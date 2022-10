Popžvaigždė Charlie Puthas pristatė itin atvirą albumą: prabilo apie savo pažeidžiamumą

„Grammy“ nominantas, dainų kūrėjas ir prodiuseris Charlie Puthas išleido ilgai lauktą trečiąjį studijinį albumą „Charlie“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jo paties prodiusuotame albume atlikėjas itin atvirai pasakoja apie savo gyvenimą ir visus jo pakilimus bei nuopuolius.

Amerikiečių atlikėjas nebijo kalbėti apie visas savo asmenybės puses, jis laužo taisykles ir pirmą kartą karjeroje atskleidžia savo pažeidžiamumą, pasitikėjimo stoką ir itin stiprų humoro jausmą.

Albumas pasirodė su naujausiu vaizdo klipu „Loser“. Jį režisavo Phillipas R. Lopezas, jame atlikėjas įkūnija Holivudo vesterno legendas.

Atlikėjo gerbėjai jau spėjo su albumo projektu susipažinti iš pirmų lūpų – Charlie kuriami išskirtiniai „TikTok“ vaizdo įrašai sulaukė milijoninių peržiūrų ir padėjo jam tapti vienu ryškiausių muzikos kūrėjų šioje platformoje.

Atlikėjas 12-os kūrinių albumą „Charlie“ pradeda emocingu kūriniu „That's Hilarious“, kurį jis parašė su ilgamečiu kūrybos partneriu JKash.

Charlie Puthas / K. Cappello nuotr.

Žinią apie albumą atlikėjas paskelbė su pasaulį užkariavusia daina „Light Switch“, kuri vos per šešis mėnesius tapo auksine ir dar kartą įtvirtino atlikėją kaip vieną ryškiausių muzikos hitų kūrėjų pasaulyje.

Po to sekė kūrinys „Left and Right“ (su Jung Kook iš grupės BTS), internete perklausytas daugiau kaip 400 mln. kartų, o šios dainos vaizdo klipas peržiūrėtas per 214 mln. kartų.

Po to pasirodė muzikos žanrų ribas peržengiantis „Smells Like Me“, kurį svetainė „Uproxx“ pavadino „modernios popmuzikos ir 80-ųjų baladės mišiniu“, o „I Don't Think That I Like Her“, kuriam būgnų partiją įrašė Travisas Barkeris, žurnalas „Rolling Stone“ pavadino „paliečiančiu širdį“.

Lyriškai sujungdamas albumo muzikinę progresiją su naujais kūriniais, tokiais kaip „Loser“ ir „There’s A First Time For Everything“, dainininkas klausytojui platų, savirealizacijos pripildytą darbą.

Šį rudenį atlikėjas surengs išskirtinį ir itin intymų „One Night Only“ turą. Charlie surengs 12 pasirodymų Šiaurės Amerikoje, Kanadoje ir Europoje.

Vos 30-ies Ch. Puthas jau spėjo įrodyti esąs vienas ryškiausių muzikos industrijos hitų kūrėjų ir vienas geidžiamiausių muzikos bendraautorių.

Dainininkas nominuotas keturiems „Grammy“, jo dainos pasaulyje perklausytos 5.6 mlrd. kartų.