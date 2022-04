LRT PLIUS eteryje – dokumentinis filmas apie legendinę roko grupę „Kiss“

LRT PLIUS televizija toliau rodo dokumentinius filmus apie garsius pasaulio muzikantus, kuriuos galima matyti pirmadienio vakarais.

Šį pirmadienį, 22 val. 30 min., eteryje – naujas, pernai sukurtas dokumentinis filmas apie legendinę JAV roko grupę „Kiss“, kuriuo ši grupė simboliškai pažymi savo karjeros pabaiga.

„Kisstorija“ – dviejų dalių filmas, kuriame apie grupės karjerą pasakoja jos lyderiai Paulas Stanley ir Gene‘as Simmonsas.

„Kisstorija“, apibūdinamos kaip „galutinis“ ir „baigtinis“ dokumentinis filmas apie „Kiss“, buvo pristatyta pernai. Siekdami, kad filmas būtų kuo išsamesnis, rokeriai kreipėsi pagalbos į gerbėjus visame pasaulyje. Grupė prašė pasidalinti filmuotais ar kitaip įamžintais prisiminimais apie „Kiss“.

„Mes norime padėti pasauliui pamatyti grupės istoriją gerbėjų akimis“, – skelbė „Kiss“ dokumentinio filmo prodiuseriai.

„Kiss“ / AP nuotr.

2019 metų sausį „Kiss“ pradėjo atsisveikinimo koncertų turą „End Of The Road“, kurio metu 2020-ųjų vasarą turėjo koncertuoti ir Kaune. Tai turėjo būti pirma ir paskutinė grupės viešnagė Lietuvoje. Deja, ji buvo atšaukta dėl koronaviruso pandemijos.

Šiuo metu planuojama, kad paskutinis „Kiss“ koncertų turas baigsis 2023-ųjų pradžioje.

Dabartinėje „Kiss“ sudėtyje yra du pagrindiniai grupės įkūrėjai Paulas Stanley ir Gene Simmonsas. Jiems talkina nuo 2002 m. kartu grojantis gitaristas Tommy Thayeris ir 1991 m. prie grupės prisijungęs būgnininkas Ericas Singeris.

„Kiss“ / Asmeninio albumo nuotr.

1973 m. sausio mėnesį Niujorke susibūrusi „Kiss“ yra viena daugiausiai įrašų pardavusių grupių muzikos istorijoje. Rokeriai, kurie išleido 20 studijinių ir 8 koncertinius albumus, pasaulyje pardavė daugiau nei 75 mln. įrašų. Dar 2014-aisiais „Kiss“ už nuopelnus muzikai buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų.

„I Was Made For Loving You“, „Crazy Crazy Nights“, „God Gave Rock N' Roll To You II“, „Rock & Roll All Night“, „Shout It Out Loud“, „Detroit Rock City“ ir daugelis kitų grupės įrašytų dainų tapo hitais visame pasaulyje, o komiksų superherojus primenantis grupės narių makiažas tapo vienu ryškiausių įvaizdžių roko istorijoje.

„Kiss“ / AP nuotr.

Spalvingame grupės kelyje netrūko pakilimų, nuopuolių, tragiškų ir šypseną keliančių istorijų. Didžioji dalis jų papasakotos dokumentiniame filme, kurio premjera pernai vasarą įvyko JAV „Tribeca“ kino festivalyje.

Šį pirmadienį LRT PLIUS žiūrovai pamatys pirmąją „Kisstorijos“ dalį. Antroji bus rodoma po savaitės.