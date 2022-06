Malda prie gyvo paminklo: Vilniuje koncertą surengė pankroko legenda Iggy Popas

Vilniaus salėje „Compensa“ ketvirtadienio vakarą švietė vienas ryškiausių vardų alternatyvios muzikos scenoje. Pasaulinio turo koncertą čia surengė JAV dainininkas ir aktorius Iggy Popas.

Vienu pankroko pradininkų laikomas dainininkas, dar prieš penkis dešimtmečius išgarsėjęs su grupe „The Stooges“, laikomas viena esminių roko istorijos figūrų.

Jamesas Osterbergas (tikrasis dainininko vardas) slapyvardį susigalvojo, iškraipęs žodį „iguana“, pagarsėjo kaip bene pirmasis atlikėjas istorijoje, nuo scenos šokęs į žiūrovų minią, įrašė ištisus dešimtmečius maištautojų himnais laikomas dainas „Lust For Life“ ir „The Passenger“.

Jis bičiuliavosi ir rašė dainas su legendiniu Davidu Bowie, apie jo grupę „The Stooges“ dokumentinį filmą sukūrė garsusis režisierius Jimas Jarmuschas. Net ir sulaukęs 75-erių, į sceną Iggy Popas eina nuogas iki pusės, stebina energija ir konvulsijas primenančiais judesiais, yra kupinas ironijos ir pankiško šėlsmo dvasios.

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Jam nieko nereiškia vieną minutę fotografuotis prabangių mados namų reklamai, o kitą – nuogam pozuoti dailės studentams. Paprastai kalbant, I. Popas yra pasiekęs lygmenį, kai bet kas, ką jis daro, kalba ar dainuoja, atrodo kieta ir žavinga.

Gyvasis roko paminklas? Galima sakyti ir taip. Todėl koncertas Vilniuje atrodo dar svarbesnis. Mat Lietuvoje šis dainininkas niekada anksčiau nebuvo viešėjęs (kaimynai latviai jo viešnagėmis džiaugėsi jau du kartus).

Įdomioji dalis – jog, kaip ir daugelis jo kartos artistų, devintajame dešimtmetyje patyręs karjeros nuosmukį, šiame amžiuje Iggy vėl yra beprotiškai madingas ir garbinamas jaunosios kartos.

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Geriausias to įrodymas – italų grupė „Maneskin“, kuri šiuo metu yra ant bangos visame pasaulyje. „Kai išgirdome, kad Iggy Popas nori sudainuoti mūsų kūrinyje „I Wanna Be Your Slave“, buvome devintame danguje“, - LRT.lt praėjusią savaitę pasakojo muzikantai.

Dokumentiniai filmai apie jį kuriami vienas po kito, ne vienus metus didelio dėmesio sulaukdavo jo kuriama BBC radijo laida apie muziką, o prieš kelerius metus su grupių „Queens of the Stone Age“ ir „Arctic Monkeys“ nariais įrašytas albumas „Post Pop Depression“ kritikų buvo pavadintas tikru šedevru.

Žemas balsas, pamišėlio žvilgsnis, ilgi plaukai ir plati šypsena – šiandien Iggy simbolizuoja roko žvaigždes, kokių „šiais laikais jau nebegamina“.

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Į Lietuvą jis atvyko dar trečiadienį – iš Talino, kuriame koncertavo išvakarėse. Su muzikantais Iggy apsistojo viešbutyje Vilniaus centre, jo komanda leido laiką kavinėse ir lankydama muzikos įrašų parduotuves.

Ketvirtadienio vakarą koncertą pradėjo keliolikos minučių ištrauka, anonsuojanti dokumentinį filmą apie Iggy Popą ir jo gerbėjus.

Aštuntą vakaro be apšildančių atlikėjų (nes apskritai neaišku, kas galėtų drįsti apšildyti tokią legendą) į sceną Iggy žengė su grupe, sudaryta iš amerikiečių ir prancūzų muzikantų. Tarp jų – gerai alternatyvios muzikos klausytojams žinoma gitariste Sarah Lipstate, kuriančia Noveller slapyvardžiu.

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Love‘s Missing“, „TV Eye“, „Endless Sea“, „Death Trip“ – koncertą Iggy pradėjo, maišydamas energingus ir ramesnius kūrinius, šios formulės laikėsi visą vakarą.

Mat ir jo muzikos niekaip nepadėsi į vieno žanro lentyną. Joje yra visko – pankroko, bliuzo, soulo, net džiazo ir elektronikos (vieną minialbumą Iggy yra įrašęs su britų techno muzikos grupe „Underworld“).

Prieš trejus metus išleistas jo naujausias albumas „Free“, kuriame skamba rami, net ambientiniais garsais dvelkianti muzika, o pats Iggy dažnai labiau deklamuoja nei dainuoja. Muzikos iš jo taip pat buvo galima išgirsti koncerte Vilniuje.

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Veteranas aprimo? Nieko panašaus, bent jau sprendžiant iš koncerto Vilniuje.

Koncertui įsibėgėjus, Iggy šėlo kaip savo jaunystės laikais, lakstė po sceną ir kiekvienu judesiu rodė, kad pase įrašyta data tėra nieko nereiškiantys skaičiai. Bent jau šias pusantros koncerto valandos.

Koncertui persiritus į antrą pusę, atėjo metas ir sunkiajai artilerijai – hitams „Passenger“, „Lust For Life“, „Gimme Danger“, grupės „The Stooges“ laikų sadomazochizmo himnui „I Wanna Be Your Dog“ (beje, šią dainą Vingio parke prieš savaitę grojo ir minėti „Maneskin“).

Iggy Popo koncerto akimirka / E. Blaževič / LRT nuotr.

Kitaip tariant, tai – vakaras su išskirtine asmenyne ir roko istorijos pamoka, kurią privalu išmokti. Gaila, kad Lietuvoje, regis, to daug kas nesuprato.

„Compensa“ salė Iggy Popo pasirodymo vakarą, švelniai tariant, nebuvo sausakimša. Šiuo metu lietuviai iš tiesų yra užversti užsienio žvaigždžių koncertais, tad apsilankyti visuose tikriausiai neįmanoma.

Tačiau šįsyk dėl to išties apmaudu - vargu ar bus dar progų Lietuvoje pamatyti šį muzikantą. Kita vertus, tie, kurie apsilankė koncerte, šį muzikinį pasimatymą tikrai prisimins dar ilgai.