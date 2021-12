Pajūryje – netikėtas Andriaus Mamontovo koncertas: pakeis britų žvaigždės Adele antrininkę

Gruodžio 31 dieną Palangos koncertų salėje planuoto renginio organizatorius pasiekė prastos žinios iš Didžiosios Britanijos – projekto „Someone Like You – The Adele Songbook“ solistei Katie Markham buvo nustatytas koronavirusas.

Planuotas šios artistės, dainuojančios britų superžvaigždės Adele dainas, gruodžio 31 d. Palangoje neįvyks. Kaip skelbiama pranešime spaudai, atlikėja labai liūdi, nes šis koncertas buvo ilgai lauktas ir jam buvo daug ruoštasi.

Projektas „Someone Like You – The Adele Songbook“ tikisi susitikti su savo žiūrovais pagerėjus pandeminei situacijai pasaulyje.

Koncerto rengėjai nusprendė žiūrovams pasiūlyti alternatyvą - Naujųjų metų vakarą praleisti kartu su Andriumi Mamontovu ir jo grupe.

Atlikėjas maloniai sutiko pagelbėti organizatoriams ir surengti naujametį koncertą, kuriame skambės geriausi „Foje“ kūriniai ir žinomiausios A. Mamontovo dainos – „Laužo šviesa“, „Kitoks pasaulis“, „Geltona. Žalia. Raudona“, „Meilės nebus per daug“ ir daugybė kitų.