Rokas, šėlsmas ir euforija: Vingio parke minią lietuvių kaitino italų grupė „Måneskin“

Antradienio vakarą Vilniaus Vingio parke įvyko išskirtinis koncertas – festivalyje „Summer In The City“ pasirodymą surengė viena madingiausių šių dienų roko grupių pasaulyje „Måneskin“.

Pernai „Euroviziją“ laimėjusi ketveriukė per dvylika mėnesių pasiekė stulbinamo populiarumo – jos pasirodymai įvyko JAV festivalyje „Coachella“ ir šios šalies TV žvaigždės Jimmy Fallono laidoje, dainą „I Wanna Be Your Slave“ su grupe įrašė JAV pankroko legenda Iggy Popas, italai pelnė MTV Europos ir „Billboard“ apdovanojimus, o prieš porą dienų grupės pasirodymas prieš 100 tūkstančių žiūrovų minią įvyko Vokietijos festivalyje „Rock Am Ring“.

Šią vasarą grupė, jaunajai kartai tapusi roko simboliu, koncertuoja tik festivaliuose, todėl Lietuvoje po kelerių metų pertraukos buvo atgaivintas festivalis „Summer In The City“, kuriame praeityje yra koncertavusi Roisin Murphy, Johnas Newmanas, „Royksopp“ ir kiti žinomi užsienio atlikėjai.

„Måneskin“ Vilniuje / L. Grušecko, E. Sabaliauskaitės/ Organizatorių nuotr.

Į šeštą valandą vakaro prasidėjusį festivalį publika plūdo miniomis – akivaizdu, kad tai vienas didžiausią skaičių žiūrovų pritraukusių mokamų renginių Vilniuje per pastaruosius porą dešimtmečių.

Kukliais skaičiavimais, į Vingio parką susirinko apie 25-30 tūkstančių žiūrovų. Didelė dalis publikos į koncertą traukė šeimomis. „Måneskin“ turi gausų būrį mokyklinio amžiaus gerbėjų, o į koncertą juos lydėjo tėvai. Dar kelios valandos iki koncerto Vingio parką supančios gatvės

Minioje buvo galima pamatyti ir gausų būrį žinomų veidų – tarp jų interneto žvaigždę Karoliną Meschino, TV laidų vedėją Martyną Starkų, dainininkę Ericą Jennings ir kitus.

Belaukiant pagrindinių vakaro žvaigždžių, publikai koncertavo lietuviai. Viena madingiausių jaunųjų Lietuvos roko grupių „jauti“ surengė energingą pasirodymą, kuriame į sceną žengė ir naujausiame jos albume kartu dainą įrašiusi šių metų Lietuvos „Eurovizijos“ pažiba Monika Liu.

Gaivų ir jaukų pasirodymą surengė dainininkas Daddy Was A Milkman – prie jo scenoje prisijungė ir bičiulis Justinas Jarutis.

Jis pats vėliau užėmė vietą scenos centre ir surengė valandos trukmės koncertą, kuriame skambėjo visi ryškiausi Justino hitai. Po sostinės dangumi šios dainos skambėjo itin įtaigiai, o su publika J. Jarutis bendravo kaip tikras scenos didmeistris – priminimas, kodėl šis atlikėjas Lietuvoje jau ne vienus metus yra vienas populiariausių.

Devintą valandą vakaro į sceną žengė britų rokeriai „The Vaccines“ – prieš dešimtmetį jie Lietuvoje viešėjo pirmą kartą, apšildydami legendinę JAV grupę „Red Hot Chili Peppers“. Pernai išleistas naujausias grupės albumas užėmė penktąją vietą Didžiosios Britanijos populiariausiųjų dešimtuke – tai įrodymas, jog praėjus karjeros dešimtmečiui „The Vaccines“ išlieka aktualūs ir geidžiami publikos.

„Måneskin“ Vilniuje / L. Grušecko, E. Sabaliauskaitės/ Organizatorių nuotr.

