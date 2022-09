Aštuntą sykį Lietuvoje apsilankęs Stingas džiugino minią gerbėjų: koncertą baigė palaikymo žodžiais Ukrainai

Britų dainininko Stingo niekas neapkaltins, jog jis skiria mažai dėmesio gerbėjams Lietuvoje. Sekmadienio vakarą muzikos žvaigždė surengė koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje – tai jau aštuntasis jo vizitas mūsų šalyje.

Pirmą sykį Gordonas Matthew Sumneris (toks tikrasis Stingo vardas) Lietuvoje grojo prieš 21 metus – tąsyk jo koncertas vyko Vilniaus „Žalgirio“ stadione, o pats faktas, kad mūsų šalyje lankosi tokio rango žvaigždė, atrodė kiek neįprastas.

Šiandien lietuvių jau nenustebinsi užsienio žvaigždžių pasirodymais, publiką jau net galima vadinti kiek išlepinta, tačiau meilė Stingui, atrodo, neblėsta.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Sekmadienio vakarą į areną susirinko per 8 tūkstančius žiūrovų – tai netgi daugiau, nei prieš trejus metus, kai Stingas koncertavo toje pačioje arenoje.

Susidaro įspūdis, kad dainininko publika – kiek vyresnė ir mėgstanti komfortą. Visi sėdėti skirti bilietai - išgraibstyti, o štai stovėti šio koncerto žiūrovai nesiveržia. Didžioji dalis į koncertą atėjusių – nebe dvidešimtmečiai ar trisdešimtmečiai. Publika – tokia, kuriai sėdėti, o ne dūkti prie scenos tiesiog atrodo gerokai patogiau.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Vasarą Varšuvoje, kur Stingas koncertavo Nacionaliniame stadione, į Stingo koncertą susirinko apie 35 tūkstančius žiūrovų – dainininkas, kuriam po savaitės sukaks 71-eri, pasaulyje vis dar turi didžiulę gerbėjų armiją.

Buvęs grupės „The Police“ lyderis, pelnęs net 17 prestižinių „Grammy“ apdovanojimų, jau priklauso tai muzikantų kategorijai, kuri niekam nieko neturi įrodyti.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Namus keliuose žemynuose turintis, prabangius meno kūrinius kolekcionuojantis, daugelyje prestižinių salių dainavęs atlikėjas galėtų elgtis kaip ne vienas jo bendraamžis, į turą išsiruošiantis kas kelerius metus, o visą kitą laiką siurbčiojantis kokteilius vienoje iš savo vilų.

Tačiau dirba kaip išprotėjęs – pastarąjį dešimtmetį atrodo, kad vos tik baigęs vienas pasaulines gastroles, Stingas iškart pradeda naujas, o priverstinę pertrauką padarė tik dėl koronaviruso pandemijos.

Beje, dėl jos teko koreguoti ir šios viešnagės Lietuvoje planus. Stingas „Žalgirio“ arenoje turėjo groti šių metų kovą, tačiau pusmečiui nukėlė pasirodymą dėl tuo metu vis dar kai kuriose šalyse galiojusių įvairių renginių ribojimų.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Įdomu tai, jog į Lietuvą jis atvyko su iš esmės beveik tokiu pat koncertu, kokį toje pačioje arenoje surengė 2019 metų vasarą.

Šis prieš kelerius metus prasidėjęs pasaulinis koncertų turas vadinasi „My Songs“ („Mano dainos“) ir iš esmės atspindi dabartinę dainininko padėtį muzikos pasaulyje.

Jokių specialių koncerto temų ar ryškesnių bandymų reklamuoti naujausius įrašus. Iš esmės tai – tiesiog pora dešimčių populiarių ir iki kaulų smegenų įsiminusių Stingo dainų, kurias jis atskirai ir kartu su grupe „The Police“ sukūrė per kelis karjeros dešimtmečius.

Dainų sąrašas, minimali scenografija su minimaliais vizualiniais efektais – prieš trejus metus ir sekmadienio vakarą surengti Stingo koncertai beveik nesiskiria.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Tiesa, šiokių tokių naujovių vis dėlto yra. Pernai rudenį dainininkas išleido penkioliktąjį solinį albumą „The Bridge“, gerbėjų įvertintą kaip sugrįžimą prie savo geriausios formos.

Sekmadienio vakarą Stingas į koncerto programą įtraukė ir tris dainas iš jo – „If It‘s Love“, „For Her Love“ ir „Rushing Water“. Sudainavo jas vieną po kitos – tarsi būtiną „inkliuzą“, kurį galima išklausyti arba praleisti, o po to vėl sugrįžti prie nostalgiją keliančių dainų.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Koncertą Kaune pradėjo Stingo vyriausias sūnus – 45-erių Joe Sumneris, kuris jau porą dešimtmečių siekia muzikinės karjeros.

