Į Vilnių atvykęs Lewis Capaldi pasiruošė vakaro pasirodymui: išbandė Vingio parko sceną

Liepos 25 d, įvyks ypatingai lauktas festivalis „Jaunas kaip Vilnius“, skirtas paminėti šv. Kristoforo dieną ir artėjantį sostinės 700 metų jubiliejų. Įspūdingą programą vainikuos visame pasaulyje sparčiai išpopuliarėjusio škotų dainininko Lewis Capaldi koncertas. Vėlų sekmadienio vakarą su komanda nusileidęs Lietuvoje, pirmadienio vidurdienį atlikėjas jau repetavo Vingio parko scenoje, rašoma rengėjų pranešime žiniasklaidai.

Išbandė Vingio parko sceną

Lietuvoje pirmą kartą besisvečiuojantis L. Capaldi pirmadienio popietę atvyko į Vingio parką repeticijai festivalio scenoje. Čia šiandien 22.30 val. jis žengs prieš tūkstantinę vilniečių bei miesto svečių minią ir užbaigs daugiau nei pusdienį truksiančią festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ programą.

Į sceną L. Capaldi žengė nusiteikęs pozityviai ir per repeticiją kartu su grupe atliko kelis dar neišleistus kūrinius – Vilniaus klausytojai bus vieni pirmųjų, išgirsiančių atlikėjo naują muziką. Parepetavęs dainininkas linksmai Vingio parke pozavo fotografui ir išvyko ilsėtis iki vėlų vakarą nuskambėsiančio pasirodymo.

Dainininkas Lewisas Capaldi / AP nuotr.

Prieš atvykdamas į Lietuvą, sekmadienį L. Capaldi taip pat pasidalino vaizdo žinute vilniečiams, kviesdamas juos į šventinį koncertą. „Labai džiaugiuosi galėdamas apsilankyti Vilniuje, kur pirmadienį surengsiu savo pasirodymą likus metams iki miesto 700 metų gimtadienio. Tikiuosi, galvosite, kad esu siaubingas – greit pasimatysime“, – kaip visuomet juokavo atlikėjas.

Koncertas Vilniuje – turo Europoje dalis

Iki metų pabaigos suplanuoti L. Capaldi koncertai įvairiuose Europos miestuose – vasarą paskyręs įvairiems festivaliams, rudenį jis rengs solinius koncertus didžiausiose arenose Jungtinėje Karalystėje ir kitur. Į Vilnių dainininkas atvyko po itin didelių koncertų garsiuose muzikos festivaliuose. Prieš kelias savaites L. Capaldi savo kūrinius dovanojo gimtojo Glazgo klausytojams – dalyvavo festivalyje „TRNSMT 2022“.

Į sceną šią vasarą L. Capaldi vėl žengė po ilgos pertraukos, kurią skyrė naujos muzikos kūrybai. „Kaip gera vėl būti namie po trejų metų pertraukos. Kai po tiek laiko sugrįžti, negali žinoti, ar kas nors dar tavimi domisi, o gal būsi užmirštas. Tad dėkoju visiems susirinkusiems“, – dešimtims tūkstančių susirinkusių klausytojų sakė atlikėjas.

Dainininkas Lewisas Capaldi / AP nuotr.

Jau ketvirtą kartą šiame festivalyje koncertavęs dainininkas džiaugėsi, kad anksčiau buvęs vienu apšildančių artistų, dabar koncertavo kaip pagrindinis festivalio atlikėjas. Miniai fanų jis atliko tokius savo hitus kaip „Hollywood“, „Hold Me While You Wait“, „Forever“, „Grace“, „Someone You Loved“ ir kitus.

Porą dienų prieš atvykdamas į Lietuvą, dainininkas taip pat koncertavo Anglijos grafystės Safolko „Henham“ parke vykusiame festivalyje „Latitude 2022”. Čia gerbėjus jis pralinksmino į sceną žengdamas skambant grupės „Backstreet Boys“ kūriniui „Everybody“ ir taip pat dovanojo savo žymiausias dainas, kurių klausėsi milžiniška minia.

