Muzikos šamano apeigos: legendinis atlikėjas Nickas Cave‘as surengė gaivališką koncertą Vingio parke

Sostinės Vingio parke antradienio vakarą buvo galima išvysti alternatyvios muzikos ikoną – koncertą su savo grupe „The Bad Seeds“ čia surengė australų menininkas Nickas Cave‘as.

Dainininkas, kompozitorius, rašytojas – 64-erių Nickas laikomas viena ryškiausių muzikos pasaulio figūrų per pastaruosius kelis dešimtmečius.

Dar aštuntajame dešimtmetyje su šiurkščios muzikos grupe „The Birthday Party“ išgarsėjęs Nickas greitai tapo žvaigžde ne tik Australijos, bet ir visko mačiusių Berlyno ir Londono scenose.

Prieš beveik keturiasdešimt metų jis subūrė grupę „The Bad Seeds“, kurios vėliavą nuo to laiko neša per didžiųjų pasaulio salių ir festivalių scenas.

Nicko Cave'o koncertas Vingio parke / D. Umbraso/LRT nuotr.

Su šia grupe N. Cave‘as jau įrašė septyniolika albumų, pelnė tokį pripažinimą, jog jo dainas į savo repertuarą įtraukė legendinis Johnny Cashas ir grupė „Metallica“, o prieš penkerius metus Australijoje už nuopelnus kultūrai dainininkui buvo įteiktas ordinas.

Pankroką, šiurkštų bliuzą, depresijos kupinas balades kuriančiam, gotikinių vaizdinių pilną romaną parašiusiam, ne vienam filmui muziką sukūrusiam dainininkui jo gimtajame Australijos mieste netgi norima pastatyti paminklą, kuriame jis nuogas sėdi ant žirgo. Projektas svarstomas jau penkerius metus, bet vis dėlto manoma, kad anksčiau ar vėliau tokia bronzinė skulptūra atsiras.

Skamba kiek juokingai, ypač žinant N. Cave‘o ironiją. Kita vertus, jo autoritetas roko muzikos pasaulyje – visiškai neginčijamas.

Popmuzikos klausytojai geriausiai jį žino dėl prieš beveik tris dešimtmečius įrašyto dueto su Kylie Minogue „Where The Wild Roses Grow“, tačiau melomanai galėtų išvardyti dešimtis įsimintinų, šiurpinančių, jaudinančių, užburiančių Nicko dainų – nuo sielą virpinančio himno „Into My Arms“ iki dainos apie myriop nuteistąjį „The Mercy Seat“.

Nicko Cave'o koncertas Vingio parke / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ne tik muzikos, bet ir teatro bei kino pasaulyje beprotiškai gerbiamas australas dėl jo kūryboje dominuojančių tamsių motyvų dažnai yra vadinamas „tamsos princu“. Dėl hipnotizuojančios muzikos ir neįprastų tekstų – viena originaliausių muzikos žvaigždžių.

Jo kūrybinis kelias įamžintas keliuose dokumentiniuose filmuose, prieš porą metų Danijoje atidaryta Nicko gyvenimui skirta paroda, kuri šiuo metu yra perkelta į Jungtines Valstijas.

Net per koronaviruso pandemiją N. Cave‘as sugebėjo nustebinti gerbėjus. Dėl ribojimų teko nukelti jo albumo „Ghosteen“ pristatymo koncertus, tačiau dainininkas vienas sėdo prie fortepijono tuščioje Londono „Alexandra Palace“ salėje, sugrojo koncertą, kurį pavadino „Idiot Prayer“ („Idiotiška malda“). Koncerto įrašas buvo rodomas pasaulio kino teatruose, jį transliavo ir LRT RADIJAS, galiausiai jis buvo išleistas atskirame albume, tapusiame keisto laikmečio dokumentu.

Pastarąjį dešimtmetį dainininko gyvenime tamsos – dar daugiau. 2015-aisiais vienas iš jo dvynių sūnų, penkiolikmetis Arthuras, pavartojo narkotiko LSD ir nukrito nuo uolos Didžiosios Britanijos mieste Braitone, kuriame N.Cave'as su šeima gyveno keliolika metų.

Kitais metais N.Cave'as išleido albumą „Skeleton Tree“ - kupiną skausmo, širdgėlos, švelnumo ir liūdesio. Daug kas dainų tekstuose įžvelgė užuominą į jo asmeninę tragediją, nors pats muzikantas teigė, kad šie kūriniai – pradėti rašyti anksčiau.

Nicko Cave'o koncertas Vingio parke / D. Umbraso/LRT nuotr.

Albumo įrašus dainininkas įamžino dokumentiniame filme, kuris buvo rodomas viso pasaulio kino teatruose. Jį pažįstantys bičiuliai spėliojo, kad dainininkas apskritai užsivers ir ilgai nekoncertuos – juolab kad daug metų sklando gandai, jog gana niūriu būdu garsėjantis, žemo, gilaus balso Nickas apskritai nemėgsta savo dainų atlikti gyvai.