Tiesa, ryškiausiomis jos akimirkomis išlieka koncertai su tėvu, į kuriuos Joe keliauja ne pirmą sykį. Lietuvoje jis taip pat yra apšildęs Stingo koncertą – 2006-aisiais, kai dar grojo su savo grupe „Fiction Plane“.

Šįkart jis – vienišas scenoje su gitara, tačiau tėvo manierą primenantis vokalas ir jausmingos dainos žiūrovams, panašu, patiko – plojimų J. Sumneris sulaukė gal net daugiau, nei paprastai tenka apšildantiems artistams.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Į Lietuvą Stingas su grupe atvyko ankstų sekmadienio rytą – atvažiavo autobusu iš Rygos, kurioje koncertavo išvakarėse.

Kaune jis apsistojo viešbutyje, tačiau didžiąją dalį popietės praleido arenos užkulisiuose, kur ramiai ruošėsi koncertui.

Kiek prieš devintą vakaro į sceną su grupe žengęs atlikėjas koncertą pradėjo senaisiais hitais – „The Police“ dainomis „Message In A Bottle“ ir „Every Little Thing She Does Is Magic“, viena populiariausių savo solinių dainų „Englishman In New York“.

Prisistatęs publikai ir sugrojęs tris naujo albumo dainas, Stingas tuoj pat vėl grįžo prie auksinių savo hitų.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Džiazo elementais nuspalvinta „If I Ever Lose My Faith In You“, lyriškoji „Fields Of Gold“, tapusi milijonų porų meilės daina, energinga „Brand New Day“, švelni „Shape Of My Heart“ – beveik visos Stingo koncerte skambančios dainos yra sukurtos prieš 20, 30 metų ar dar seniau.

Tačiau akivaizdu, kad žiūrovai būtent dėl jų ir renkasi. Pastarųjų poros dešimtmečių Stingo albumai atrodo lyg formalumas – dainininkas juos leidžia, nes jam pačiam smagu, bet koncertuose tos dainos neišvengiamai užleidžia vietą seniems hitams.

Nostalgija – galingas ginklas, tačiau į dainų aranžuotes Stingas šiame ture stengiasi įberti šiek tiek naujų prieskonių, trankesnių gitaros garsų, lengvų džiazo improvizacijų, kartais - ir repo bei regio elementų (viename kūrinyje nuskambėjo ir regio karaliaus Bobo Marley dainos fragmentas).

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Tačiau neapleidžia jausmas, jog šis koncertas – ne išradingai paruoštas gurmaniškas desertas, o gardi kasdieninė duona. Viskas gana paprasta – nuo scenos drabužių iki lakoniškų kalbų tarp dainų ir scenos vaizdo. Atėjai, gavai žinomas dainas, apsidžiaugei, padėkojai, išėjai. Jokių ypatingų įmantrybių – tiesiog puikiai parašyta, laiko patikrinta muzika.

„Heavy Cloud But No Rain“, „So Lonely“, rytietiškų ritmų persmelkta „Desert Rose“, legendinis „The Police“ kūrinys „Every Breath You Take“ – antroje koncerto pusėje hitai ir toliau liejosi vienas po kito.

Dainą „King Of Pain“ Stingas atliko kartu su sūnumi. Tą akimirką publika scenoje matė du tėvus ir du sūnus. Mat su ilgamečiu Stingo grupės gitaristu Dominicu Milleriu šiame ture irgi groja pastarojo sūnus Rufus.

Stingo koncertas Kaune / T. Biliūno nuotr.

Kai atrodo, kad jau išgirsta daugiau populiarių dainų, nei buvo galima tikėtis, bisui Stingas dar sugrojo dramatiškąją „Roxanne“ ir nuostabaus grožio „Fragile“.

Pastarąją dainą jis pristatė taip: „Skiriu ją drąsiems Ukrainos žmonėms. Ir drąsiems rusams, kurie protestuoja prieš šį karą, dėl to yra suimami. Tai tironija“.

Vasarį paskelbta, kad atlikėjas savo parašytų dainų autorines teises pardavė už maždaug 300 milijonų JAV dolerių.

Klausantis šio koncerto akivaizdu, kad jis užsidirbo kiekvieną centą. Ir kad Stingą greičiausiai Lietuvoje dar išvysime. Jis pats tiesiog pernelyg myli šį darbą, kad kabintų bosinę gitarą ant vinies.

Tai, atrodo, patvirtino ir pats dainininkas. „Pasimatysime dar!“, - atsisveikindamas su garsiai plojančia publika, šūktelėjo Stingas.