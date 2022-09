Vilniuje įsisiūbavo festivalis „Loftas Fest“: rekordinė žiūrovų minia ir LRT OPUS gimtadienis

Vilniuje penktadienio vakarą tęsėsi nemokamas miesto festivalis „Loftas Fest“. Antrą dieną vykstantis renginys priviliojo rekordinę minią – ją visą savaitgalį džiugins žinomi Lietuvos ir užsienio atlikėjai.

Ketvirtadienį prasidėjęs festivalis, rengiamas jau dešimt metų, jau pirmą vakarą sulaukė gausaus žiūrovų būrio – mat scenoje greta kitų atlikėjų pasirodė ir viena populiariausių šių dienų Lietuvos roko grupių „ba.“.

Penktadienį festivalį tęsė dar vienas siautulingas vakaras, siūlęs aplankyti koncertus ir meninius performansus net aštuoniose scenose.

Industrinėse menų fabriko „Loftas“ erdvėse ir po atviru dangumi pasirodymus rengė repo, elektroninės, alternatyvios, roko ir kitų muzikos žanrų atlikėjai – ne tik iš Lietuvos.

Festivalio „Loftas Fest“ akimirka - grupė „Superkoloritas“ / E. Blaževič / LRT nuotr.

Prie festivalio jau ne pirmus metus jungiasi Vilniuje vykstanti konferencija „What‘s Next In Music?“, kurios kvietimu scenoje pasirodė ukrainiečių „darkwave“ ir postpanko projektas „Gentle Ropes“, estų eksperimentuotojai „Puuluup“, žinomos JAV leidyklos „Italians Do It Better“ globojama baltarusių grupė „Dlina Volny“ ir kiti atlikėjai.

Festivalio „Loftas Fest“ akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Po atviru dangumi minią džiugino Lietuvos alternatyvios scenos dievukai „Solo Ansamblis“, ne mažiau tamsaus atspalvio muziką grojanti grupė „Local Blood“, iš Sakartvelo atvykusi, folkloro elementų kupiną muziką atliekanti grupė „Trio Mandili“ ir kiti.

Festivalio „Loftas Fest“ akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Vienu pagrindinių festivalio akcentų tapo radijo stoties LRT OPUS 16-ojo gimtadienio šventė.

Radijo stotis šia proga surengė specialią tiesioginę transliaciją ir koncertą, kuris priviliojo sausakimšą salę žiūrovų.

LRT OPUS gimtadienis festivalyje „Loftas Fest“ / V. Černiausko nuotr.

Passveikinti radijo stoties su gimtadieniu savo pasirodymais ekscentriškoji atlikėja migloko, grupė „Homechestra“, nenuspėjamo ir sunkiai apibūdinamo žanro atstovai „Kedrostuburas“ ir ryškiausia Lietuvos regio grupė „Ministry Of Echology“.

LRT OPUS gimtadienis festivalyje „Loftas Fest“ - Migloko / V. Černiausko nuotr.

Susirinkusią publiką sveikino ir radijo stoties LRT OPUS laidų vedėjai bei būrys didžėjų.

„Linkiu, kad LRT OPUS nenustotų ieškoti naujų garsų ir atradimų, kurių naujame rudens sezone tikrai netrūks“, – sakė radijo stoties vadovė Evelina Kazakevičiūtė.

LRT OPUS gimtadienis festivalyje „Loftas Fest“ - grupė „Homechestra“ / V. Černiausko nuotr.

Festivalį užplūdusi žiūrovų minia pritrenkė ir jo rengėją Viktorą Diawarą.

Nors festivalis – nemokamas, į jį atvykstantys turi registruotis internete ir už dyką gauti elektroninį bilietą.

Iki festivalio pradžios dar likus keletui dienų, jame dalyvauti buvo užsiregistravę daugiau žiūrovų, nei pernai apsilankė per visas „Loftas Fest“ dienas.

Festivalio „Loftas Fest“ akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Iškart sakau – pasistenkite atvykti kiek įmanoma anksčiau, nes tikrai susidarys eilės“, – dar prieš renginį įspėjo V. Diawara.

Jo prognozės išsipildė – šeštadienio vakarą į renginį jau buvo užsiregistravę per 24 tūkstančius žiūrovų, erdvės prie pagrindinių scenų buvo perpildytos, o vėliau atvykusiems teko ilgai laukti galimybės patekti į renginį.

Vienuoliktą valandą vakaro festivalio rengėjams net teko sustabdyti patekimą į „Loftas Fest“ – į renginį naujas žiūrovų būrys buvo įleidžiamas, tik iš jo išėjus tokiam pačiam skaičiui žmonių.

„Esu nudžiugęs, bet ir visiškai pritrenktas. Tokio susidomėjimo nesitikėjome“, – sakė V. Diawara.

Festivalio „Loftas Fest“ akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Šeštadienio vakarą festivalį tęs vakaras, skirtas repo muzikai – scenose pasirodys ir Lietuvos atlikėjai, ir žinoma grupė iš Ukrainos „FO SHO“.

Sekmadienį festivalis vėl pasiūlys spalvingą programą – joje pasirodys ir melomanų numylėtinė Alina Orlova, ir šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“.