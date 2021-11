Paskelbti pretendentai į „Grammy“: dėmesys 18-metei Oliviai Rodrigo ir pirmąsyk paminėta ABBA

Antradienį Los Andžele paskelbti pretendentai į prestižinius muzikos apdovanojimus „Grammy“, kurie kitų metų sausį bus išdalyti 64-ąjį kartą.

Kandidatai į apdovanojimus, kurie bus įteikti 86-ose kategorijose, atskleisti „Grammy“ muziejuje – dalyvaujant popmuzikos žvaigždėms Billie Eilish, BTS, H.E.R. ir „Eurovizijos“ laimėtojams „Måneskin“.

Paskelbus sąrašus, muzikos apžvalgininkai kaipmat atkreipė dėmesį į aštuoniolikmetę JAV dainininkę Olivią Rodrigo. Mat ji pretenduoja į apdovanojimus visose keturiose pagrindinėse „Grammy“ kategorijose – geriausio albumo, geriausio naujo atlikėjo, metų įrašo ir metų dainos (pastarosiose dviejose kategorijose – už ją išgarsinusį hitą „Driver‘s Licence“).

Jaunosios kartos balsu vadinama dainininkė iš viso pretenduoja į septynis apdovanojimus.

Daugiausia kartų – net vienuolika – pretendentų sąraše paminėtas JAV džiazo pianistas Jonas Batiste‘as.

Šis muzikantas, grojantis populiaraus JAV laidų vedėjo Stepheno Colbert‘o šou, yra įrašęs garso takelį didelės sėkmės sulaukusiam animaciniam filmui „Siela“.

Po aštuonis kartus pretendentų sąrašuose paminėtas kanadiečių dainininkas Justinas Bieberis, JAV reperė Doja Cat ir šios šalies atlikėja H.E.R. Po septynias statulėles gali laimėti minėta O. Rodrigo ir kita JAV popžvaigždė Billie Eilish.

Billie Eilish / AP nuotr.

Tiesa, Pietų Korėjos popžvaigždžių BTS gerbėjai tikriausiai bus nusivylę. Ši fenomenalios sėkmės pasaulyje sulaukusi grupė paminėta tik sykį – geriausio popmuzikos dueto ar grupės atlikimo kategorijoje už hitą „Butter“.

Po 40 metų pertraukos su nauju albumu „Voyage“ į muzikinį gyvenimą sugrįžusi legendinė švedų grupė ABBA pirmą kartą istorijoje taip pat pretenduoja į „Grammy“ apdovanojimą – už dainą „I Still Have Faith In You“.

ABBA / B. Walsh nuotr.

Kaip skelbia BBC, JAV reperis Jay-Z tapo „Grammy“ rekordininku – jis nominuotas jau 83 kartus ir šiuo skaičiumi pralenkia visus kitus artistus ceremonijos istorijoje.

Jay-Z / AP nuotr.

Tarp pretendentų paminėtas ir Lietuvoje koncertuosiantis atlikėjas – kitais metais atvyksiantis kanadietis Caribou, pretenduojantis į apdovanojimą geriausio šokių ir elektroninės muzikos įrašo kategorijoje (už kūrinį „You Can Do It“).

Taip pat – kadenciją baigęs JAV prezidentas Barackas Obama, už įrašą „A Promised Land“ pretenduojantis laimėti geriausio kalbamojo ar deklamuojamo albumo kategorijoje.

Nickas Cave'as / J. Ryano nuotr.

Kitą vasarą Lietuvoje koncertuosiantis Australijos alternatyvios muzikos veteranas Nickas Cave‘as pretenduoja į apdovanojimą geriausios įrašo pakuotės kategorijoje – už su bendražygiu Warrenu Ellisu išleistą albumą „Carnage“.