Pasiilgti kaimynai: festivalyje „Midsummer Vilnius“ šėlo latvių žvaigždės „Brainstorm“

Nuo savaitės pradžios vykstančiame festivalyje „Midsummer Vilnius“ ketvirtadienio vakarą į sceną žengė lietuviams gerai žinomi latviai – populiariausia kaimynų šalies grupė „Brainstorm“.

Nuo tada, kai prieš 22 metus sužibėjo „Eurovizijos“ dainų konkurse, šios grupės muzikantai Lietuvoje – visada laukiami svečiai.

Nuo Alytaus iki Klaipėdos ir Mažeikių – „Brainstorm“ yra groję kone visuose didesniuose mūsų šalies miestuose, o Vilniuje yra koncertavę bent keliolika sykių – taip pat ir Vingio parke bei Katedros aikštėje.

Vis dėlto pirmų sykių Lietuvoje vis dar nutinka – ketvirtadienio vakarą latviai pirmą sykį su publika sveikinosi LDK Valdovų rūmų kieme, kur atsidūrė septintą sykį vykstančio festivalio „Midsummer Vilnius“ kvietimu.

Festivalyje „Midsummer Vilnius“ šėlo latvių žvaigždės „Brainstorm“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Į koncertą susirinko ne tik gerbėjai iš visos Lietuvos, bet ir nemažai latvių.

Šią vasarą, kaip nutinka kas kelerius metus, „Brainstorm“ rengia didžiulį koncertų turą savo šalyje – groja keleto didžiausių miestų parkuose ir stadionuose.

Tačiau ten grupės koncertus galima pamatyti tik su keliasdešimties tūkstančių žiūrovų minia, o į Lietuvą Latvijos klausytojus vilioja galimybė savo dievukus pamatyti iš kur kas arčiau.

Daugiau nei dvidešimt albumų latvių, lietuvių, rusų kalbomis įrašiusi grupė yra išleidusi bent keliolika dainų, kurios puikiai žinomos ir mūsų šalyje – „Maybe“, „My Star“, „A Day Before Tomorrow“, „Colder“, „Wonderful Day“, „Thunder Without Rain“ ir kitas.

Dar mokyklos laikais Jelgavos mieste susibūrusiai grupei Latvijoje iki šiol nėra lygių – o šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje ji sulaukė ir nemažai dėmesio Vakarų Europoje, koncertuodama su „The Rolling Stones“ ir R.E.M., bendradarbiaudama su garsiu olandų fotografu Antonu Corbijnu.

Pastarąjį dešimtmetį nemaža dalis grupės veiklos vyko Rusijoje – ten „Brainstorm“ sulaukė didžiulio populiarumo ir įrašė dainų su daugeliu šios šalies žvaigždžių.

Prasidėjus karui Ukrainoje, „Brainstorm“ atšaukė visus pasirodymus agresorių šalyje, o šį pavasarį įrašė ir dainą ukrainiečių kalba.

Festivalyje „Midsummer Vilnius“ šėlo latvių žvaigždės „Brainstorm“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvoje grupė turėjo koncertuoti prieš porą metų – buvo suplanavusi pasirodymą Palangoje, tačiau jį, kai ir visus kitus viešus koncertus, teko atšaukti dėl koronaviruso pandemijos.

Tad grupė – išties pasiilgusi scenos, o į Vilnių šįkart atvyko ne tik su populiariausiais savo hitais, bet ir su naujausio, pernai išleisto albumo „Lonesome Moon“ pristatymo programa.

Kai pernai tapo aišku, jog burti dideles gerbėjų minias dar nepavyks (Latvijoje praėjusią vasarą žiūrovų skaičius renginiuose buvo gana griežtai ribojamas), muzikantai rado išeitį – nufilmavo efektingą teatrališką pasirodymą studijoje ir albumą pristatė specialioje interneto transliacijoje.

Vis dėlto pamatyti šią grupę gyvai – visai kas kita. Vokalistas Renaras Kauperis ir šiandien, po trijų dešimtmečių scenoje, išlieka vienu charizmatiškiausių atlikėjų Baltijos šalyse.

Išskirtinė dainavimo maniera, nuo veido nedingstanti paaugliška šypsena, energingi judesiai scenoje – „Brainstorm“ lyderis nuo pirmų koncerto minučių sugeba užvesti publiką, nesvarbu, ar jos būtų keli šimtai, ar keliasdešimt tūkstančių.

Festivalyje „Midsummer Vilnius“ šėlo latvių žvaigždės „Brainstorm“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Naujausio grupės albumo dainos – kiek pakitusio skambesio, linkstančios į elektroninį popskambesį.

Anot R. Kauperio, grupė nuolat eksperimentuoja ir ieško naujų kelių, o prie pastarojo albumo daug savo idėjomis prisidėjo grupės būgnininkas Kasparas Ruoga.

Beje, Vilniuje žiūrovus greitai išjudinę latviai turėjo ir papildomą ginklą. Atlikti dainos „This Is How I Feel“ į koncertą atvyko jos bendraautoris – prieš kelias dienas festivalį „Midsummer Vilnius“ pradėjęs dainininkas Daddy Was A Milkman. Susitikimo su bičiuliais proga jis netgi pamėgino uždainuoti latviškai.

„Čia jaučiamės kaip namie. Pandemijos metas nebuvo lengvas – nors rašėme dainas, turėjome ką veikti, netikrumo dėl ateities jausmas vis dėlto kamavo.

Labai geras jausmas vėl išeiti į sceną Lietuvoje. Buvome labai pasiilgę“, – LRT.lt sake R. Kauperis.

Pirmadienį prasidėjęs festivalis „Midsummer Vilnius“, Valdovų rūmų kieme pristatantis įvairių žanrų menininkus, vyks iki kito penktadienio.

Šį penktadienį jame bus pristatytas specialus projektas „Tarsi Vilnius“, skirtas artėjančiam Lietuvos sostinės 700 metų jubiliejui. Kitą savaitę festivalyje pasirodys operos solistai Charlesas Castranovo ir Violeta Urmana su Alfredo Nigro, JAV džiazo žvaigždė Alas Di Meola, Ukrainos atlikėja Jamala ir lietuvių roko grupė „ba.“.