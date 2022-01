Stebėkite kartu: 2-oje eurovizinės atrankos laidoje – įtempta kova dėl bilieto į pusfinalį

LRT TELEVIZIJOS eteryje – antra „Pabandom iš naujo!“ laida, kurioje dar vienuolika dalyvių varžosi dėl vietos ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos. Vakaro pabaigoje šeši atlikėjai keliaus į pusfinalį, kuriame kovos dėl bilieto į atrankos finalą.

Kuriuos dalyvius dar išvysime, o kuriems šių metų atranka baigėsi, paaiškės susumavus komisijos balus ir žiūrovų balsus. Jie bus atskleisti po visų vienuolikos dalyvių pasirodymų.

Antroje atrankos į „Euroviziją“ laidoje varžosi Ieva Zasimauskaitė, Viktorija Kajokaitė, Gabrielė Senkevičiūtė-Gabrea, „Clockwork Creep“, Emilija Katauskaitė, Justė Kraujelytė, Titas ir Benas, „Queens of Roses“, Cosmic Bride, „Justin 3“ feat. nanaart, „Moosu X“.

Šiemet su dalyviais, televizijos žiūrovais ir komisijos nariais sveikinasi naujas vedėjų trejetukas – Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis ir Richardas Jonaitis.

Pastarasis kalbina atskiroje patalpoje įsikūrusią komisiją. Šįkart dalyvių pasirodymus komentuoja ir vertina LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, dainininkė Giedrė Kilčiauskienė, elektroninės muzikos kūrėjas, muzikos prodiuseris Leonas Somovas, kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus ir atlikėja Ieva Narkutė.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą gali ir televizijos žiūrovai, skambindami arba siųsdami trumpąsias žinutes telefono numeriu 1669 (vieno skambučio ar žinutės kaina – 0,60 euro).

Iš vieno mobilaus telefono numerio per vakarą bus galima atiduoti daugiausia penkis balsus. Žiūrovų balsavimą visų nacionalinės atrankos laidų transliacijų metu stebės nepriklausomi stebėtojai – audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

Antrąjį atrankos vakarą pradėjo grupė „Clockwork Creep“. Ketveriukė į atranką antešė alternatyviojo metalo skambesį – dainą „Grow“. „Nors didžioji dalis metalo muzikos lieka nišiniu dalyku, yra tokių dainų, kurios patinka daugeliui“, – neabejojo save kitokiais atrankoje vadinę „Clockwork Creep“ nariai, pasiryžę užkariauti ir Europą.

Netrukus ant scenos padvelkė filmo „Matrica“ nuotaikomis. Atlikėja ir dainų autorė Justė Kraujelytė, prieš metus pristačiusi solinį albumą „Therapy“, žengė dar vieną svarbų žingsnį savo muzikiniame kelyje – su daina „How To Get My Life Back“ ji debiutavo nacionalinėje atrankoje.

„Eurovizijos“ dainų konkursas Justei buvo svarbus įvykis nuo pat vaikystės – net gimtadieniai su draugėmis vykdavo pagal „Eurovizijos“ tematiką. 2015 metais dainininkės svajonė išsipildė – kartu su Vaidu Baumila ir Monika Linkyte ji lipo ant scenos Austrijoje vykusiame konkurse kaip pritariančioji vokalistė, o šiemet pati tikisi atstovauti Lietuvai.

Kad jos dainą „Make it Real“ išgirs visos Europos ir „Eurovizijos“ žiūrovai tikisi ir Gabrielė Senkevičiūtė, klausytojams geriau žinoma Gabrea vardu. Porą metų Tenerifėje gyvenusi atlikėja atskleidė, jog šią dainą parašė jau sugrįžusi į Lietuvą. Apie eurovizinę atranką ji pasvajodavo, tačiau atsargiai – su bet kokiu kūriniu pasirodyti nenorėjo, o šia daina ji labai tiki. Be to, prisipažįsta, kad yra ir didelė „Eurovizijos“ gerbėja. Šis vakaras parodys, ar ja patikės žiūrovai bei išpildys jos svajonę.

