actual Life“ trilogijos dalis.

Pagrindiniu singlu albumo išleidimo dieną tapo kūrinys „Delilah (pull me out of this)“.

Naujas albumas seka po debiutinio albumo „Actual Life (February 2nd - July 19th)“ ir antrosios trilogijos dalies „Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021)“.

„Actual Life 3“ yra tolimesnis Fred again aplinkos tyrinėjimas, kuris skamba kaip jo dienoraštis Atlikėjo draugų balso įrašai, „Instagram“ vaizdo įrašai ir svarbiausių gyvenimo dainų ištraukos – visa tai nugulė į trečiąją albumo dalį. Tai galimybė iš arti pamatyti, kaip atrodė atlikėjo gyvenimas per pastaruosius metus.

Žinia apie albumą sekė po eilės klubinių atlikėjo „USB“ grojaraščio singlų: dainos su grupe „Swedish House Mafia“ „Turn On The Lights again..“, griausmingojo birželio singlo „Jungle“, sausio „Lights Out“ ir kovo „Admit It (U Don’t Want 2)“.

Visus šiuos kūrinius gyvai jau spėjo įvertinti didžiulė atlikėjo gerbėjų minia – atlikėjas rengia išskirtinius pasirodymus visame pasaulyje.

Fred Again / „Warner Music“ nuotr.

Vienas ryškiausių Fredo karjeros pasirodymų įvyko „Coachella“ festivalyje Kalifornijoje. Lapkritį ir gruodį įvyksiantis dešimties koncertų turas po Europą pilnai išparduotas. Koncertai Londone išparduoti vos per kelias minutes.

Po šou JAV ir Didžiojoje Britanijoje, į kuriuos išperkami visi bilietai, žurnalas „Mixmag“ atlikėją įtraukė į geriausių 2021 metų koncertinių atlikėjų dešimtuką.