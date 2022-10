Ir džiaugsmas, ir graudulys: žymieji „Il Divo“ Kaune surengė koncertą, skirtą grupės nario atminimui

Viena populiariausių vokalo grupių pasaulyje „Il Divo“ trečiadienio vakarą pirmą sykį koncertavo Lietuvoje.

Kauno „Žalgirio“ arenoje pasirodymą surengusi grupė, suburta žymaus prodiuserio Simono Cowello, vadinama muzikos pasaulio fenomenu.

2004-aisiais TV šou kūrėjo suburti dainininkai operos solistų maniera atlieka populiariosios muzikos ir miuziklų dainas. S. Cowello idėja buvo suburti grupę, kuri taptų jaunesnės kartos atsaku legendiniam Luciano Pavarotti, Placido Domingo ir Jose Carrero trio. Ir jam visai neblogai pavyko.

Lietuvoje „Il Divo“ taip pat turi daugybę gerbėjų – į elegantiškosios grupės pasirodymą Kaune susirinko apie keturis tūkstančius žiūrovų.

Nemažai jų koncerto laukė kone trejus metus. Apie būsimą „Il Divo“ vizitą paskelbta dar 2019-aisiais – į Kauną jie turėjo atvykti 2020 metų rudenį.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Tačiau tada prasidėjo koronaviruso pandemija, ir koncertą teko du sykius nukelti dėl renginių ribojimų.

Pandemija grupei atnešė didžiulę tragediją. Pernai gruodį gastrolių metų nuo COVID-19 komplikacijų mirė grupės narys, ispanų baritonas Carlosas Marinas.

Tragiška netektis grupę užgriuvo netikėtai. 53-ejų Carlosas blogai pasijuto gastrolių Jungtinėje Karalystėje metu. Netrukus „Il Divo“ internete patalpino žinutę, jog meldžiasi už jo sveikatą. Deja, prieš pat Kalėdas grupės gerbėjus sukrėtė liūdna žinia.

Šių metų pradžioje „Il Divo“ nariai – šveicaras Ursas Bühleris, amerikietis Davidas Milleris ir prancūzas Sebastienas Izambard – paskelbė, kad tęs karjerą ir surengs žadėtus koncertus.

Šiam turui prie grupės prisijungė kviestinis vokalistas – amerikietis Stevenas LaBrie. „Il Divo“ nariai pabrėžia, jog tai nėra bandymas pakeisti C. Mariną, o koncertai yra skiriami jo atminimui.

„Jei atvirai, nebuvome tikri, ar grupė po šios netekties toliau koncertuos. Bet pagalvojome, kad jei vieno iš mūsų nebūtų, o Carlosas būtų gyvas, jis būtų norėjęs, kad šou tęstųsi.

Nusprendėme sukurti atminimo koncertą, kuriame švenčiame Carloso gyvenimą. Dainuojame daug populiariausių savo repertuaro kūrinių, dalijamės su publika prisiminimais, pasakojame istorijas.

Įtraukėme porą pakilių dainų, kad nuotaika būtų šviesi. Iš esmės tai – gydanti patirtis. Nepasakyčiau, kad puikiai leidžiame laiką, bet vertiname mūsų bendrystę. Gal net labiau nei bet kuriame mūsų ture“, - prieš koncertą išskirtiniame interviu LRT sakė grupės narys S. Izambard.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Susitaikyti su netektimi dainininkams vis dar nelengva. Juolab kad C. Marino mirtis buvo visiškai netikėta.

„Tai vis dar atrodo absurdiška. Tai neatrodo tikra. Vis dar negaliu patikėti, kad tai nutiko. Vis galvoju, kad Carlosas pasirodys, kad visa tai piktas pokštas.

Tai didelė trauma. Tiesiog vieną dieną jam pasidarė sunku kvėpuoti, o tada jis atsidūrė ligoninėje. Po dešimties dienų mirė. Tai buvo lyg amerikietiški kalneliai – jam pagerėdavo, vėl pablogėdavo.

Man net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo artimieji, draugai. Mums irgi sunku – mes kartu praleisdavome daugiau laiko nei su savo šeimomis.

Buvome labai artimi, mano ir Carloso santykiai buvo ypatingi. Vis dar atrodo, kad tai negali būti tiesa“, - pasakojo S. Izambard.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Kai „Il Divo“ išgarsėjo, buvo manančių, jog tai – trumpalaikė sensacija. Nutiko kitaip – Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje ši grupė iki šiol labai populiari. Ji išleido devynis albumus, dainuoja keliomis kalbomis ir sulaukė daugybės mėgdžiotojų.