Prieš porą metų viename TV projekte išgarsėję Titas ir Benas – pusbroliai, kartu laiką nuolat leidžiantys nuo mažens. Praėjusiais metais sėkmingai atrankoje su daina „No“ pasirodęs duetas, šiemet sugrįžo su kūriniu „Getting Through This“. Kaip per filmavimą jie prisipažino LRT.lt portalui, greitas tempas ir šokis jiems buvo šioks toks iššūkis, tačiau dainos emocija jie liko patenkinti. Jie sakė, kad būtent ant scenos jie yra tikriausi ir atviriausi, todėl tiki, kad žiūrovai tai pajaus.

Iš pirmojo ketvertuko daugiausia pagyrimų sulaukė Tito ir Beno pasirodymas. „Norėjosi kartu dainuoti“, – apie dueto pasirodymą kalbėjo G. Kilčiauskienė. Nemažai komplimentų sulaukė ir Justė Kraujelytė, vieni džiaugėsi, kad ji lenda iš šešėlio, kiti gyrė už skoningumą. Vis dėlto, Gabrea kūrinys komisijai kiek prailgo. Ir nors „Clockworkcreep“ dainą R. Zilnys juokais pavadino nesąmone, patikino, jog pasirodymas jam patiko.

Ispaniško mito apie nelabąjį įkvėpta atlikėja Natalija Chareckaja – Cosmic Bride į atranką atėjo su daina „The Devils Lives in Spain“. „Mainais į tai, ko prašo, velnias merginos paprašė atiduoti sielą. O kaip žinia, jei jau susidedi su velniu, kelio atgal nėra. Taigi ši daina apie prieštaravimą tarp noro pasiduoti viską apimančiai aistrai ir baimės prarasti save“, – paaiškino atlikėja, pridėjusi, kad žiūrovus tiesiog norėjo pakviesti į muzikinę kelionę ir palinkėjo ja pasimėgauti.

Atrankos debiutantė Viktorija Kajokaitė džiaugėsi, kad pagaliau širdis ją atvedė į nacionalinę atranką, mat apie tai svajojo jau seniai, tačiau vis nepasiryždavo. Sukaupta drąsa ir tikėjimas daina „Piece of Universe“ lėmė, jog į kelionę po visatą Viktorija pakvietė ir žiūrovus. Anot jos, šia daina ji nori pakylėti klausytoją. Įkūrinį savo širdį sudėjusi atlikėja svajojo, kad žiūrovai ją paimtų.

Dar viena atrankų naujokė – Emilija Katauskaitė-Emilijana. Tiesa, ji ne naujokė ant scenos, o klausytojai ją pažino kaip grupės „Kristal“ narę. Daina „Illuminate“ žymi ir svarbų gyvenimo lūžį, atvedusį atlikėją į atranką.

„Illuminate“ yra apie pandemijos laikotarpį, kuris man asmeniškai buvo labai sudėtingas, tačiau jau matosi šviesa tunelio gale ir tiesa, kad iš to sunkumo gimė stiprybė, savęs priėmimas, drąsa kurti kitaip“, – savo dainą pristatė Emilijana. Jos teigimu, dainos prasmė slypi išėjime iš tamsos, kuri kiekvienam gali būti labai skirtinga. Išėjimas iš mirties, depresijos ar išsilaisvinimas po tiesiog labai sunkaus etapo.

„Turbūt sumušiu Aistės Pilvelytės rekordą“, – juokėsi atlikėjas Justinas Stanislovaitis, ankstesnėse nacionalinėse atrankose pasirodęs su grupe „Twosome“. Jis grįžo prie savo projekto „Justin 3“ kūrybos ir ant scenos pasirodė su daina „Something that is Natural“, kurią atliko su atlikėja, pasivadinusia nanaart. „Jei prisibeldėme į jūsų širdis, atidarykite duris“, – po pasirodymo kalbėjo atlikėjai.

Kelialapį į atrankos pusfinalį prieš savaitę jau iškovojo Erica Jennings, Augustė Vedrickaitė, Urtė Šilagalytė, Joseph June, Mary Mo ir Elonas Pokanevič. Iš viso šių metų atrankoje dalyvauja 34 grupės ir atlikėjai, visą jų sąrašą galite rasti čia. Tiesa, iš atrankos pasitraukė Monika Linkytė ir Artūras Aleksiejus-Alekas.