Mirė populiari dainininkė, filmo „Briliantinas“ žvaigždė Olivia Newton-John

Mirė filmo „Briliantinas“ aktorė, dainininkė Olivia Newton-John. Jai buvo 73 metai.

Jos feisbuko puslapyje rašoma, kad ji „šį rytą ramiai mirė savo ūkyje pietų Kalifornijoje, apsupta šeimos ir draugų“.

„Olivia buvo triumfų ir vilties simbolis daugiau nei 30 metų, dalindamasi savo kelione su krūties vėžiu“, – rašoma įraše.

O. Newton-John buvo žinoma ir dėl muzikinio filmo „Briliantinas“, išleisto 1978 m. Jame dainininkė vaidino kartu su aktoriumi Johnu Travolta.

Olivia Newton-John Ir Johnas Travolta / Vida Press nuotr.

Sėkmingas tiek kritiškai, tiek komerciškai, „Briliantinas“ tuo metu tapo daugiausiai uždirbusiu muzikiniu filmu.

„Mano brangiausia Olivia, tu padarei mūsų visų gyvenimus daug geresnius. Tavo poveikis buvo neįtikėtinas. Aš tave labai myliu. Pamatysime tave kelyje ir mes vėl visi būsime kartu. Tavo nuo to momento, kai pamačiau tave, ir amžinai!“ – instagrame rašė J. Travolta.

Didžiosios Britanijos mieste Kembridže gimusi Olivia su šeima dar vaikystėje persikraustė į Australiją.

Paauglystėje čia ji laimėjo vietinį TV talentų šou ir sukūrė merginų grupę, kuri dažnai pasirodydavo per televiziją.

1966-aisiais Anglijoje aštuoniolikmetė dainininkė įrašė savo pirmąją plokštelę, o aštuntojo dešimtmečio pradžioje išgarsėjo ir JAV, kai į populiariausių dainų dešimtuką pakilo jos įrašytas kūrinys „Let Me Be There“.

Dainininkės žvaigždė spindėjo ryškiai – hitai „I Honestly Love You“, „Have You Never Been Mellow“ ir kitos dainos nuolat sukosi radijo eteryje.

1978-aisiais pasirodęs kino filmas „Briliantinas“ dainininkės populiarumą pakėlė į naują lygmenį – ši juosta tais metais buvo žiūrimiausia JAV kino teatruose.

„Nebūčiau galėjusi patikėti, kad šis filmas taps toks populiarus, jog žmonės apie jį kalbės ir po 40 metų“, – 2017-aisiais CNN televizijai sakė atlikėja.

Filme ji atliko visas populiariausias dainas – duetu su J. Travolta dainavo „You‘re The One That I Want“ ir „Summer Nights“, atskirai įrašė dainą „Hopelessly Devoted To You“.

Po trejų metų dainininkė vėl sulaukė didelės sėkmės – populiariausiu jos karjeros kūriniu tapo daina „Physical“.

Vėliau Olivia nusifilmavo keliuose kino filmuose, tačiau didesnė sėkmė ją lydėjo muzikos pasaulyje – atlikėjos įrašai parduoti daugiau nei 100 milijonų egzempliorių tiražu, ji pelnė keturis prestižinius „Grammy“ apdovanojimus.

Tačiau atlikėjos gyvenimą lydėjo ir liūdni įvykiai. Jai du sykius buvo diagnozuotas krūties vėžys, vėliau liga atsitraukdavo, tačiau prieš ketverius metus atlikėja prisipažino vėl išgirdusi vėžio diagnozę.

2005-aisiais žvejodamas prie Kalifornijos krantų be žinios dingo jos tuometis mylimasis – jo kūnas niekas nebuvo rastas.

Paskutiniais karjeros metais dainininkė išliko aktyvi – filmavosi muzikiniame TV seriale „Choras“, rengė koncertų seriją Las Vegase.