Į Trakus atvykęs hito „Let Her Go“ autorius Passenger: „Nuostabu, kiek daug ši daina reiškia kitiems“

Britų dainininkas Mike‘as Rosenbergas, žinomas Passenger slapyvardžiu, pasaulyje garsus jau daugiau nei dešimtmetį. Romantiškų ir melancholiškų dainų kūrėjas trečiadienio vakarą koncertuos Trakų pilies kieme. Prieš koncertą jis davė išskirtinį interviu LRT.lt.

Apsiginklavęs akustine gitara, pasaulį Passenger pavergė daina „Let Her Go“, kurios klipas internete peržiūrėtas daugiau nei tris milijardus kartų.

Lietuvoje šis dainininkas jau irgi gerai žinomas – mūsų šalyje jis koncertavo du kartus. Pirmą sykį – prieš septynerius metus, kai surengė pasirodymą Trakų pilyje. Vėliau koncertavo ir Vilniuje.

Vis dėlto Trakai jam kelia daug sentimentų – mat čia jis net nufilmavo vaizdų savo dainos „The Long Road“ klipui. Jį galite pamatyti čia:

Nuo gatvės muzikanto iki pilnų salių pasaulio didmiesčiuose – Passenger kelias per pastaruosius kelerius metus išties įspūdingas.

Populiarumas neblėsta – pernai išleistas dvyliktasis jo albumas „Songs For The Drunk And Broken Hearted“ pasiekė antrąją vietą Didžiosios Britanijos geriausiai perkamų albumų dešimtuke.

O štai šiais metais 38-erių dainininkas tyliai, beveik be jokios reklamos išleido naują albumą „Birds That Flew And Ships That Sailed“. Kaip pats sako – tiesiog norėjo padaryti staigmeną gerbėjams. Didžioji dalis jo kūrinių – parašytos koronaviruso pandemijos metu.

Šiandien Passenger – garsus visame pasaulyje, toliau bičiuliaujasi su geru savo draugu, vienu žymiausių pasaulio atlikėjų Edu Sheeranu. Ir stengiasi savo žinomumą išnaudoti geriems tikslams.

Vienas dainininko norų – atkreipti dėmesį į gamtosaugos ir klimato kaitos problemas. Jis jau keletą albumų išleido, bendradarbiaudamas su aplinkosaugos organizacijomis.

Passenger pripažįsta – atrodo, kad ši tema, prieš kelerius metus buvusi dėmesio centre, nublanko prieš koronaviruso pandemiją ir karą Ukrainoje.

Britų dainininką išgarsinęs kūrinys „Let Her Go“ išlieka jo vizitine kortele. Prabėgus dešimčiai metų po jos išleidimo, Passenger vis dar stebisi, kokio milžiniško populiarumo ši daina sulaukė. Ir pripažįsta – tikriausiai vien jos pakaktų, kad galėtų apmokėti sąskaitas už nuomą ir šildymą.

– Lietuvoje koncertuosite trečią sykį. Kokius prisiminimus nešiojatės apie mūsų šalį?

– Vilnius – labai gražus miestas. Pamenu, kad lipau ant kalvos ir visas miestas buvo lyg ant delno. Nuostabus vaizdas. Žinoma, pamenu ir Trakų pilį. Muzikantams ne kasdien tenka koncertuoti pilyse, tad ta vieta man – labai ypatinga.

Lietuvoje esu surengęs nuostabių koncertų. Ir jaučiuosi labai laimingas, ypač pandemijos suvaržymų, kad galiu vėl keliauti po pasaulį, rengti koncertus ir atvykti į tokias gražias vietas kaip Trakai. Tai – tikrai malonu.

Dar pamenu, kad į Trakus pirmą sykį atvykau pavargęs, po daugybės koncertų, nuotaika buvo prasta. Ir tada užkulisiuose pamačiau didelį šunį. Priėjau ir glosčiau jį gal dvidešimt minučių. Visą nuovargį kaip ranka nuėmė. Gal šįmet ir vėl jį pamatysiu, ką žinai.

– Ko galime tikėtis iš jūsų koncerto Trakuose šį sykį?

– Šį kartą Lietuvoje grosiu visiškai vienas. Grosiu dainas iš visos savo karjeros. Esu įrašęs keturiolika albumų, net truputį baisu pagalvoti. Bus senų dainų, naujų dainų ir, žinoma, populiariausia mano daina.

Passenger Trakuose / Asmeninio albumo nuotr.

– Jums lengviau groti vienam ar su grupe?

– Vienam groti – žinoma, sudėtingiau. Nėra už ko pasislėpti, negali pailsėti, visą koncerto laiką turi būti visiškai susikaupęs. Bet man tai patinka. Juk daug metų buvau gatvės muzikantas ir visada grodavau vienas. Turbūt 10 tūkstančių valandų tai dariau. Tad, tiesą sakant, man net keisčiau groti su grupe. Vienas scenoje jaučiuosi visiškai patogiai. Man tai natūralu.

