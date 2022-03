„The Roop“ pristato naują dainą „Love Is All We Got“ – uždirbtus pinigus skirs Ukrainos žmonėms

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną grupė „The Roop“ pasitinka pristatydama naują kūrinį „Love Is All We Got“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, taip grupė reiškia paramą Ukrainai. Lėšos, kurios bus surinktos už dainos perklausas per šiuos metus įvairiose muzikos platformose, bus skirtos nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams paremti.

Daina ir muzikiniu klipu „The Roop“ siekia išreikšti pilietinę ir politinę poziciją.

„Mes, lietuviai, turime skaudžią kolektyvinę atmintį ir ji kuždėjo, kad pasaulyje didėja įtampa ir neramumai. Bet net baisiausiame košmare nesapnavome, kad prasidės karas grubiausiu savo pavidalu.

Dainos „Love Is All We Got“ klipą nufilmavome dar praėjusių metų rudenį. Dabar montuodami kadrus, įkėlėme papildomų vaizdų iš žmonių susibūrimų, palaikymo ir protesto akcijų Lietuvoje ir pasaulyje. Manome, kad Ukrainos žmonėms svarbu matyti kiek daug žmonių juos palaiko.

Pražystančios gėlės simbolizuoja viltį ir taikos troškimą. Juk gėlės kalasi ir per betoną – tokia superjėga glūdi ir ukrainiečių dvasioje kaunantis su įsibrovėliais. Vaizdo klipe dominuojanti žalia spalva simbolizuoja atsinaujinimą, gimimą, taip pat yra tarsi ženklas drąsiai eiti pirmyn.

„The Roop“ / J. Urbonaitės nuotr.

Žvelgdami į Lietuvos istoriją, prisimename ne kartą patyrę Rusijos režimo agresiją. Buvome okupuoti, tremiami, žudomi. Kiekviena šeima turi gyvų prisiminimų apie tai. Kyla klausimas: kaip mes išgyvenome? Galbūt meilės dėka? Meilės savo šeimoms, vaikams, mamoms, tėčiams, gimtajam kraštui. Mūsų tauta kaip niekas kitas giliai supranta ir palaiko Ukrainą. Putino karas prieš Ukrainą yra karas prieš visą žmoniją. Trokštame, kad jis būtų užbaigtas", - skelbia grupės nariai.

Jie reiškiame ir didžiulį palaikymą Ukrainos grupei „Go_A“. „Su ja „Eurovizijos“ konkurse Roterdame užmezgėme stiprią draugystę. Planavome kartu išleisti bendrą dainą, „Love Is All We Got“ buvo vienas iš variantų. Tačiau mūsų planus sustabdė Rusijos invazija Ukrainoje. „Go_A“ neseniai parašė, kad prasidėjus karui savo veiklą jie laikinai stabdo. Visi grupės nariai liko gimtojoje šalyje. Norime tikėti, kad karas kuo greičiau baigsis ir mes galėsime kurti kartu.

Žavimės žmonių ryžtu kovoje su agresoriumi. Kiekvienas prisideda tiek, kiek tuo metu gali ir taip, kaip supranta. Mes, kaip grupė „The Roop“, remiame Ukrainą ir finansiškai, ir morališkai. Dabar nusprendėme prisidėti savo tiesioginiu darbu – muzika. Lėšos, kurios bus surinktos už dainos perklausas per šiuos metus įvairiose muzikos platformose, bus skirtos Ukrainai remti. Muzika gali prisidėti prie geresnio pasaulio idėjos“, – sako grupės „The Roop“ nariai.