Visą Europą sužavės balsas

Klausytojus jis jaudina savo meilės dainomis, o kritikai atidavė duoklę jo profesionalumui – 2020 metų Britų muzikos apdovanojimuose L. Capaldi buvo nominuotas net keturiems apdovanojimams, o tarpu jų – Metų britų albumo apdovanojimui už „Divinely Uninspired to a Hellish Exten“ bei Metų britų solo atlikėjo apdovanojimui. Ir nors šių dviejų negavo, laimėjo geriausio debiuto ir Metų dainos apdovanojimus už „Someone You Loved“, kuri prieš tai jau buvo nominuota „Grammy“ apdovanojimuose.

Lewis Capaldi Vilniuje / Renginio organizatorių nuotr.

Po metų, 2021 metų ASCAP Londono muzikos apdovanojimuose, jis vėl triumfavo: tapo keturių nominacijų nugalėtoju, įskaitant Metų dainų autoriaus titulą už dainas „Someone You Loved“ ir „Before You Go“. Pastaroji šiemet paskelbtame „Liberty Games“ tyrime taip pat pripažinta kaip įtakingiausia viso dešimtmečio daina pasaulyje.

Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ programa Vingio parke:

17:00 val. Atveriami festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ vartai.

Festivalio teritorijoje bus vykdomos įvairios veiklos tiek vaikams, tiek ir suaugusiems, išalkus bus galimybė pasistiprinti maisto zonoje, prisijungti prie organizuojamų edukacijų.

19:00 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro su Viktorija Miškūnaite, Justina Gringyte, Merūnu Vitulskiu ir Kostu Smoriginu koncertas. Diriguoja maestro Ričardas Šumila.

Festivalis prasidės ypatingu reginiu – kartu su orkestru pasirodys tikros Lietuvos operos žvaigždės. Per vieną vakarą miestiečiai ir Vilniaus svečiai išgirs daugybę tikrų klasikinės muzikos hitų: kompozitorių G. Puccini, G. Bizet, V. A. Mozarto, G. Verdi operų arijas ir orkestro atliekamus žinomus kūrinius.

20:30 val. Lietuvos atlikėjų duetų vakaras.

Festivalis padovanos ir netikėtų siurprizų – pasirodys puikiai pažįstami Lietuvos atlikėjai, kurie specialiai šiam renginiui sujungti į skirtingų žanrų duetus: Monika Liu scenoje pasirodys su Egidijumi Sipavičiumi, Samas stebins žiūrovus kartu su Ieva Narkute ir kiti. Bet juk Vilnius – kuriantis, nebijantis eksperimentuoti ir aistringas miestas. Todėl daugiau nei 10 žinomiausių Lietuvos atlikėjų ir grupių susivienys ir drauge privers klausytojų širdis plakti stipriau. Skambės tiek žinomos ir publikos mėgstamos dainos, tiek naujai intrepretuoti legendiniai kūriniai. Tai bus spalvinga, jautri ir kartu energinga lietuviškos muzikos dalis, kviečianti švęsti Vilniaus jaunystę.

Lewisas Capaldi / AP nuotr.

22:30 val. Škotų muzikos žvaigždės Lewis Capaldi koncertas.

Vienam vakarui Vilnius taps tarptautine muzikos arena. Sunku patikėti, kad tikrus hitus, kurių daugybę kartų klausėtės „Spotify“ platformoje, galėsite išgirsti čia, Vilniuje! Sostinėje pasirodys puikiai žinoma ir kritikų liaupsinama populiariosios muzikos užsienio žvaigždė Lewis Capaldi, sugebanti savo kūryba paliesti daugybės gerbėjų širdis visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie Vilniaus 700 jubiliejui skirtus renginius galite sužinoti čia. Vilniaus jubiliejus bus minimas 2023 metų sausio 25 d., kai prieš 700 metų Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose. Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotą jubiliejaus šventės programą „Vilnius 700“ kuruoja Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.