Sakoma, kad būtent ji labiausiai išpopuliarino formulę, kai operos solistai imasi dainuoti popmuzikos kūrinius. Grupės albumai parduoti daugiau nei 30 milijonų egzempliorių tiražu, jos gastrolės nusidriekė per visą pasaulį.

Koncertą Kaune „Il Divo“ pradėjo simboliškai – graudžiai jautriu grupės „The Jacksons“ kūriniu „I‘ll Be There“, pasakojančiu apie išsiskyrimą.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka (kviestinis vokalistas S. LaBrie - dešinėje) / L. Žemgulio nuotr.

Lyriška tema dominavo koncerto pradžioje – dainininkams pasisveikinus, publika išgirdo ir dainą „Come What May“ iš filmo „Mulen Ružas“, ir daugelio pasaulio atlikėjų mėgstamą kūrinį „You Raise Me Up“, ir Mariah Carey hitą „Hero“, kurį skyrė didvyriškai su koronaviruso pandemija kovojantiems medikams.

Grupės svečias S. LaBrie išties puikiai įsiliejo į kompaniją – nors ir pernelyg nesiverždamas į scenos priekį, savo balsu praturtino „Il Divo“ skambesį taip, jog nežinant visos istorijos, gal net ir neįtartum, kad ši situacija grupei yra neįprasta.

„Apie jus pirmą sykį sužinojau, dar kai buvau labai jaunas. Nuėjau į įrašų parduotuvę ir pamačiau jūsų pirmąjį albumą. Pasiklausiau - man labai patiko“, - pasakojo S. LaBrie.

Lietuviškai su publika pasisveikinę dainininkai visą vakarą pasakojo istorijas apie mirusį bendražygį - nostalgiškas, o kartais - labai linksmas.

„Jis visad sakė, kad mums reikia šokėjų. Mes nesutikome - „Il Divo“ yra keturi dainininkai ir orkestras. Tačiau prieš šešerius metus turėjome programą, kurioje skambėjo ispaniškos dainos, šokėjai tam puikiai tiko. Užkulisiuose sutikau labai gražią šokėją. Po šešių mėnesių ji tapo mano žmona, ir mes iki šiol įsimylėję“, - pasakojo Ursas Bühleris.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Paskutinis su C. Marinu įrašytas „Il Divo“ albumas buvo skirtas amerikiečių soulo muzikos legendoms, todėl jis buvo nepamirštas ir Kaune – grupė į programą įtraukė senuosius šio žanro hitus „My Girl“ ir „Ain‘t No Mountain High Enough“.

Tiesa, susidarė įspūdis, jog ši repertuaro dalis lietuvių publikai, ypač - vyresnei, yra visiškai nepažįstama.

Kai žiūrovų paklausė, ar šie žino legendinius amerikiečių atlikėjus Marviną Gaye ar „The Supremes“, dainininkai vos sutramdė juoką - salėje beveik niekas į tai nesureagavo.

Antrajai koncerto daliai ir pabaigai „Il Divo“ pasiliko salvę visame pasaulyje garsių superhitų – Toni Braxton „Unbreak My Heart“, Dolly Parton „I Will Always Love You“ (kurią, anot S. Izambard, dainuoti itin nelengva), Celine Dion „My Heart Will Go On“ iš filmo „Titanikas“, Leonardo Coheno „Hallelujah“.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Bisui sugrįžusi grupė atsisveikino simboliškai – daina „Somewhere“ iš miuziklo „Vest Saido istorija“ ir Andreos Bocelli išgarsintu kūriniu „Time To Say Goodbye“. Ir viltimi, kad šis vizitas Lietuvoje vis dėlto neliks pirmas ir paskutinis.

Net kai dainininkų veiduose atsirado šypsenos, buvo akivaizdu, kad šio koncerto nuotaika – labiau rami, nei šventiška. Tačiau gyvenimas tęsiasi, o „Il Divo“ jau atskleidė, kad kitais metais tikisi įrašyti naują albumą.

„Il Divo“ koncerto Kaune akimirka / L. Žemgulio nuotr.

„Kai Carlosas mirė, mes grupėje labai suartėjome. Dabar labai vienas kitą palaikome. Žinote, tai nelengva – juks mūsų grupę subūrė prodiuseris S. Cowellas. Mes vienas kito iki tol nepažinojome.

Buvo daug pavydo, egoizmo. Kalbu apie patį save – juk iki tol dariau solinę karjerą, o čia atėjau į grupę, kur kartais gaunu padainuoti tik kelias frazes. Bet dabar neliko jokių nesutarimų“, - sakė S. Izambard.