„Muzikos salėje“ įteikti apdovanojimai Lietuvos atlikėjams: „The Roop“ lyderis siuntė žinutę Putinui

Penktadienio rytą įteikti tradiciniai AGATA apdovanojimai Lietuvos muzikos atlikėjams, kurių 2021-aisiais klausėmės dažniausiai. Pirmą kartą buvo įvertinti ir šalies atlikėjų albumų viršeliai.

Kasmet atlikėjų ir muzikos leidėjų teisėmis besirūpinanti asociacija AGATA surenka tiksliausią statistiką iš muzikos grojimo sričių – pasiklausymo platformų („Spotify“, „Deezer“, „Apple Music“, Pakartot.lt) bei radijo stočių. Tradiciškai, apdovanojimai įteikiami Vilniaus Knygų mugės metu veikiančioje „Muzikos salėje“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sveikindamas nugalėtojus Lietuvos kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius teigė, kad naujų dainų ir albumų gausa išsiskyrę 2021-ieji liudija ir vis tvirtesnę bei įvairesnę lietuviškos muzikos sceną, ir didžiules šio sektoriaus galimybes.

Kultūros viceministraas Vygintas Gasparavičius / D. Čėplos nuotr.

„Milijonai perklausų ir peržiūrų patvirtina, kad jūsų kūryba išties randa atgarsį, geba suburti ir sutelkti, o ryškiausi kūriniai apskritai tampa reiškiniu, kaip kad pernai „The Roop“ sukelta geltonoji banga. Sveikinu laureatus ir linkiu toliau nuosekliai stiprinti lietuviškos muzikos sceną, vis aukštyn kelti kokybės kartelę“, – sako V. Gasparavičius.

Justinas Jarutis / D. Čėplos nuotr.

Praėjusiais metais dažniausiai klausytas lietuviškas albumas tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose buvo Justino Jaručio „Tavęs Manęs Savęs“. Gyvai atliekamas dainas iš šio albumo penktadienio vakarą galės išgirsti ir „Muzikos salės“ lankytojai. Tarp klausomiausių darbų taip pat buvo FC Baseball albumas „Vorai“ ir Giedrės Vilkickytės „Vilko švelnumas“.

Fenomenalios sėkmės susilaukusi Vaido Baumilos daina „Kunigunda“ buvo klausomiausias lietuviškas kūrinys tarptautinėse pasiklausymo platformose. Po jos rikiuojasi J. Jaručio ir Jessicos Shy atliekamas „Rugpjūtis“ bei „The Roop“ kūrinys „Discoteque“.

„The Roop“ / D. Čėplos nuotr.

Ši „Eurovizijoje“ dalyvavusi daina dažniausiai skambėjo Lietuvos radijo stotyse. Po jos rikiuojasi „Sisters on Wire“ daina „Mėlyna mėlyna“ bei Donato Montvydo kartu su Džordana Butkute atliekama „17“.

Be to, „The Roop" "Discoteque“ buvo žiūrimiausias kūrinys ir „Youtube“ platformoje, šiuo metu jis turi 15 milijonų peržiūrų. Geltonoji diskoteka aplenkė kanale „Košė Malošė“ patalpintą „Dainelę apie daktarą“ (11,7 mln. peržiūrų) ir Kastuvas feat. Emie "Keep on Moving“ (8,5 mln. peržiūrų).

Atsiimdamas vieną iš apdovanojimų, grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius demonstravo marškinėlius su užrašu anglų kalba „Pasauli, sustabdyk Putiną“.

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius / D. Čėplos nuotr.

Lietuvos muzikos archyve, platformoje Pakartot.lt dažniausiai klausyta daina tapo „Skrido uodas“, atliekama grupės „Tilidūda“. Tai – Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus projektas. Toliau rikiuojasi „jautì“ „Parodyk tikrą veidą“ ir Vaido Baumilos „Kunigunda“.

AGATA vardu dirbantis muzikos industrijos teisininkas Linas Ežerinis sakė, kad 2021 m. Lietuvoje išsiskyrė naujos kūrybos gausa – muzikos klausymosi platformose ir parduotuvėse pasirodė daugiau kaip 40 albumų.

„Viena iš tokio produktyvumo priežasčių įvardinčiau nuosekliai mažėjančias piratavimo apimtis. Tai tampa paskata Lietuvos atlikėjams, nes jie gali būti tikresni, kad kūrybinės pastangos bus deramiau įvertintos“, – teigė L. Ežerinis.

Pirmą kartą buvo apdovanoti ir albumų viršelių kūrėjai. Jų darbus vertino trijų ekspertų komisija – grafikos dizaineris, daugelio muzikos atlikėjų plakatų autorius Pijus Burakas, prekės ženklo ir vizualinio identiteto ekspertė Aistė Jakimavičiūtė-Bikauskė bei grafikos dizaineris Tadas Karpavičius.

„jauti“ / D. Čėplos nuotr.

Komisija gražiausiu viršeliu pripažino grupės „jauti“ albumą „Apreiškimas“ (Eglės Kirlytės dizainas, Shukowski nuotrauka).

Kartu, vyko ir rinkimai interneto portale LRT.lt – čia žmonės daugiausia balsavo už grupės „blank“ albumą „Identity Fair“, kurio dizainą sukūrė Dainora Vingytė. Po jo išsirikiavo „jautì“ albumas „Apreiškimas“ ir „Elnio Rago Miškas“ albumas „A Downbeat Dream“ (Justo Pugačiausko dizainas).

AGATA „Muzikos salėje“ iki sekmadienio popietės lankytojų lauks koncertai, pokalbiai ir susitikimai su Lietuvos kūrėjais. Transliacijas iš jos taip pat galima stebėti LRT.lt portale. Didžiausias šalies muzikos renginys vyksta tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre. Renginių programa: www.muzikossale.lt