Rafailas Karpis ir Jokūbas Bareikis koncertuose pasakos Johno Lennono istoriją

Draugai scenoje ir gyvenime – operos solistas Rafailas Karpis ir aktorius bei muzikantas Jokūbas Bareikis – ruošia muzikos gerbėjams naują staigmeną.

Klausytojų širdis palietę teatralizuotu muzikiniu pasakojimu apie legendinę grupę „The Beatles“, dabar muzikantai šalies scenose pasakos Johno Lenono istoriją.

Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, naujas muzikinis – edukacinis projektas atskleis svarbiausius ir negirdėtus faktus apie „The Beatles“ lyderį ir jo spalvingą gyvenimą. Koncerte skambės gražiausios garsiosios ketveriukės ir J. Lennono dainos: „Imagine“, „Happy Xmas (War is Over“, „Lady Madonna“, „Twist and Shout“, „Come Together“, „Ob-la-di O-bla-da“, „Yellow Submarine“ ir kitos.

J. Bareikio ir R. Karpio muzikinis projektas „The Beatles Show“ trunka jau aštuonerius metus. J. Bareikis sako, jog idėją sukurti antrą projekto dalį padiktavo patys klausytojai.

Rafailas Karpis ir Jokūbas Bareikis / L. Kulbio nuotr.

„Po koncertų vis sulaukiame klausimų, kodėl nėra vienos ar kitos dainos. Bet sutalpinti į vieną koncertą visko neįmanoma. Pradėjome galvoti apie antrą seriją. Be to, užpernai J. Lennonui būtų suėję aštuoniasdešimt. Norėdami nudžiuginti klausytojus ir pagerbti legendinį muzikantą, sukūrėme antrą projekto dalį. Ji bus įvairialypė, energinga ir galinga. Patys be galo laukiame šių koncertų, nes jie mums teikia daug džiaugsmo. Kai kažką taip smagu daryti, energija liejasi per kraštus, o publika tai jaučia“, – sako J. Bareikis.

R. Karpis sako, kad koncerte netrūks įvairiaspalvių emocijų – nuo maišto iki romantikos. Be to, senos dainos suskambės naujai.

„Mes nesistengiame atkartoti to, ką darė „The Beatles“, o perleidžiame viską per save, ieškome naujo skambesio. Tačiau stengiamės ištransliuoti žmogiškąsias vertybes, kurias bitlai bandė perteikti savo dainomis. Šios vertybės – tai meilė, draugystė, nuoširdumas, užuojauta. Gal iš pirmo žvilgsnio tai skamba banaliai, tačiau tai yra universalios vertybės, kurios gali išgelbėti pasaulį.

J. Lennono dainos persmelktos ieškojimų, užuojautos, žmogiškumo. Stengsimės, kad publika tai pajustų. Pasirodymas bus kupinas skirtingų emocijų: nuo maišto iki romantikos ir nuoširdžios nostalgijos“, – žada R. Karpis.

Rafailas Karpis ir Jokūbas Bareikis / L. Kulbio nuotr.

Išgirsti J. Bareikio ir R. Karpio pasakojamą J. Lennono istoriją klausytojai galės jau vasario 27 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje ir Moters dienos proga kovo 8 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje.