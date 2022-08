Daddy Was A Milkman surengė koncertą vienuolyne: „Vienas dalykas nesikeičia ir, tikiuosi, nesikeis“

Atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas kaip Daddy Was A Milkman, surengė užburiantį koncertą Pažaislio vienuolyne.

Ketvirtadienio vakarą dainininkas gerbėjus sukvietė į išskirtinę vietą - „Monte Pacis“ kompleksą. Gausus žiūrovų būrys džiaugėsi ne tik puikiu oru, bet ir populiariausiomis bei naujausiomis atlikėjo dainomis.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, kitas Daddy Was A Milkman koncertas įvyks jau šį šeštadienį (rugpjūčio 20 d.) Palangos koncertų salėje.

„Gera palaikyti tokias tradicijas. Jau pats nebežinau, kelintą sykį grojome Pažaislio liepų alėjoj, jau pamečiau skaičių, gal todėl, kad tai yra viena mano mėgstamiausių vietų groti“, - po koncerto sakė Ignas Pociūnas.

Daddy Was A Milkman koncerto akimirka / L. Grušecko nuotr.

„Vienas dalykas nesikeičia, ir, tikiuosi, niekada nesikeis - vėl mačiau laimingus, muziką mylinčius žmones. Vėl keitėmės istorijomis, juokėmės, šokom ir dainavom užmerktomis akimis.

Tokie koncertai kuria didžiulį džiaugsmą ir patiems atlikėjams, ir publikai, kuri buvo absoliučiai nuostabi. Ačiū kiekvienam, kas buvo kartu. Toliau - Palanga! Dar viena mylima vieta, kur palydėsim vasarą su muzika“, - pridūrė atlikėjas.

Daddy Was A Milkman koncerto akimirka / L. Grušecko nuotr.

Daddy Was A Milkman, kuris vasaros pradžioje Vilniaus Vingio parke vykusio festivalio „Summer In The City" scenoje koncertavo su populiariaisiais rokeriais „Maneskin", vėliau surengė festivalio „Midsummer Vilnius 2022" didįjį atidarymo koncertą, kuriame grojo kartu su maestro Modesto Pitrėno vadovaujamu orkestru.

Daddy Was A Milkman koncerto akimirka / L. Grušecko nuotr.

„Tai buvo brandžiausias ir emocingiausias mūsų pasirodymas iki šiol. Oras, vieta, absoliučiai nuostabus orkestras ir pati nerealiausia publika“, - po koncerto sakė Ignas Pociūnas. „Aš esu be galo laimingas ir dar kartą dėkoju visiems, kas buvote kartu“.

Daddy Was A Milkman koncerto akimirka / L. Grušecko nuotr.

Pernai Daddy Was A Milkman gerbėjus sukvietė į bene ambicingiausius koncertus savo karjeroje. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, buvo surengti du anšlaginiai koncertai su styginių kvartetu. Praėjusių metų rudenį vykę koncertai įamžinti neseniai išleistoje vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“.