– Jei šiandien reikėtų groti gatvėje, pasidėjus kepurę, kokias dainas pasirinktumėte, kad į tą kepurę greičiau prikristų pinigų?

– Puikus klausimas. (Juokiasi). Kai grodavau gatvėse, rinkdavausi senas, žinomas dainas. Pavyzdžiui, Paulo Simono ir Arto Garfunkelio „The Boxer“. Arba akustines folko dainas, kurias visi žino. Tai veikia, nes visi sustoja, atkreipia dėmesį ir klausosi. O jau tada ir kokią savo dainą gali pagroti. „Simon & Garfunkel“ ar Joni Mitchell – visada geras pasirinkimas gatvės muzikantui.

– Koronaviruso pandemija sunkiai paveikė daugelį muzikantų – porą metų dauguma jų negalėjo koncertuoti ir dirbti įprasto darbo. Negana to, prieš pat pandemiją išsiskyrėte su mylimu žmogumi, apie tai yra jūsų pernykštis albumas. Turbūt jautėtės labai prislėgtas?

– Taip, per pandemiją buvo nelengva. Išsiskyriau prieš pat karantiną. Vieną dieną turi santykius, keliauji po pasaulį, tavo gyvenimas – pilnas žmonių. Staiga lieki vienas su savo katėmis, užsidaręs, niekas tavęs neprablaško. Tai nelengva. Bet manau, kad per karantiną buvo sudėtinga visiems, kiekvienam kitaip.

Iš kitos pusės – man pasisekė. Jei tai būtų nutikę prieš dešimt metų, kai grojau gatvėse ir baruose, man tikrai būtų striuka per karantiną. Tad taip, buvo sunku, bet tuo pačiu jaučiausi dėkingas, kad mano padėtis buvo gana gera. Nereikėjo sukti galvos, kaip sudurti galą su galu.

– Naują albumą „Birds That Flew, Ships That Sailed“ šį pavasarį išleidote tyliai, beveik be reklamos. Kodėl?

– Leidžiu daug muzikos, bet nenoriu išvarginti savo gerbėjų. Tris mėnesius reklamuoti, raginti užsisakyti albumą iš anksto – viskas su tuo gerai, ateityje turbūt vėl taip darysiu. Bet iš tiesų tai vargina, kai muzika pagaliau pasirodo, žmonės jau praradę azartą.

Pagalvojau, jei esi Passenger gerbėjas, prabundi ryte ir bum – yra naujas albumas. Tai juk smagi staigmena.

Man pasisekė, kad galiu taip elgtis. Neturiu sutarties su didele įrašų leidykla, muziką leidžiu pats, turiu savo vadybos komandą. Galiu sau leisti būti lankstus.

Prieš tai pasirodęs albumas „Songs For The Drunk And Broken Hearted“ buvo populiarus, kupinas dainų, kurioms tinka radijui. Dėl tokio albumo reklamos galima išleisti daug pinigų ir energijos.

Bet štai naujausias albumas – kitoks. Pagalvojome, kad galima jį tiesiog išleisti, pranešti apie tai, ir kas norės – tas klausysis. Išleidome jį atsipalaidavę ir nesijaudindami.

Beje, didžioji dalis naujausio albumo buvo sukurta pandemijos metu. Sėdėdamas namie, prirašiau dainų mažiausiai dviem albumams.

– Viena jums labai rūpinti tema – klimato kaita. Akivaizdu, kad pandemijos metu, o juolab karo Ukrainoje fone ši tema mažiau rūpi pasauliui.

– Taip, ir tai nenuostabu. Tačiau Klimato kaitos krizė yra rimta ir ji nesibaigė. Bet dabar ji nuėjo į antrą planą, nes pasaulyje vyksta daug kitų svarbių dalykų. Tai labai sudėtinga situacija.

Žinau, kad dažnai aplanko mintys – tai pasaulio problema, ką vienas žmogus gali dėl to padaryti? Bet iš tiesų kiekvienas galime padaryti kažką nedidelio, ir jei visi tai padarysime, pasieksime didelių tikslų.

Išleisdamas naujausią savo albumą bendradarbiavau su puikia organizacija, kuri iš vandenynų ir jūrų traukia plastiko atliekas, ypač neturtingose šalyse. Prieš tai bendradarbiavau su projektu, kurio metu sodinami medžiai.

Tai paprasti darbai, jie savaime neišgelbės pasaulio. Tačiau puikiai žinau, kad jei jau leidžiame produktus, kurie teršia gamtą – kompaktines, vinilines plokšteles – turime gamtai bent kažką atiduoti mainais.

