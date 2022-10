Mirė legendinės Airijos muzikos grupės „Clannad“ įkūrėjas Noelis Dugganas

Airijos muzikos scenoje – netektis. Sekmadienį pranešta, jog mirė vienos žymiausių šios šalies grupių „Clannad“ įkūrėjas Noelis Dugganas. Muzikantui buvo 73-eji.

Liūdną žinią socialiniuose tinkluose paskelbė pati grupė, pranešusi, kad muzikantas mirė šeštadienio vakarą.

Kaip rašo Airijos žiniasklaida, N. Dugganas staiga pasijuto blogai ir mirė, vakarodamas su bičiuliais.

„Jis bus amžinai prisimenamas už savo išskirtines gitaros soluotes, meilę muzikai ir atsidavimą grupei“, - internete skelbia „Clannad“, šiuo metu baigianti savo atsisveikinimo koncertų turą.

Dar 1970-aisiais susibūrusi grupė vadinama Airijos muzikos legenda – giminaičių suburto kolektyvo muzikoje atsispindi didelė meilė šios šalies folkloro garsams.

Grupė du sykius lankėsi ir Lietuvoje. Pastarąjį sykį – šių metų balandį, kai Vilniuje surengė pasaulinių atsisveikinimo gastrolių koncertą.

„Clannad“ (Noelis Dugganas - antras iš dešinės) / Asmeninio albumo nuotr.

Kaip rašoma jo rengėjų pranešime žiniasklaidai, „Clannad“, kurios pavadinimas išvertus iš galų kalbos reiškia šeimą, 1970 m. įkūrė broliai ir sesuo Moya, Ciaránas ir Pólas Brennanai kartu su dvyniais dėdėmis Noeliu ir Pádraigau Dugganais. Pradžioje grupėje dainavo ir Enya Brennan, vėliau tapusi viena populiariausių dainininkių pasaulyje.

Daugybę muzikos apdovanojimų įvertinta „Clannad“ daugiau nei kuri nors kita grupė prisidėjo prie Airijos muzikos ir airių kalbos populiarinimo visame pasaulyje. Be tradicinės airių muzikos grupė, savo kūryboje naudodama folko, „new age“ ir roko stilių elementus, sukūrė unikalų skambesį, kuris užburia kerinčiomis melodijomis ir balsais.

„Clannad“ (Noelis Dugganas - kairėje) / Asmeninio albumo nuotr.

Per pirmąjį dešimtmetį „Clannad“ išleido penkis labai svarius ir novatoriškus albumus. 1982 m. grupė įrašė dainą „Theme From Harry‘s Game“, su kuria išpopuliarėjo visame pasaulyje. Šis kūrinys buvo specialiai įrašytas TV serialui „Harry‘s Game“. Daina pasiekė perkamiausių penketuką Didžiojoje Britanijoje.

Prestižiniu „Ivor Novello“ apdovanojimu įvertintas kūrinys vėliau dar skambėjo kino filme „Patriot Games“ ir iki šiol yra vienintelis į populiariausių hitų Jungtinėje Karalystėje sąrašą patekęs įrašas, kuris nuo pradžios iki pabaigos atliekamas airių kalba.

1984 m. „Clannad“ tapo pirma Airijos grupe, kuriai buvo įteiktas Britanijos kino ir televizijos akademijos (BAFTA) apdovanojimas už muziką TV serialui „Robinas iš Šervudo“, kuris buvo populiarus ir Lietuvoje. Grupė tai pat įrašė albumą „Atlantic Realms“, kuris tapo BBC dokumentinio filmo apie Atlanto vandenyną garso takeliu. Kiek vėliau buvo įrašytas albumas „The Angel and the Soldier Boy“ – to paties pavadinimo animacinio filmo garso takelis.

1993 m. grupės daina „I Will Find You“ buvo pasirinkta kaip pagrindinė meilės tema kino filme „Paskutinis mohikanas“ – ji pelnė grupei „Clannad“ pirmąją „Grammy“ nominaciją.

Per ilgą karjerą „Clannad“ bendradarbiavo su daugybe skirtingų muzikos žanrų muzikantų. Sėkmingiausiu bendru įrašu tapo kartu su entuziastingu „Clannad“ gerbėju, roko grupės U2 lyderiu Bono atlikta daina „In A Lifetime“.

2016-aisiais mirė vienas iš grupės įkūrėjų, N. Duggano brolis dvynys Pádraigas Dugganas.

Ši netektis paskatino grupę apsispręsti baigti savo karjerą – 2019-aisiais „Clannad“ paskelbė atsisveikinimo koncertų turą, kurį porą metų teko atidėti dėl koronaviruso pandemijos.

N. Dugganas grupėje grojo iki pat gyvenimo pabaigos. Paskutinis grupės koncertas šių metų gruodžio 9-ąją įvyks Airijos sostinėje Dubline.