Tačiau jis nusprendė kitaip – ir prieš pandemijos pradžią, ir atslūgus renginių ribojimams nuolat rengia koncertus, kuriuos jo gerbėjai vadina kone religine patirtimi.

„Žinojau, kad dirbti toliau – vienintelė išeitis. Jei prigulsiu, jau nebeatsikelsiu“, - viename interviu tuo metu sakė dainininkas.

Šiais metais jis sulaukė dar vieno smūgio – gegužę paskelbta, kad mirė dainininko 31-erių sūnus Jethro, Australijoje dirbęs modeliu ir sirgęs šizofrenija.

Tai nepakeitė muzikanto koncertinių planų – šią vasarą jis blaškosi po Europą, rengdamas efektingus pasirodymus po atviru dangumi.

Į Vilnių N. Cave‘as su grupe privačiu lėktuvu atvyko dar pirmadienio popietę – apsistojo viešbutyje miesto centre, neatsisakė pasirašyti autografų ir įsiamžinti su keliais gerbėjais.

Be jokių „apšildančių“ atlikėjų prieš tūkstantinę minią Vingio parke dainininkas į sceną žengę apie pusę devintos vakaro.

Nicko Cave'o koncertas Vingio parke / D. Umbraso/LRT nuotr.

Varno plunksnų juodumo plaukai, rūstus žvilgsnis, juodas kostiumas, speciali scenos konstrukcija su pakylomis, leidžiančiomis dainininkui nuolat būti prie pat žiūrovų ir liesti jų rankas – N. Cave‘o pasirodymai, regis, jau daug metų atrodo visiškai vienodi, tačiau kiekvieną sykį yra pritrenkiantys.

Priežastis – laukinė energija, kurią skleidžia šis atlikėjas, kiekvieną savo pasirodymą paverčiantis muzikos ir poezijos apeigomis.

Latvijoje jau du sykius viešėjęs, o į Lietuvą pirmąsyk užsukęs australas jį pasitikusiems žmonėms prisipažino, kad tokie pirmi kartai jam kelia ypatingas emocijas.

Scenoje jo neįmanoma palyginti su niekuo kitu. Nuo pirmų koncerto akimirkų N. Cave‘as juda lyg daužomas elektros srovės, gaivališkai diriguoja miniai, atrodo įtaigus kaip šamanas.

Atsistojęs ant į minią nusidriekusių pakylų, dainininkas atsiduria prie pat žiūrovų, braunasi tarp jų, leidžia jiems save liesti, pats griebia juos už rankų.

Žiūrovus jis vadina „broliais“ ir „seserimis“, blaškosi, daužo fortepijono klavišus, atrodo, net ne dainuodamas pats, o transliuodamas garsus iš kažkur kitur.

Visas šis veiksmas – pilnas gerai žinomų N. Cave‘o kūrinių, kuriuos dalis žiūrovų pažįsta iš muzikanto albumų, kita dalis – iš televizijos ar kino (pavyzdžiui, daina „Red Right Hand“ ne vienus metus skambėjo kultiniame seriale „Peaky Blinders“).

Įdomioji N. Cave‘o fenomeno dalis – apie religiją, netektis, tamsą, liūdesį, žmonijos ydas dainuojantis atlikėjas įrašuose dažnai skamba kaip nepataisomas paniurėlis, tačiau scenoje tiems patiems kūriniams sugeba suteikti visai kitą atspalvį.

Nicko Cave'o koncertas Vingio parke / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Red Right Hand“, „There She Goes, My Beautiful World“, „From Her To Eternity“, „O Children“, „Higgs Boson Blues“ – į šių metų koncertų turo programą N. Cave‘as įtraukė daugelį žinomiausių savo kūrinių, nors pats su humoru žvelgia į populiarumą ir tikina, kad muziką kuria tikrai ne dėl jo.

Tai keistas derinys – muzika iš juodžiausių sielos kertelių, tačiau koncertas kelia euforiją – atrodo, ne tik publikai, bet ir patiems muzikantams.

Būtų sunku atspėti, ar taip yra iš tiesų, bet atrodo, kad tokie pasirodymai pačiam dainininkui yra lyg katarsis, sielą gydantis veiksmas, leidžiantis bent trumpam atsitraukti nuo patirtų košmarų.

Kaip bebūtų, šį daugiau nei dviejų valandų trukmės koncertą galima išties laikyti išskirtiniu Lietuvos muzikiniame gyvenime – įtaiga ir talentu su N. Cave‘u roko pasaulyje mažai kas gali lygintis.

Tarp žiūrovų buvo galima pamatyti daug žinomų Lietuvos muzikantų – panašu, atėjusių pamatyti meistriškumo pamokos. Dėstomos mokytojo, kuriam vis tiek nėra jokių galimybių prilygti.