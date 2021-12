Melodingo roko legendos „Foreigner“ pirmą sykį koncertuos Lietuvoje

Viena populiariausių visų laikų roko grupių „Foreigner“ surengs koncertą Lietuvoje.

Kaip skelbiama pranešime spaudai, daugiau nei 80 mln. įrašų pasaulyje pardavusi britų ir amerikiečių grupė pirmąsyk savo istorijoje Lietuvoje koncertuos kitų metų pavasarį.

10 platinių albumų ir net 22 didelės sėkmės sulaukusius hitus išleidusios grupės „Foreigner“ pasirodymas gegužės 30-ąją įvyks „Compensa“ salėje Vilniuje.

„Esame labai laimingi, kad galime vėl koncertuoti“, – sako grupės „Foreigner“ narys Kelly Hansenas. „Praėjusiais metais labai daug dirbome su koncertų organizatoriais ir mūsų agentais, norėdami išsiaiškinti, kada bus saugu vėl rengti koncertus. Puiku, kad pagaliau galime susitikti su savo gerbėjais koncertuose. Nuostabiausia, kad šiose gastrolėse koncertuosime ne tik mums įprastose, bet ir tose šalyse, kuriose grosime pirmąkart“.

Grupę „Foreigner“ 1977 m. įkūrė legendinis britų gitaristas ir dainų autorius Mickas Jonesas. Dainų „Feels Like The First Time“, „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“ ir daugelio kitų autorius yra vienas geriausių roko muzikantų populiariosios muzikos istorijoje. 2013 m. Mickas Jonesas oficialiai įtrauktas į Dainų autorių šlovės muziejų.

1964-aisiais Mickas Jonesas koncertavo su sėkmės dar neragavusiais „The Beatles“, grojo su Jimi Hendrixu, Otisu Reddingu, Johnny Hallyday, George'u Harrisonu ir daugeliu kitų muzikos žvaigždžių. Be to, jis sukūrė vieną geriausių visų laikų roko grupių „Foreigner“.

Šiandien grupė „Foreigner“ tęsia pasaulines gastroles, kurių metų pirmąkart koncertuos ir Lietuvoje. Pavasarį Vilniuje grosiančioje grupėje šiuo metu groja pagrindinis vokalistas Kelly Hansenas, bosininkas Jeffas ​​Pilsonas, gitaristas Bruce'as Watsonas, klavišininkas Michaelas Bluesteinas, būgnininkas Chrisas Frazieris ir gitaristas Luisas Maldonado. Daugiau nei 120 koncertų penkiolikoje pasaulio šalių surengsianti roko grupė atliks populiariausias savo dainas.