– Pasaulyje šiuo metu – daugybė problemų. Apie ką rašytumėte linksmą dainą, jei reikėtų tai padaryti?

– Pasaulyje – tiek daug gerų dalykų, ir lengva tai pamiršti, nes mes sutelkę dėmesį į tai, kas blogai. Ir tai turbūt teisinga. Bet tiek daug puikių žmonių stengiasi kurti gėrį. Ir apie juos niekas nekalba, nerodo per žinių laidas. Laikai tokie, kai nelengva galvoti apie gerus dalykus.

Jei reikėtų šiandien parašyti linksmą dainą, nežinau, apie ką ji būtų. Man kur kas lengviau rašyti liūdnas, melancholiškas dainas. Daugeliui panašaus žanro atlikėjų yra panašiai.

Bet labai gerbiu tokius žmonėms kaip Pharrellas, kuris įrašė dainą „Happy“. Kai ją išgirdau, pagalvojau – tu genijus. Nes net ciniškiausias žmogus, išgirdęs tą dainą, trepsės koja. Suteikti pasauliui tris minutes laimės – kokia nuostabi dovana tai yra.

Passenger / Asmeninio albumo nuotr.

– Daina „Let Her Go“ – neabejotinai populiariausias jūsų kūrinys. Paklausiu įžūlokai – ar vien iš jos nešamų pinigų galėtumėte pragyventi?

– Žmonės vis dar klausosi tos dainos internete, žiūri jos klipą. Net ir dabar ji išklausoma milijonus kartų kasmet. Ar galėčiau pragyventi vien iš tos dainos? Taip, turbūt. Tiksliai nežinau, nelabai ką suprantu apie pinigus, negalvoju apie tai. Man tik kūryba rūpi. Bet tos dainos populiarumas – beprotiškas.

– Ar nujautėte, kad būtent ši daina išpopuliarės?

– Ne, tiesą sakant, manau, kad esu parašęs geresnių. (Juokiasi). Ją įrašiau savo penktajame albume. Tuo metu visiškai neturėjau pinigų, todėl nakvodavau savo draugo studijoje. Grodavau mažytėse salėse porai šimtų žmonių. Nemaniau, kad man nutiks toks dalykas – įrašysiu dainą, kurią pamėgs tiek klausytojų.

Net prabėgus dešimčiai metų aš stebiuosi, kiek daug žmonių šios dainos klausosi. Nuostabu, kiek daug ši daina reiškia kitiems. Tai visiška beprotybė.

– Kokia keisčiausia situacija, kurioje esate išgirdęs šią dainą?

– Girdžiu tą dainą visur, kur keliauju. Kartą išgirdau taksi automobilyje Bankoke. Kitą sykį Pietų Korėjoje įėjau į viešbutį, o ten – penkių žmonių grupė groja šitą dainą. Kažkaip neįtikėtina. Atsiduri visiškai svetimoje šalyje ir staiga ten skamba tavo muzika. Tai siurrealus jausmas. Man patinka, kai taip nutinka.

– Ar šiandien jau suprantate, kodėl šis kūrinys tapo tokiu dideliu hitu?

– Pamenu, apšildžiau pasaulinį Edo Sheerano koncertų turą ir jaučiau, kad ta daina pradėjo kelti bangas internete.

Kodėl? Manau, kad tai labai radijo stotims tinkamas, gana lengvai prieinamas mano kūrybos pavyzdys, kuris paskleidė manom muziką pasaulyje. Bet šiaip manau, kad ši daina ypatinga. Jos graži melodija. Net jei nesuprantate nė žodžio angliškai, galite pajusti dainos emociją. Manau, dėl to ta daina tokia populiari pasaulyje.

O jei suprantate žodžius – jie apie tai, ką kiekvienas gali pajusti. Kiekvienas yra buvęs toje situacijoje, kai išsiskiri su žmogumi ir tada supranti, koks ypatingas jis buvo.

– Lietuviškai jūsų slapyvardis reiškia „keleivis“. Romantiškas keliaujantis muzikantas – toks jūsų įvaizdis. Kur keliautumėte šiandien, jei galėtumėte rinktis bet kurią kryptį?

– Geras klausimas. Pirmiausia, žinoma, į Trakų pilį. O šiaip Naujoji Zelandija – nuostabi šalis. Man pasisekė kelis sykius joje lankytis kaip turistui.

Žinote, kuo vyresnis tampu, tuo labiau traukia ramios šalys su gražiais kraštovaizdžiais. Kai buvau jaunesnis, mėgau keliauti į triukšmingas vietas, troškau ryškių patirčių. O dabar nuvežkite mane kažkur, kur yra kalnas ir ežeras. Ir aš būsiu laimingas.