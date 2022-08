Kompozitorius Darius Žičkus pristato minialbumą: „Tai priešnuodis pasaulio karštligiškam tempui“

„Kai kasdienybė man tapo iššūkiu, ėmiausi ritualų – taip gimė fortepijoninių miniatiūrų ambientinis minialbumas „Simpler: Part I“, - teigia kompozitorius Darius Žičkus, kviesdamas netriukšmingos muzikos pagalba susikoncentruoti į paprastus dalykus šiandienos kompleksiškoje būtyje.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, prieš porą metų prasidėjusi karantinų banga Darių „ištraukė” iš korporacinių darbų ir po ilgos pertraukos grąžino prie muzikos.

Gyvenant Palangoje paprasti kasdieniai ritualai – kaip gamų grojimas fortepijonu ar kavos pupelių malimas ryte – Dariui tapo lyg išsigelbėjimu griūvančio pasaulio fone.

„Mane persekiojo mintis, jog kompleksiški dalykai susideda iš daugybės paprastų ir apčiuopiamų dalelių. Taip minimalistinės fortepijoninės pjesės „apsivilko“ ambientinės elektronikos garsais ir išaugo į kažką didesnio – minialbumo“, - pasakoja Darius.

Šis trumpo metro albumas rudens pradžioje bus išplėtotas į „pilnametražį“ albumą „Simpler Parts of Complexity“, o rugsėjo 22 d. – atliktas gyvai albumo pristatymo-garso instaliacijos metu MO Muziejuje.

Darius Žičkus / N. Žilinskaitės nuotr.

Poros valandų renginio metu klausytojas galės laisvai judėti į ir iš erdvės ir patirti pirmą kartą Lietuvoje naudojamą erdvinio garso sistemą pilnai kontroliuojamoje aplinkoje.

Klasikinės muzikos išsilavinimą turintis D. Žičkus 20 metų gyveno Londone bendradarbiaudamas su „Grammy“ statulėlėmis nominuotais prodiuseriais, atlikėja Siouxsie Sioux ir gerai žinomais muzikos atstovais Lietuvoje Andriumi Mamontovu, SH, Leonu Somovu ir Jazzu.

Pasivadinęs Nazcaman vardu panėrė į Lietuvoje ne per daug išieškotą ambientinį žanrą, išleido 2 albumus, sėkmingai „paplitusius“ atmosferinės muzikos melomanų tarpe: „The Slower Pace of Existence” (2019 m.) ir „At the Edge of Silence“ (2020 m.).