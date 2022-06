Britų popžvaigždė Tomas Odellas pirmąsyk surengė koncertą Trakų pilyje

Populiarus britų dainų autorius ir atlikėjas Tomas Odellas ketvirtadienio vakarą pirmąkart koncertavo Trakų pilyje.

Prestižinius Britų muzikos ir „Ivor Novello“ apdovanojimus pelnęs T. Odellas Trakus aplankė savo gastrolių „The Monsters Tour“ metu. Šiame ture atlikėjas pristatė naujausią albumą ir atliko geriausias savo dainas.

Jau trečią sykį Lietuvoje apsilankęs T. Odellas pasaulyje žinomas dešimtmetį.

2012 m. išleidęs pirmąjį įrašą „Songs From Another Love“, dainų autorius ir atlikėjas išpopuliarėjo ne tik tėvynėje, bet ir už jos ribų.

T. Odello talentą giriantys muzikos kritikai jo muziką lygino su sero Eltono Johno, Bobo Dylano ir Jeffo Buckley kūryba. Jaunojo atlikėjo charizma sužavėjo muzikos mylėtojus – debiutinio singlo „Another Love“ vaizdo klipas „YouTube“ kanale yra peržiūrėtas beveik 400 mln. kartų.

Tomo Odello koncerto Trakuose akimirka / L. Grušecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.

T. Odellą įvertino ir mados pasaulis – nuo 2015 m. jis yra žinomų britų mados namų „Burberry“ reklamos veidas, o žurnalas „Vogue“ jį paskelbė „mylimiausiu pianistu mados industrijoje“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, Čičesterio mieste (Anglija) gimęs orlaivio piloto ir mokytojos sūnus T. Odellas vaikystę praleido Naujojoje Zelandijoje, kur darbą buvo gavęs jo tėvas.

Pirmas savo kūrybos dainas vaikinas parašė sulaukęs 13-os metų, tačiau apie tai niekam nepasakojo, nes manė, kad kurti dainas nėra „kietas užsiėmimas“. Už kelialapį į populiarumą jis turi dėkoti žinomai britų dainininkei, dainų autorei, aktorei ir TV laidų vedėjai Lily Allen.

Ši pastebėjo jaunąjį talentą viename jo koncertų ir netrukus būsimoji žvaigždė pasirašė sutartį su pačios Lilly Allen įkurtu įrašų kompanijos „Columbia Records“ padaliniu „In The Name Of“.

2012 m. spalio mėn. išleistas debiutinis T. Odello minialbumas „Songs From Another Love EP“ sužavėjo ne tik melomanus, bet ir kritikus. Atviri dainų tekstai ir emocionali grojimo maniera nepaliko abejingų – 2013 m. vasarą išleistas T. Odello debiutinis albumas „Long Way Down“ buvo parduotas platininiu tiražu.

Netrukus atlikėjas tapo pirmuoju muzikantu vyru, kuriam įteiktas Britų muzikos apdovanojimų Kritikų pasirinkimo prizas.

Debiutinis T. Odello kūrinys „Another Love“ prestižinių „Ivor Novello“ apdovanojimų ceremonijoje neoficialiai paskelbtas Metų daina, o pats atlikėjas įvertintas Geriausio metų dainų autoriaus titulu.

Muzikanto atlikta klasikinės Johno Lennono dainos „Real Love“ versija skambėjo visame pasaulyje išgarsėjusiame prekybos centro „John Lewis“ Kalėdoms skirtame reklaminiame klipe.

Antrasis solinis dainininko albumas „Wrong Crowd“ pasirodė 2016 m. vasarą. Naująją T. Odello kūrybą prodiusavo kartu su Adele, „Arctic Monkeys“ ir „Kasabian“ bendradarbiavęs prodiuseris Jimas Abbissas.

Norėdamas publikai pristatyti naujas savo dainas, atlikėjas Europoje ir Jungtinėse Valstijose surengė koncertines gastroles „No Bad Days Tour“, į kurias buvo išpirkti visi bilietai. Garsiu hitu tapo singlas „Magnetised“, kurio dėka albumas pasiekė populiariausių topus Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, JAV ir Naujojoje Zelandijoje.

Šį albumą T. Odellas mūsų šalies melomanams pristatė 2017-aisiais, kada pirmąkart koncertavo Lietuvoje.

Trečiasis albumas „Jubilee Road“ buvo išleistas 2018-ųjų rudenį ir debiutavo perkamiausių Didžiojoje Britanijoje penketuke. Įrašą išpopuliarino singlai „If You Wanna Love Somebody“, „Half As Good As You“ ir „Go Tell Her Now“. Apie šį albumą T. Odellas sakė: „Manęs neapleidžia jausmas, kad tai yra būtent toks albumas, kokį siekiau įrašyti visos savo karjeros metu. Jame tilpo pastarieji dešimt metų, per kuriuos nesustodamas kūriau naujas dainas ir koncertavau po visą pasaulį“. Prieš trejus metus šį albumą T. Odellas pristatė koncerte Vilniuje.

Ketvirtąjį ir kol kas naujausią studijinį albumą „Monster“ T. Odellas išleido 2021-ųjų vasaros viduryje. Pristatydamas albumą atlikėjas sakė: „Kūriau dainas taip pat, kaip ir anksčiau, tačiau albumas pradėjo įgauti formą tik tada, kai pradėjau rašyti apie savo psichinės sveikatos problemas“.

Kurti dainas T. Odellui padėjo dainų autorė Laurie Blundell ir prodiuseris Milesas Jamesas. Naująjį albumą išpopuliarino singlais išleistos dainos „Numb“, „Monster V.1“, „Monster V.2“, „Money“ ir titulinė dainą „Monsters“. Būtent šį albumą T. Odellas ketvirtadienį pristatė savo koncerte Trakų pilyje.