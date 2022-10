Britai paskelbė geriausią metų albumą: prestižinis „Mercury“ prizas – reperei Little Simz

Antradienio vakarą Londone įteiktas vienas svarbiausių Jungtinės Karalystės muzikos apdovanojimų – „Mercury“ prizas.

Šis apdovanojimas kartu su pinigine premija (šiuo metu – 25 tūkstančiai svarų sterlingų) teikiamas kasmet nuo 1992-ųjų.

Muzikos profesionalų komisija prizą teikia už geriausią per metus Jungtinėje Karalystėje išleistą britų ir airių muzikantų albumą.

Vėlų antradienio vakarą paskelbta, kad apdovanojimą, nurungusi 11 konkurentų darbus, pelnė britų reperė Little Simz – už savo ketvirtąjį albumą „Sometimes I Might Be Introvert“.

Tai antras sykis, kai ši 28-erių atlikėja buvo nominuota šiam apdovanojimui – tokio įvertinimo buvo sulaukęs ir jos ankstesnis albumas „The Grey Area“.

Iš Nigerijos kilusi Simbiatu Ajikawo (tikrasis atlikėjos vardas) jau kelerius metus laikoma viena svarbiausių britų repo scenos artisčių.

Šių metų pradžioje Britų muzikos apdovanojimų ceremonijoje ji taip pat buvo paskelbta geriausia nauja atlikėja.

Little Simz albume skambantis kūrinys „Point And Kill“:

Apdovanojimas paprastai sutelkia daug papildomo dėmesio laimėtojams, o tarp pretendentų dažniausiai atsiduria įvairių žanrų atlikėjai – nuo roko ir repo iki džiazo.

Praeityje „Mercury“ prizą yra pelnę „Suede“, „Primal Scream“, „Arctic Monkeys“, „Pulp“, „Portishead“, „Young Fathers“, Michaelas Kiwanuka, „The xx“, Jamesas Blake‘as ir kiti žinomi atlikėjai. Pernai apdovanojimą pelnė dainininkė Arlo Parks, šią vasarą pirmą sykį viešėjusi Lietuvoje.

Vienintelė muzikos žvaigždė, apdovanojimą pelniusi du sykius – atlikėja PJ Harvey. Ji „Mercury“ prizą laimėjo 2001 ir 2011 metais. Beje, viena ryškiausių britų alternatyvaus roko grupių „Radiohead“ nėra laimėjusi „Mercury“, nors buvo nominuota net penkis sykius.

Šįmet apdovanojimų ceremonija turėjo vykti rugsėjo pradžioje, tačiau buvo atidėta dėl karalienės Elžbietos II-osios mirties.

Londono salėje „Eventim Apollo“ antradienį surengtame vakare pasirodė dalis šįmet nominuotų atlikėjų. Iš viso pretendentų sąraše buvo paminėta dvylika ryškių vardų. Tarp jų – vienas populiariausių šių dienų dainininkų Harry Stylesas (už albumą „Harry‘s House“), reta senąja kornų kalba dainuojanti velsietė Gwenno („Tresor“), su grupės „Suede“ buvusiu gitaristu Bernardu Butleriu albumą įrašiusi aktorė Jessie Buckley, vaidinusi ir seriale „Černobylis“ („For All Our Days That Tear The Heart“).

Repo muzikai atstovavo atlikėjai Little Simz (albumas „Sometimes I Might Be Introvert“) ir Kojey Radical („Reason To Smile“), trankiam rokui – duetas „Nova Twins“ („Supernova“), o džiazui – škotų pianistas Fergus McCreadie („Forest Floor“), beje, įrašęs muzikos ir su lietuvių gitaristu Mindaugu Stumbru.

Taip pat pretendentų sąraše paminėti aršūs pankai „Yard Act“ (albumas „The Overload“), vienu metų atradimų vadinamas roko duetas „Wet Leg“ („Wet Leg“), Britų muzikos apdovanojimą Metų roko ir alternatyvos kategorijoje pelnęs dainininkas Samas Fenderis („Seventeen Going Under“). Galiausiai – eksperimentinės popmuzikos atlikėja Self Esteem (albumas „Prioritise Pleasure“) ir kylanti soulo bei ritmenbliuzo žvaigždė Joy Crookes („Skin“).