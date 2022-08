Sparčiai garsėjantis JAV atlikėjas Aries surengs koncertą Vilniuje

Lukiškių kalėjime šį savaitgalį koncertą surengs amerikiečių hiphopo atlikėjas Aries.

Kaip rašoma agentūros „8 Days A Week” pranešime žiniasklaidai, daug talentų savyje talpinantis atlikėjas iš Kalifornijos, socialinių tinklų žvaigždė ir JAV muzikos garsenybės Billie Eilish pasirodymą Vilniuje surengs sekmadienį, rugpjūčio 28 dieną.

„Aš esu tik artistas, daugiau niekas” – sako prodiuseris, muzikantas, dizaineris, iliustratorius ir reperis Aries, kurio tikrasis vardas Arshia Nicholas Fattahi.

Jis pradėjo kurti muziką, kai jam buvo vos 13 metų. Žmogus, kuris pats sugeba kurti, prodiusuoti, atlikti garso galutines korekcijas ir apipavidalinti savo albumą be kitų pagalbos. Perfekcionistas, siekiantis aukštumų ir kylantis į „Spotify“ viršūnes.

Atlikėją Aries po savo sparnu globoja gigantai „Columbia Records“, su juo dirba popžvaigždės Billie Eilish komanda.

Aries - naujas, dar daug kam Lietuvoje negirdėtas ir kai kam netgi netikėtas vardas. Maišydamas hiphopą ir alternatyvą su Post Malone primenančiu vokalo prieskoniu, jis skrodžia pasaulį skersai ir išilgai. Vien „Spotify“ platformoje debiutinis Aries albumas „Welcome Home“ perklausytas net 300 mln. kartų. Šį albumą Aries išleido savo pačio jėgomis ir be jokios leidybinės kompanijos pagalbos.

Vaikystėje įkvėptas tėčio smuikininko DVD kolekcijos ir gyvų „Linkin Park“ pasirodymų, jis rado būdą jungti skirtingus muzikinius polius į vieną visumą. Mokykloje jis praleisdavo pamokas tam, kad namuose galėtų kurti muziką iki ryto.

Šiandien jo gerbėjų bazė – didelė. Prieš keletą metų „YouTube“ platformoje Aries pradėjo atkartoti populiarių dainų ritmus ir talpino jas į 2 minutes. Peržiūros augo, auditorija pasiekė beveik pusę milijonų žmonių, o Aries pradėjo dalintis savo autorine kūryba.

Tada jis suprato, ko nori iš savęs gyvenime ir ką gali pasiūlyti pasauliui. Įrašė pirmajį albumą ir pardavė bilietus į 21 koncertą Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Toks startas atkreipė rimtų leidybinių kompanijų ir didžiųjų festivalių dėmesį.

Mada – dar viena jo aistra ir labai svarbi karjeros dalis. Aries pats įkūrė savo mados namus „Wunderworld“ ir per kelias valandas išpardavė visą sukurtą drabužių liniją ir iliustracijas. Pernai lapkritį įvyko ir to paties pavadinimo festivalis, į kurį Aries sukvietė kylančias Kalifornijos hiphopo žvaigždes.

„Muzika yra mano aistra. Tačiau tik ant scenos galiu parodyti žmonėms, kas aš esu. Mano energija! Vėl jaučiuosi kaip vaikas, stovintis prieš veidrodį ir dainuojantis „Linkin Park” dainas“, – sako Aries. Pats juokauja, kad pasirašė sutartį su muzikiniu velniu – visas laisvalaikis, pažintys, sapnai ir filmai yra apie muziką ir dėl muzikos.

Į Vilnių jis atvyks pristatyti naujausio savo darbo „Believe In Me, Who Believes In You“. Tai jo paties žinutė sau po sunkaus nueito kelio – blogos draugų kompanijos, tėvų nepripažinimo, priklausomybių, panikos atakų kambaryje ir kitų baimių. Kad ir kaip banaliai beskambėtų, visa tai išgydė tik muzika.