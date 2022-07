Gitaros virtuozo sugrįžimas: „Midsummer Vilnius“ publiką kerėjo JAV žvaigždė Alas Di Meola

Vilniuje antrą savaitę vykstantis festivalis „Midsummer Vilnius“ antradienio vakarą į sceną pakvietė vieną žymiausių pasaulio gitaristų – amerikietį Alą Di Meolą.

Muzikantas, kitą savaitę švęsiantis 68-ąjį gimtadienį, yra džiazo ir roko gitaros virtuozas, kurio įspūdinga karjera tęsiasi jau beveik penkis dešimtmečius.

Lietuvoje jis pirmą sykį apsilankė dar 2003-aisiais, nuo to laiko dar kelis sykius grojo mūsų šalyje – ir festivaliuose, ir soliniuose koncertuose, ir su savo muzikiniais projektais, ir kaip grupės „Return To Forever“ narys.

Keliolika sykių žurnalo „Guitar Player“ geriausių gitaristų rinkimuose triumfavusį Alą Di Meolą garsina daugiau nei 20 solinių albumų, daugybė pasaulinių turų, pelnytų apdovanojimų. Bet labiausiai – neprilygstamas meistriškumas ir aistra muzikai.

„Šešių stygų stebuklu“ ir „gitaros didvyriu“ vadinamas amerikietis yra grojęs su Luciano Pavarotti, Stevie Wonderiu, Philu Collinsu, Carlosu Santana, Herbie Hancocku ir daugybe kitų ryškiausių pasaulio atlikėjų. Tačiau tikriems muzikos gurmanams jo paties vardas žinomas ne mažiau nei išvardytų žvaigždžių.

Gitaristo ir kompozitoriaus albumai parduoti daugiau nei šešių milijonų egzempliorių tiražu. Jo kolekcijoje – ir prestižinis „Grammy“ apdovanojimas.

Džiazą, roką, Lotynų Amerikos muziką, flamenką, „world“ muziką ir daugybę kitų žanrų savo kūryboje sujungęs Alas Di Meola scenoje visada demonstruoja ne tik įspūdingą grojimo techniką, bet ir muzikinį intelektą, stebinantį net ir išrankiausius klausytojus. Kritikų jis vieningai pripažįstamas vienu svarbiausių ir įdomiausių visų laikų gitaristų.

Italų kilmės muzikantas Alas Di Meola išgarsėjo stebėtinai anksti. Dar vaikystėje susižavėjęs gitara, jis repetavo nuo 8 iki 10 valandų kasdien. Talentas ir sunkus darbas davė vaisių - būdamas vos devyniolikos, 1974-aisiais jis buvo pakviestas prisijungti prie džiago gigantų Chicko Coreos, Stanley Clarke'o ir Lenny White'o suburtos grupės „Return To Forever“.

Su šiais „fusion“ žanro sunkiasvoriais gitaristas įrašė tris legendinius albumus - „Where Have I Known You Before“, „No Mystery“ ir „Romantic Warrior“. Grupei išsiskirsčius, Alas Di Meola pradėjo solinę karjerą – jo albumai „Land Of The Midnight Sun“, „Elegant Gypsy“, „Casino“, „Splendido Hotel“ ne tik sužavėjo muzikos specialistus, bet ir buvo puikiai perkami, įtvirtindami jo žvaigždės statusą.

Stulbinamas greitis, kuriuo gali groti Alas Di Meola, ir jo talentas kurti muziką daugeliui kitų gitaristų kelia pagarbią baimę.

„Kai man sako, kad viena nata galima pasakyti daugiau nei šimtu natų, tai visiška nesąmonė. Tai sako muzikantai, kurie taip bando slėpti savo trūkumus. Privalai mokėti groti labai sudėtingą muziką, žaisti su muzikos tempu – tik taip gali tapti geru muziantu. Kartą parašiau dainą gitaristui Carlosui Santanai – jis bandė ją pagroti dvi dienas, paskui pasidavė, nes nesugebėjo“, - yra sakęs Alas Di Meola.

Ir elektrinę, ir akustinę gitarą fantastiškai valdantis muzikantas dar šio amžiauhs pradžioje koncertams pradėjo rinktis tik akustinį instrumentą – gydytojams nustačius klausos problemas, sukeltas ilgamečių koncertų dideliu garsu.

Tačiau 2006-aisiais sugrįžo ir prie elektrinės gitaros – šiuo metu koncertuose derina abu šiuos instrumentus, nors Europoje dažniausiai koncertuoja su akustine gitara.

Antradienio vakarą žiūrovai išvydo A. Di Meolos trio – kartu su pagrindinės žvaigždės instrumentu scenoje skambėjo dar viena gitara ir perkusiniai instrumentai.

Nors užkulisiuose garsėja gana sudėtingu charakteriu, scenoje muzikantas atrodė puikiai nusiteikęs, o vakaro rengėjams sakė, kad konkretaus kūrinių sąrašo dviejų dalių koncertui net neketina ruošti – gros tai, ką sakys širdis, ir taip ilgai, kiek turės nuotaikos.

„Pastaruosius pandeminius metus aš paskyriau atidesniam savo kūrybos šlifavimui, savikūrai, galvodamas, kad mano žiūrovai verti gilesnės perspektyvos atlikimo.

Koncerto metu apjungsiu dvi visiškai skirtingas muzikos geografijas – viena gija bus iš Indijos, kita – lotyniškoji, daug naujos muzikos, kurią papildysiu senaisiais savo kūriniais: tango, Johno Lennono, Paulo McCartney muzikos elementais“, - prieš koncertą pasakojo muzikantas.

Valdovų rūmų kieme „Midsummer Vilnius“ publika meistro klausėsi dėmesingai, o jis į programą įtraukė ir linksmų muzikinių akimirkų, skirtų palengvinti renginio atmosferai.

„Buvo daug įsimintinų akimirkų, kai turėjau groti ne savo komforto zonoje, tokiu būdu tobulėdamas. Svarbiausia, kad visada grojau savo mėgstamą muziką ir radau klausytojų visame pasaulyje, kurie vertina mano kūrybą ir dėl to esu labai dėkingas“, - prieš kelionę į Vilnių festivalio rengėjams duotame interviu sakė muzikantas.

Panašu, kad ši viešnagė Vilniuje harmoningai įsilies į jo muzikinę kelionę – išskirtinėje Valdovų rūmų aplinkoje gitaros garsai skambėjo itin įtaigiai ir organiškai.

Antrą savaitę vykstančio festivalio „Midsummer Vilnius“ programoje publikos laukia dar trys koncertai. Trečiadienį į sceną žengs Ukrainos žvaigždė Jamala, ketvirtadienį – roko grupė „ba.“, o penktadienį renginį vainikuos Kosto Smorigino ir Justinos Gringytės koncertas su orkestru.