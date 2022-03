Interneto numylėtiniai: Vilniuje turą po Europą pradėjo JAV grupė „Postmodern Jukebox“

Šių laikų popmuzikos hitai – sugroti taip, lyg būtų sukurti prieš šimtmetį. Keista idėja? Galbūt, bet, pasirodo, ji labai sėkminga.

Įrodymas – jau daugiau nei dešimtmetį gyvuojanti JAV grupė „Postmodern Jukebox“, ketvirtadienio vakarą surengusi koncertą Vilniuje.

Svingo, džiazo, valso, tango ir kitų senųjų žanrų skambesiu ji „aprengia“ įvairių žanrų hitus – nuo roko iki repo. Ariana Grande, „Bon Jovi“, Michaelas Jacksonas, Britney Spears – tiesą sakant, dabar jau būtų sunku rasti populiarų pasaulio atlikėją, kurio dainų savaip nebūtų perdirbę šie nuotykių ieškotojai.

2011-aisiais ši idėja į galvą šovė Scottui Bradlee – pianistui ir aranžuotojui iš JAV. Pasitelkęs kelis pažįstamus muzikantus, jis sugrojo keletą žinomų popmuzikos hitų ir vaizdo įrašus patalpino internete.

„Postmodern Jukebox“ koncerto akimirka / L. Grušecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.

Rezultatai pranoko visus lūkesčius – internete kilo tikra „Postmodern Jukebox“ manija. Šiandien grupės įrašai jau peržiūrėti beveik pusantro milijardo kartų, penki milijonai gerbėjų seka „Postmodern Jukebox“ kanalą „YouTube“ platformoje.

Įrašų – jau šimtai. „Postmodern Jukebox“ principas – kas savaitę įrašyti ir patalpinti vis naują žinomo hito versiją.

Taip gimsta eksperimentai, kuriais net sunku patikėti. Kas galėjo pamanyti, kad retro spalvomis galima taip žavingai nudažyti rokerių „The Strokes“ ar „The White Stripes“ dainas?

Lietuvos publika tuo jau galėjo įsitikinti ne kartą. 2016-aisiais grupė pirmą sykį apsilankė mūsų šalyje ir sulaukė anšlago. Susidomėjimas buvo toks, kad kitais metais „Postmodern Jukebox“ grįžo ir vėl koncertavo artipilnėje salėje.

Tokios istorijos kartojasi daugelyje šalių. Populiarumas ir paklausa – tokie dideli, jog „Postmodern Jukebox“ jau yra išleidę porą dešimčių albumų, o grupė turi net kelias sudėtis, kurios tuo pačiu metu gali koncertuoti skirtingose šalyse ar net žemynuose.

Su „Postmodern Jukebox“ dainas jau yra įrašę beveik šimtas skirtingų vokalistų, o į kiekvienas gastroles muzikantų grupė pasikviečia vis kitus dainininkus.

Dėl koronaviruso pandemijos grupė turėjo sustabdyti koncertinę veiklą, tačiau dabar už priverstinę pertrauką atsigriebia su kaupu.

Šiuo metu viena grupės sudėtis gastroliuoja Jungtinėse Valstijose, o kita ketvirtadienio vakarą pradėjo koncertų turą po Europą – pasirodymu Vilniaus salėje „Compensa“, į kurį buvo išpirkta didžioji dalis bilietų.

Stilizuotoje scenoje, primenančioje 1930-ųjų Niujorko restoraną, pasirodžiusi muzikantų grupė stiliaus taisyklių laikosi ne tik muzikoje.

Visi atlikėjai – pasidabinę lyg iš seno juodai balto kino filmo, muzikinius numerius pristato konferansjė ir, jei salėje vietos nebūtų sėdimos, beveik būtų galima tikėtis, kad žiūrovai stosis nuo kėdžių ir poromis suksis šokio ritmu.

Stepo intarpai įtraukti ir į koncerto programą, bet svarbiausia jos dalis, žinoma, yra meistriškos žinomų dainų aranžuotės – sukurtos taip, kad kartais tik sulaukęs priedainio supranti, kokį gerai žinomą šių laikų kūrinį groja grupė.

Per Europą keliaujančios grupės žvaigždėmis šį kartą tapo ne vieną įspūdingą perdirbinį su „Postmodern Jukebox“ įrašę vokalistai Dani Armstrong, Therese Curatolo, TV šou „Amerikos dievaitis“ sužibėjęs Casey Abramsas, grupės per paiešką internete atrasta talentinga vokalistė Maris ir Rogelio Douglas jaunesnysis.

Besikeičianti spalvinga vokalistų komanda dviejų dalių koncerte vieną po kito žėrė neįprastai suskambusias dainas – nuo Britney Spears „Oops I Did It Again“ iki Michaelo Jacksono „Thriller“, nuo Billie Eilish „Bad Guy“ iki „Kings of Leon“ „Use Somebody“, Sios „Chandelier“ ir gospelo intonacijomis nuspalvintos U2 dainos “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Kai bisui sugrįžę muzikantai sugrojo rokerių „Radiohead“ dainą „Creep“ ir popuri iš TV serialo „Draugai“, nepatenkintų salėje būti negalėjo – gana ilgas koncertas prabėgo kaip kelios akimirkos.

Muzikinis cirkas? Tam tikra prasme – taip. „Postmodern Jukebox“ idėja – akivaizdžiai komerciška. Kita vertus, sunku atspėti, kiek į šios grupės koncertus besiveržiančių žiūrovų kitomis aplinkybėmis eitų pasiklausyti, pavyzdžiui, džiazo. Sumanymas su retro skambesiu supažindinti, pasitelkiant per radiją kasdien girdimas dainas, atrodo savaip genialus.

Akivaizdu, kad net ir prabėgus dešimtmečiui, jis dar niekam neatsibodo. Ketvirtadienio vakarą prasidėjusių gastrolių po Europą maršrute sudėliota daugiau nei 60 koncertų, vyksiančių iki birželio pabaigos. „Postmodern Jukebox“ vis dar moka stebinti – ir netrūksta norinčių patirti šios grupės muzikinius siurprizus.