Lietuvoje šios grupės muzika tikrai nėra tokia populiari, kaip pagrindinių vakaro veikėjų, tačiau energingas britų pasirodymas tikrai turėjo pritraukti naujų gerbėjų. Nors ir jausdami, kad didžioji dalis publikos susirinko ne dėl jų, muzikantai scenoje atrodė užsivedę ir galingi.

Patys „Måneskin“ į Lietuvą privačiu lėktuvu atvyko antradienio popietę, o iškart po pasirodymo išvyko. Ir prieš koncertą, duodami interviu LRT.lt, apgailestavo, kad mūsų šalyje praleis tik pusdienį.

„Mūsų grafikas šiuos metus – tiesiog beprotiškas. Per pastaruosius metus namie buvome tik tris dienas. Jau pasakėme savo vadybininkams, kad norime trijų mėnesių atostogų“, -juokdamasis LRT.lt sakė grupės vokalistas Damiano Davidas.

„Måneskin“ Vilniuje / L. Grušecko, E. Sabaliauskaitės/ Organizatorių nuotr.

Prieš koncertą Vingio parko užkulisiuose jis paprašė krepšinio kamuolio ir mėtė jį į krepšį – kaip vėliau pasakojo grupės atstovai, muzikantai tiesiog mėgaujasi kiekviena galimybe pasidžiaugti paprastais gyvenimo malonumais.

Visą grupės išskirtinį interviu artimiausiomis dienomis galėsite perskaityti portale LRT.lt, pamatyti TV laidoje „Labas rytas, Lietuva“ ir išgirsti per LRT RADIJĄ.

Apie dešimtą valandą vakaro į sceną pakilę „Måneskin“ sukėlė tokį publikos triukšmą, kad jį turėjo girdėti visas Vilnius.

Naujosios kartos roko dievaičiai prieš koncertą nudžiugo, kad jų pasirodymas Vilniuje surinko didžiausią minią iš visų per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje koncertavusių užsienio atlikėjų, tačiau tuo stebėtis nereikia.

Susidomėjimas šia grupe pasaulyje – milžiniškas. „Žinome, kad mus mėgsta ir daug vaikų, jiems esame roko simbolis. Ar jaučiame dėl to atsakomybę? Ne. Bet dėl to mums labai malonu“, - LRT.lt sakė grupės bosistė Victoria DeAngelis.

„Måneskin“ Vilniuje / L. Grušecko, E. Sabaliauskaitės/ Organizatorių nuotr.

Savo pasirodymą grupė pradėjo pernai „Euroviziją“ laimėjusia daina „Zitti e buoni“ ir iškart išvedė minią iš proto – žiūrovai šaukė, šokinėjo ir trypė kartu su grupe.

Po kelių minučių grupė užgrojo energingąjį hitą „Mammamia“ ir vėl pakėlė didžiulę plojimų bangą.

Per valandos trukmės pasirodymą italai sugrojo visus ryškiausius savo hitus – nuo amerikietiškos dainos „Beggin‘“ aistringos versijos iki jausmingosios „Coraline“, naujausio singlo „Supermodel“, Ukrainai skirtos dainos „Dancing On Gasoline“ ir „I Wanna Be Your Slave“.

Publiką jie pralinksmino ir pora netikėtų perdirbinių – Britney Spears daina „Womanizer“ ir Iggy Popo „I Wanna Be Your Dog“.

Grupei baigus pasirodymą, minia dar ilgai skandavo jos pavadinimą. Nėra abejonių – jei „Måneskin“ ateityje nuspręs sugrįžti, jų čia lauks daug pasiilgusių žmonių.

Vakarą vainikavo didžėjus Jovani – jam grojant, festivalis „Summer In The City“ atsisveikino. Galbūt iki kitų metų – bet pranokti pagrindines šio vakaro žvaigždes bus nelengva.