Edo Sheerano ir Taylor Swift Valentino dienos dovana: pristato kartu įrašytą dainą

Vieni populiariausių šių dienų pasaulio atlikėjų Edas Sheeranas ir Taylor Swift suvienijo jėgas ir pristato bendrą dainą „The Joker And The Queen“.

Daugiau kaip dešimtmetį trunkanti atlikėjų draugystė šiandien žymi jau ketvirtą bendrą darbą. Anksčiau jie kartu bendradarbiavo prie kūrinių „Everything Has Changed“ (2012 m.), „End Game“ (2017 m.) ir „Run“ (2021 m.).

Dar kurdamas originaliąją „The Joker and the Queen“ versiją savo albumui „=“, Edas jau žinojo, kieno balsas puikiai tiktų naujai versijai. Kiek vėliau jis pakvietė Taylor įrašyti vokalą.

Naują versiją parašė E. Sheeranas, Taylor Swift, Johnny McDaidas, Fredas Gibsonas ir Samas Romanas, prodiusavo E. Sheeranas, FRED, Johnny McDaidas ir Romans. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, kūrinyje išskirtinai dera prislopinti vokalai, subtilios fortepijono natos ir nuostabios styginių kompozicijos, kurias įrašė Edo brolis Matthew.

Kūrinys pasirodė su Emilio Navos režisuotu nostalgišku vaizdo klipu, kuriame susitinka tie patys aktoriai, kurie kadaise filmavosi jau klasika tapusiame „Everything Has Changed“ vaizdo klipe – lygiai prieš dešimt metų pasirodžiusiame Edo ir Taylor bendrame darbe.

Vaizdo klipe dabar jau 18-mečiai Ava ir Jackas pasakoja savo šių dienų istoriją:

Nuo pat naujausio albumo „=“ išleidimo praėjusių metų spalį E. Sheeranas dominavo pasaulio muzikos topuose, gimtojoje Didžiojoje Britanijoje net keturios jo dainos - „Bad Habits“, „Shivers“, „Merry Christmas“ su Eltonu Johnu bei „Sausage Rolls for Everyone“ – pasiekė pirmąjį populiariausių dainų sąrašo vietą.

Edas Sheeranas ir „Bring Me The Horizon“ / AP nuotr.

Neseniai atlikėjas kartu su Fireboy DML pristatė hito „Peru“ bendrą versiją, taip pat surengė net du pasirodymus šią savaitę įvykusioje Britų muzikos apdovanojimų ceremonijoje. Ten jis taip pat apdovanotas Metų dainų kūrėjo statulėle:

E. Sheerano vardas didžiojoje muzikos scenoje garsiai skamba jau beveik dešimt metų. Per tą laiką 28-erių muzikantas iš Safolko savo paprastumu, lyrika, jautriomis dainomis ir šou sugebėjimais pavergė viso pasaulio melomanų širdis. Edas išleido albumus „+“, (2011 m.) „x“, (2014 m.) „÷“, (2017 m.) „No.6 Collaborations Project“ (2019 m.) – visi jie Didžiojoje Britanijoje pakilo į populiariausiųjų sąrašo viršūnę.

Dainininkas pardavė daugiau kaip 45 mln. albumų ir 150 mln. singlų visame pasaulyje – tai įrodo, koks kūrybingas ir sėkmingas šis atlikėjas yra. 2017-ųjų Edo albumas „÷“ vos tik pasirodęs sumušė pardavimų rekordus ir Didžiojoje Britanijoje tapo sparčiausiai parduodamu albumu, kurį išleido vyras solistas. Kartu su albumu dienos šviesą išvydo tokie hitais tapę singlai kaip „Castle on the Hill“, „Perfect“ ir „Shape of You“. Pastarasis kūrinys kiek vėliau sumušė dar vieną rekordą – tapo pirmąja daina, „Spotify“, perklausyta daugiau kaip du milijardus kartų (klausomiausia praėjusio dešimtmečio „Spotify“ daina).

Edas Sheeranas / AP nuotr.

Už savo pasiekimus muzikoje ir labdaros veiklą 2017-aisiais E.Sheeranas buvo apdovanotas Didžiosios Britanijos imperijos ordinu. Tais pačiais metais Tarptautinė fonogramų industrijos federacija Edą paskelbė daugiausiai įrašų pasaulyje parduodančiu atlikėju. Per savo karjerą Edas Sheeranas pelnė visą eilę muzikos apdovanojimų, tarp jų 4 „Grammy“, 4 „Ivor Novello“ (Britanijos kompozitorių premija), 7 Britų muzikos apdovanojimus, 7 „Billboard“ apdovanojimus ir daugelį kitų.

2022 pavasario pabaigoje E. Sheeranas pradės pasaulinį koncertinį turą „+ - = ÷ x“ („The Mathematics Tour“). Tarp turo koncertų - ir pasirodymai Suomijos sostinėje Helsinkyje bei Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Vasarą atlikėjas net penkiems vakarams sugrįš į Londono Vemblio stadioną. Beveik dvejus metus trukęs ankstesnis E. Sheerano turas „Divide“ tapo populiariausiu ir daugiausia žmonių surinkusiu koncertiniu turu pasaulyje.