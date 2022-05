LRT PLIUS eteryje – filmas apie legendinę metalo grupę „Iron Maiden“

LRT PLIUS televizija baigia dokumentinių filmų apie garsius pasaulio populiariosios muzikos atlikėjus ciklą. Šį pirmadienį, 21 val. 30 min., eteryje – filmas apie legendinę britų metalo grupę „Iron Maiden“.

1975-aisiais per Kalėdas susibūrę „Iron Maiden“ laikomi vienu populiariausių grupių sunkiojo metalo istorijoje.

„The Number Of The Beast“, „Piece Of Mind“, „Powerslave“, „Somewhere In Time“, „Seventh Son Of A Seventh Son“ - šie ir kiti grupės albumai į metalo istoriją tvirtai įrašyti aukso raidėmis. Grupės albumų viršeliuose ir koncertuose besipuikuojanti makabriška pabaisa Eddie – vienas ryškiausių metalo šou simbolių. Neginčijamą grupės įtaką ir nuopelnus pripažįsta visos ryškiausios metalo žvaigždės – nuo „Metallica“ iki „Anthrax“ ir „Slayer“.

Grupė yra apdovanota „Grammy” (geriausio metalo atlikimo kategorijoje), „Ivor Novello”, „Kerrang!'” ir daugybe kitų prestižinių muzikos apdovanojimų.

Britų muzikos apdovanojimų ceremonijoje 2009-aisiais „Iron Maiden” išrinkta geriausia britų koncertine grupe (šioje kategorijoje nurungė „Coldplay“ ir „Elbow“), o metalo Biblija vadinamo žurnalo „Metal Hammer“ apdovanojimuose 2014-aisiais pripažinta geriausia britų grupe. 2005-aisiais gastrolių JAV metu „Iron Maiden“ garbei atidengta žvaigždė Holivudo roko šlovės alėjoje.

Britų grupei neatsitiktinai patikimas geriausias pasirodymų laikas svarbiausiuose pasaulio metalo festivaliuose. Kiekvienas jos koncertas yra sprogstamos energijos ir scenos efektų kupinas šou, kokiam mažai kas gali prilygti.

Pernai grupė išleido naujausią, jau septynioliktąjį savo albumą „Senjutsu“. Vos išleistas įrašas debiutavo pirmoje „topų“ vietoje net 23 šalyse - Austrijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose.

Beveik penkis dešimtmečius gyvuojanti grupė ir toliau išlieka aktyvi. 2016-aisiais ji pirmą sykį lankėsi Lietuvoje, o jau šį mėnesį atvyks dar kartą ir surengs koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Pirmadienio vakarą eteryje – 2009-aisiais pristatytas dokumentinis filmas „Iron Maiden“. Skrydis Nr. 666”, pasakojantis apie išskirtinį „Iron Maiden“ koncertų turą.

2008-aisiais grupė specialiu lėktuvu keliavo po pasaulį, kartu gabendamasi visą koncertams reikalingą aparatūrą. Tai suteikė „Iron Maiden“ galimybę apsilankyti kraštuose, kuriuose iki tol rengti koncertus buvo finansiškai nuostolinga.

Per 45 dienas grupė surengė daugiau nei dvidešimt koncertų, tarp jų – pasirodymus Australijoje, Japonijoje, Indijoje, keliose Pietų Amerikos šalyse.

Filme įamžinta daug akimirkų iš užkulisių, pažintys su aistringais gerbėjais, muzikantų kasdienybė ir žymiausi gyvai atlikti „Iron Maiden“ kūriniai.

Beje, didžiąją dalį skrydžių šio koncertų turo metu pilotavo pats grupės vokalistas – Bruce‘as Dickinsonas.

Režisierių Scotto McFadyeno ir Samo Dunno sukurtas filmas sulaukė puikių atsiliepimų – pavyzdžiui, žymiame JAV festivalyje SXSW jis pelnė geriausio muzikinio dokumentinio filmo titulą.