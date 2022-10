Britų roko legendos „Uriah Heep“ – pakeliui į Lietuvą: atvyksta švęsti jubiliejaus

Po kelių savaičių koncertą Lietuvoje surengsianti roko grupė iš Jungtinės Karalystės „Uriah Heep“ pasidalino vaizdo įrašu, kuriame kreipėsi į mūsų šalies klausytojus.

Vaizdo klipe grupės nariai anonsuoja „Uriah Heep“ jubiliejinio turo šou Vilniuje.

„Sveiki! Čia Mickas Boxas iš „Uriah Heep“ ir Bernie Shaw iš „Uriah Heep““, – vaizdo įraše sako muzikantai. „Norime Jums pranešti, kad atvežame penkiasdešimtmečio šou į Vilnių lapkričio 14 dieną! Bus fantastiška!“

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, į lietuvius vaizdo įraše kreipęsis gitaristas Mickas Boxas yra vienintelis grupės narys iš originalios 1969 metais įkurtos „Uriah Heep“ sudėties, o vokalistas Bernie Shaw prie grupės prisijungė dar 1986 metais ir su grupe įrašė visus vėliau sekusius albumus.

„Uriah Heep“ yra viena ilgiausiai gyvuojančių ir žymiausių roko grupių pasaulyje, kartu su „Led Zeppelin“, „Black Sabbath“ ir „Deep Purple“ laikoma sunkiojo ir progresyvaus roko pradininke.

„Uriah Heep“ / Grupės archyvo nuotr.

Penkiasdešimtį neseniai atšventę muzikantai toliau kuria ir aktyviai koncertuoja – grupė atskleidė, kad netrukus išleis jau 25-ąjį studijinį albumą.

Grupės hitai „Lady in Black“, „Gypsy“ ir „Easy Living“ tapo ne vienos roko gerbėjų kartos himnais. Nepaisant „geležinės uždangos“ Europoje, „Uriah Heep“ buvo ypač populiarūs ir Rytų Europoje, o Lietuvos melomanai neabejotinai atsimins savo kolekcijoje turėję ir piratinius šios grupės vinilus ar iš draugų persirašytus albumus.

Lietuvoje „Uriah Heep“ koncertuos jau trečią kartą, paskutinis pasirodymas įvyko 2008 metais. Po 14 metų pertraukos į Lietuvą grįžtantys „Uriah Heep“ Vilniuje surengs grupės penkiasdešimtmečio turo „From Lockdown to Rockdown!“ pasirodymą. Per jubiliejinį turą muzikantai surengs per 60 koncertų Europoje.

Lapkričio 14 dieną sostinės koncertų salėje „Compensa“ „Uriah Heep“ žada surengti grandiozinį trijų valandų koncertą, kuriame bus galima išgirsti didžiausius grupės hitus iš penkis dešimtmečius siekiančios karjeros.