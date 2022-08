Elektroninis vasaros sapnas: Vilniuje koncertą surengė žymus Kanados atlikėjas Caribou

Trečiadienio vakarą būriai melomanų traukė į VU Botanikos sodą Kairėnuose – Vilniaus pakraštyje koncertą po atviru dangumi surengė kanadiečių elektroninės muzikos kūrėjas Caribou.

Danielis Snaithas (tikrasis muzikanto vardas) turi spalvingą biografiją. Muziką jis yra leidęs ir slapyvardžiais Daphni bei Manitoba. 44-erių vyriškis, scenoje visada vilkintis baltais drabužiais, iš pirmo žvilgsnio atrodo panašesnis į universiteto dėstytoją, o ne į muzikos žvaigždę. Negana to, jis yra matematikos mokslų daktaras. Tai neatrodo taip jau keista – muzikantas kilęs iš matematikų šeimos.

Tiesa, dėstyti universitetuose jam taip ir neteko – prieš porą dešimtmečių pradėjęs kurti muzikos albumus, Caribou greitai įsitvirtino pasaulio elektroninės muzikos scenoje, stebindamas visiškai nenuspėjamu muzikiniu charakteriu.

Kartais jo kūriniai – trankūs ir kupini keistų garsų, kartais – primenantys balades iš 80-ųjų eros popmuzikos radijo transliacijų.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Scenoje susikaupęs ir ramus muzikantas vis dėlto sugeba išjudinti tūkstantines minias – ir tuo pačiu pelnyti vieno inteligentiškiausių elektroninės muzikos kūrėjų reputaciją.

Ji jau įvertinta ir muzikos apdovanojimais bei kitais pripažinimo ženklais. Pavyzdžiui, Caribou jau du sykius buvo pretendentų į prestižinę „Grammy“ statulėlę sąraše. Pastarąjį sykį – šįmet, kai daina „You Can Do It“ pretendavo tapti geriausiu šokių / elektroninės muzikos įrašu.

Dar 2011 metais jis pirmą sykį lankėsi Lietuvoje – tąkart koncertavo sostinės menų fabrike „Loftas“.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Prabėgus 11 metų, kanadietis sugrįžo – tiesa, tai ketino padaryti gerokai anksčiau.

Dar 2019-aisiais buvo paskelbta, kad jis gros Kairėnuose – pasirodymas turėjo įvykti 2020-ųjų vasarą.

Tačiau dėl koronaviruso pandemijos iš pradžių buvo perkeltas į 2021-uosius, o tada – nukeltas dar metams.

Pagaliau po Europą keliauti galinčio kanadiečio koncertą pradėjo kylanti elektroninės muzikos žvaigždė iš Lietuvos – Monikaze.

Monikaze / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Vis dažniau į užsienio scenas kviečiama artistė – lyg „žmogus orkestras“. Pati elektroninių garsų kaskadas valdanti ir dainuojanti atlikėja dienos šviesoje galbūt nesukūrė tokio įspūdžio, kaip uždarose patalpose ar sutemus, tačiau jos kūrybiniam polėkiui nieko neprikiši.

Apie pusę devintos vakaro į sceną žengęs pagrindinis vakaro kaltininkas į sodo pievą pritraukė nemažą būrį gerbėjų, nors akivaizdu, kad čia sutilpti jų galėjo gerokai daugiau.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tarp žiūrovų buvo galima pastebėti ir nemažai Lietuvos muzikantų – tarp jų ir elektroninės bei eksperimentinės muzikos kūrėjus Paulių Kilbauską ir Vygintą Kisevičių.

Į sceną Caribou žengė su trim bendražygiais – sintezatorių garsus papildė gitaros ir mušamieji.

Kukliai pasisveikinęs muzikantas pasidžiaugė, kad pagaliau, laukęs net trejus metus, gali būti Lietuvoje.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kanadietis – ne iš tų, kurie scenoje pasakoja ilgas istorijas. Visas dėmesys jo koncertuose sutelktas į muziką, kuri pastaruoju metu atrodo kiek švelnesnė nei anksčiau.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Prieš pandemiją, 2020-aisiais, išleistas Caribou albumas „Suddenly“ kai kurių kritikų vadinamas bene švelniausiu ir melodingiausiu muzikanto darbu.

Daug melancholiškų apmąstymų ir filosofijos – šio albumo esminis ženklas. „Suddenly“ turėtų išgirsti visi skeptikai, kurie mano, kad elektroninė muzika negali savyje turėti šilumos ir gyvybės.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Atliekami gyvai, šie kūriniai skambėjo dar įtaigiau. Ir eilinį sykį vertė stebėtis, kaip įspūdingai Caribou moka žongliruoti nuotaikomis – nuo švelnaus liūdesio iki „disco“ ritmų, primenančių kad ir prancūzus „Daft Punk“.

Caribou koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„New Jade“, „Silver“, „Lime“, „You & I” – į koncertą, kurį sustiprino spalvingos vaizdo projekcijos, Caribou sudėjo daugelį publikos mėgstamiausių savo dainų.

Neapsiėjo ir be energingų hitų „You Can Do It“ ir „Can‘t Do Without You“ – šiltą vasaros vakarą parko erdvės koncerto pabaigoje virto diskoteka.