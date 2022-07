Vilija Matačiūnaitė vėl uždainavo angliškai: pristato su bendražygiu sukurtą dainą

„Prieš kelerius metus, prasidėjus visuotinei suirutei, visi sulindome į kompiuterius ir internetą, gyvenimas iki šiol verčiasi galva žemyn ir skatina mus ieškoti naujų būdų išgyventi ir prisitaikyti“, – rašoma atlikėjos Vilijos Matačiūnaitės pranešime žiniasklaidai.

Būtent tuo laikotarpiu Leonardui Pilkauskui ir Vilijai gimė mintis sukurti bendrą muzikinį darbą „Last Forever“, kuris savo tekstu primena: „Ir tai praeis“.



Aranžuotę ir orkestruotę sukūrė ir parašė L. Pilkauskas, kuris taip pat atlieka ir saksofono partiją. Vilija pakvietė bosinės gitaros partiją sugroti Rodrigo Caceresą – profesionalų, šiuo metu Kipre reziduojantį ir muzikuojantį džiazo muzikantą, kilusį iš Čilės.

Kūrinio leidybą iš dalies finansuoja asociacija LATGA.

Daina taip pat yra įtraukta į Leonardo Pilkausko naujausią albumą „How deep is her voice“, kurio idėja yra pristatyti skirtingas vokalistes jų atliekamos muzikos stiliuje per Leonardo muzikos kūrybos ir aranžavimo prizmę.

Albumo įrašuose dalyvavo geriausi džiazo scenos atlikėjai – Jievaras Jasinskis, Dominykas Vyšniauskas, Tomas Botyrius, Paulius Volkovas, Denisas Murašovas ir kiti.