Savaitgalį Kauno Botanikos sode – festivalis su užsienio žvaigždėmis „GusGus“ ir Jamesu Arthuru

Jau nuo šio ketvirtadienio Kauno VDU Botanikos sode šurmuliuos festivalis „Vasara Kaune 2022”. Tris vakarus vasara alsuojančiame parke vyks renginiai, patiksiantys įvairaus amžiaus ir skonio žiūrovui – nuo akademinio meno gerbėjų iki šokių muzikos mylėtojų.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, pernai pirmąjį kartą surengtas festivalis šįmet išplėtė savo formatą ir vėl kviečia miestiečius mėgautis muzika nuostabioje gamtos oazėje Kauno centre.

Visi į koncertus susirinkę žiūrovai kviečiami atvykti į renginius anksčiau ir pasigrožėti retų Botanikos sodo augalų kolekcijomis bei pasivaikščioti įspūdingomis parko alėjomis, kuriose slepiasi romantiškai tyvuliuojantys senieji tvenkiniai.

Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienį, festivalio scenoje bus parodytas Anželikos Cholinos teatro pastatymas „Pikų dama”. Šis naujausias talentingos choreografės ir režisierės A. Cholinos šokio spektaklis yra sukurtas A. Puškino apsakymo motyvais pagal P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo ir S. Prokofjevo muziką. „Pikų damos“ premjera įvyko 2021 metais ir pastaruoju metu šis pastatymas yra vienas geidžiamiausių Lietuvos teatrų scenose.

A. Cholinos spektaklis „Pikų dama“ / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Rugpjūčio 19 d., penktadienį, festivalio scena priklausys ekstravagantiškai islandų elektroninės muzikos grupei „GusGus”. Kartu su Bjork ir „Sigur Ros” šie elektroninės muzikos novatoriai patenka į populiariausių pasaulyje Islandijos atlikėjų trejetą. Savo biografijoje „GusGus“ turi vienuolika studijinių albumų bei daugiau kaip dvi dešimtis singlų, viso pasaulyje yra parduota daugiau kaip 700 tūkstančių albumų įrašų. Šiuo metu „GusGus“ yra trise. Du grupės įkūrėjai – kompozitorius bei prodiuseris Biggi Veira ir charizmatiškasis vokalistas Daníelis Ágústas, prieš keletą metų laimėjęs geriausio Islandijos popdainininko titulą.

„GusGus“ / Asmeninio albumo nuotr.

Pernai prie „GusGus“ prisijungė kitos islandų grupės „Vök“ vokalistė Margrét Rán Magnúsdóttir, kurią šmaikštūs kolegos vadina „naująja cirko trupės nare“.

Prieš „GusGus“ pasirodymą scenoje bus galima išvysti DJ VINJAY (tikrasis vardas Vincenzo Facino). Koncertuojantis nuo 2000-ųjų pradžios didžėjus ne kartą pasirodė garsiausiuose Londono, Milano, Grand Kanarijos, Tenerifės, Amsterdamo, Ibisos, Madrido, Lisabonos, Rio de Žaneiro klubuose ir muzikos festivaliuose.

Jo miksai pateko į Jungtinės Karalystės, Austrijos, Šveicarijos, Australijos klubų šokių muzikos dešimtukus. DJ VINJAY vienoje scenoje pasirodė su Davidu Guetta, Shakira, Rihanna, Dimitri Vegas & Like Mike, Jonu Bon Jovi , DJ Vibe, Sanderiu Kleinenbergu, Mauro Picotto, Junior Jack, Felix Da Housecat ir kitomis garsenybėmis.

Jamesas Arthuras / „Sony Music“ nuotr.

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, festivalio baigiamajame koncerte pasirodys jausmingas britų atlikėjas ir dainų kūrėjas Jamesas Arthuras. Hitų „Impossible”, „Naked”, „Say You Won't Let Go”, „You're Nobody 'til Somebody Loves You”, „Rewrite The Stars”, „You Deserve Better”, „Falling Like The Stars”, „Empty Space”, „Recovery” atlikėjas Kaune pristatys savo naujausią albumą „It'll All Make Sense In The End”, o taip pat atliks populiariausius savo kūrinius.

Pirmos rimtos sėkmės sulaukusio 2012 m., britų muzikinį šou „X faktorius“ su daina „Impossible“ laimėjusio J. Arthuro parduotų įrašų skaičiai viršija 25 mln. kopijų, o populiariausi vaizdo klipai „YouTube” platformoje buvo peržiūrėti daugiau kaip 1,5 mlrd. kartų.

Prieš J. Arthuro pasirodymą scenoje pasirodys svečiai iš Estijos – tai atlikėjas Danielis Levi su savo grupe. Jaunas muzikantas sukėlė didelį šurmulį elektroninės muzikos popscenoje, kai su grupe „Cartoon“ išleido singlą „On & On“, kuris interneto platformose sulaukė daugiau kaip 690 mln. peržiūrų ir perklausų.

Šiemet D. Levi buvo nominuotas geriausio metų popatlikėjo nominacijoje Estijos muzikos apdovanojimuose.