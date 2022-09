Robbie Williamsas išleido jubiliejinį albumą „XXV“: žymiausios atlikėjo dainos suskambo naujai

Britų muzikos superžvaigždė Robbie Williamsas po pertraukos pristatė naują albumą „XXV“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šis darbas žymi Robbie solinės karjeros 25 metų jubiliejų.

„Angels“, „The Road to Mandalay“ ir daugelio kitų žinomų dainų atlikėjas šiemet švenčia 25 savo solinės karjeros metų sukaktį.

Ta proga savo žymiausius hitus, pritariant olandų orkestrui „Metropole“, jis įrašė naujai.

Robbie Williamsas / L. Barono nuotr.

„Į „XXV“ albumą sudėjau daugelį savo mėgstamiausių dainų. Kiekviena turi ypatingą vietą mano širdyje, taigi įrašyti jas iš naujo ir dar su orkestru buvo išties jaudinantis procesas“, – sako žymus britų dainininkas.

Robbie Williamso albumo viršelis / „Sony Music“ nuotr.

Be jau gerai žinomų ir naujai suskambėjusių hitų, „XXV“ albume yra ir penkios naujienos. Vieną jų – „Lost“ – britų atlikėjas pristatė dar vasarą. „Ši daina yra apie tuos gyvenimo momentus, kai elgiausi neapgalvotai“, – trumpai dainos esmę nusako pats dainininkas.

Robbie Williamsas / L. Barono nuotr.

Kitos naujienos penktadienį pristatytame albume yra „Disco Symphony“, „More Than This“, „Home Thoughts From Abroad“ ir „The World And Her Mother“.

Albumą galima išgirsti čia:

Tarp 100 geriausiai parduodamų albumų Jungtinės Karalystės istorijoje yra net 6 R. Williamso albumai. Taip pat jam priklauso ir Britų muzikos apdovanojimų rekordas – net 18 statulėlių. Tai yra daugiau nei bet kuris kitas atlikėjas yra bet kada gavęs.

Iki šiol paskutinis Robbie albumas „The Christmas Present“ pasirodė 2019 m. Jis Robbie užtikrino 13-ąjį „numeris vienas“ albumą Jungtinėje Karalystėje. O tai yra tiek pat, kiek šioje šalyje iš solo atlikėjų pavyko pasiekti tik Elviui Presley.

Albumas „XXV“ žymi dar vieną ryškų etapą šio vieno iš daugiausiai pasaulyje apdovanojimų ir įvertinimų susilaukusio atlikėjo karjeroje. Ta proga Robbie Williamsas dar šįmet iškeliaus į muzikinį turą.