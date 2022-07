„The Roop“ surengė šventę sostinės kalėjime: „Toks koncertas – tik sykį per metus“

Grupė „The Roop“ trečiadienį savo bičiulius ir gerbėjus pakvietė į išskirtinį vakarą – sostinės Lukiškių kalėjime surengė koncertą, kuriuo tarsi simboliškai apibendrino prabėgusius metus.

„Turime tokią idėją – sykį per metus surengti įspūdingą, ryškiausią savo koncertą. Pernai toks buvo Valdovų rūmų kieme – festivalyje „Midsummer Vilnius“.

Šįmet pasirinkome Lukiškių kalėjimą. Norisi pabrėžti – buvusį kalėjimą. „Koncertas kalėjime“ skamba kažkaip nejaukiai“, – juokėsi grupės lyderis Vaidotas Valiukevičius.

Pernai „Eurovizijoje“ žibėjusi grupė po didžiausio Europos dainų konkurso nesustojo – išleido dar keletą vaizdo klipų, o šių metų gegužę po stambios tarptautinės leidyklos „Warner Music“ sparnu – ir naują albumą „Concrete Flower“.

Iš pradžių pristatytas tik internete, dabar albumas jau išleistas ir kompaktinėje plokštelėje. Trečiadienio vakarą į koncertą atėję žiūrovai vieni pirmųjų galėjo jį įsigyti. Ateityje numatoma išleisti ir albumo vinilo plokštelę.

Išskirtinį koncertą nusprendę rengti muzikantai pasistengė, kad atėjusi publika patirtų kuo daugiau įspūdžių.

Prieš koncertą vienoje kalėjimo erdvių buvo rodomas dokumentinis filmas apie grupę. Kitoje erdvėje buvo galima pamatyti „The Roop“ vaizdo klipų dekoracijas ir prie jų įsiamžinti.

„Nusifotografuoti kambaryje iš klipo „Discoteque“ ar įkišti galvą į tortą iš klipo „Let‘s Get Naked“. Smagi pramoga – pasijusti vaizdo klipo dalimi.

Kai sumanėme rengti tokį koncertą kalėjime, pagalvojome, kad norime tuo pačiu papasakoti, koks yra mūsų grupės pasaulis. Tai ši koncerto erdvė vienam vakarui ir virto tuo pasauliu. Per pandemijos metus, kai šovėme į populiarumo viršūnę, neturėjome galimybių daug bendrauti su žmonėmis, tad norime dabar pabūti arčiau.

Klipų dekoracijas, koncertinius kostiumus mes saugome. Klipai mums – atskira meno rūšis, kuri labai nepigiai kainuoja, bet verta į juos investuoti. Todėl stengiamės saugoti reikšmingesnius dalykus, kurie susiję su grupės istorija. Gal kada nors ateityje juos bus galima eksponuoti didesnėje parodoje“, – pasakojo V. Valiukevičius.

Kad išskirtinio įvykio įspūdis būtų dar stipresnis, muzikantai trečiadienį pristatė ir naujus suvenyrinius marškinėlius, o koncerto publiką pasitiko atmosferinė muzika, kurią grupė specialiai sukūrė iš atskirų instrumentinių dainų motyvų.

Svarbiausia vakaro dalis, žinoma – pats koncertas, ir dėl jo „The Roop“ irgi pasistengė.

Specialiai šiam vakarui buvo sukurtos vizualizacijos kiekvienai dainai, pasitelkti nauji apšvietimo sprendimai, sceniniai drabužiai ir šešiolika šokėjų. Tarp jų – ir grupės eurovizinėje kelionėje talkinę Marijanas Staniulėnas bei Miglė Praniauskaitė.

„On Fire“, „Discoteque“, „Love Is All We Got“ – „The Roop“ šiam vakarui paruošė visus didžiausius savo hitus, bet įtraukė ir lėtesnio tempo kūrinių bei mažiau girdėtų dainų iš naujo albumo.

„Norėjome paįvairinti, programą, parodyti, kad su mumis galima ne tik šokti, bet ir atidžiau pasiklausyti, ramiau palinguoti. Manau, programa susidėliojo puikiai. Ir oras nuostabus“, – saulėtu vasaros dangumi džiaugėsi „The Roop“ lyderis.

Grupei šią vasarą aktyviai koncertuojant, jau pasigirsta klausimų, ar kitais metais ji neketina dar sykį išbandyti jėgų „Eurovizijos“ atrankoje.

Juolab kad kalbos apie šį konkursą jau prasideda – pavyzdžiui, Izraelis, nors iki renginio dar beveik dešimt mėnesių, jau paskelbė, kas šiai šaliai atstovaus „Eurovizijoje“.

„Ne, kitais metais greičiausiai nedalyvausime. Apie „Euroviziją“ kol kas nemąstome, o mes linkę viską planuoti iš anksto.

Bet kada nors ateityje, jei jausime, kad labai norime, gal dar ir sugrįšime.

Šiuo metu mes ir šiaip turime ką veikti – ruošiame dainą lietuvių kalba, su nauja programa vyksime į Estijos, Latvijos festivalius“, – pasakojo Vaidotas.