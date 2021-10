Edas Sheeranas išleido naują albumą: jame kalba apie brandą, vaiko gimimą ir artimojo netektį

Vienas garsiausių šių dienų muzikos atlikėjų Edas Sheeranas išleido ilgai lauktą naują albumą „=“ („Equals“).

Kartu su juo britų atlikėjas pristatė ir naują kūrinį „Overpass Graffiti“, jis pasirodys su išskirtiniu vaizdo klipu.

„=“ yra ketvirtoji Edo Sheerano albumų, kurių pavadinimuose naudojami simboliai, serijos dalis – tai vienas stipriausių Edo darbų, kuriuos jis sukūrė iki šiol.

Albumas - tarsi toliau besitęsianti atlikėjo muzikinė evoliucija. Didžioji dalis kūrinių buvo sukurti per ketverių metų laikotarpį po albumo „÷“ („Divide“) pasirodymo.

„=“ dainose atlikėjas apžvelgia savo gyvenimą ir tyrinėja aplink jį esančius mylimus žmones („The Joker And The Queen“, „First Times“, „2step“), praradimus („Visiting Hours“), emocinį atsparumą („Can’t Stop The Rain“) ir tėvystę („Sandman“, „Leave Your Life“), taip pat apdainuoja karjerą ir su ja susijusius iššūkius („Tides“).

Žvelgiant iš muzikinės pusės, „=“ apima itin plačią ir universalią Edo muzikinę paletę: nuo tradicinių ir visiems atpažįstamomis tapusių atlikėjo gitara atliekamų kūrinių iki euforiškų ir visiškai naują skambesį bei atspalvį suteikusių dainų, tokių kaip vienas populiariausių praėjusios vasaros kūrinių „Bad Habits“.

Iki albumo išleidimo dienos pasirodę trys kūriniai „Bad Habits“, „Visiting Hours“ ir „Shivers“ internete jau perklausyti daugiau kaip 1.5 mlrd. kartų.

Birželį grįžęs į muzikos sceną, E. Sheeranas spėjo pagerinti ne vieną klausomumo rekordą. Su dainomis „Bad Habits“ ir „Shivers“ jis 15-a savaičių praleido pirmoje Didžiosios Britanijos populiariausių kūrinių sąrašo vietoje. Neseniai Edas tapo pirmuoju britų soliniu atlikėju, 52 savaites išbuvusiu pirmoje britų topo vietoje, daugiau savaičių išbūti joje pavyko tik Elviui Presley ir „The Beatles“.

Albumo viršelis taip pat ypatingas – jį Edas Sheeranas sukūrė savo rankomis. Lygybės ženklas įkomponuotas tarp drugelių ir atlikėjo rankomis nutapyto abstraktaus paveikslo. Naujasis albumas įkvėpė ir Lietuvos kūrėjus – Baltijos šalims specialius, limituoto kiekio džemperius su drugeliais naujo albumo išleidimo proga sukūrė viena žymiausių Lietuvos dizainerių Agnė Kuzmickaitė.

„=“ („Equals“) yra labai asmeniškas ir man daug reiškiantis albumas. Mano gyvenimas per pastaruosius keletą metų labai pasikeitė: vedžiau, tapau tėvu, susidūriau su netektimi – albumas yra vis to refleksija.

Dabar jaučiuosi daug brandesnis, manau albumas tai įrodys, tikiuosi, kad jis jums patiks“, – apie naują albumą pasakoja Edas Sheeranas.

Kitų metų balandį E. Sheeranas pradės pasaulinį koncertinį turą „+ - = ÷ x“ („The Mathematics Tour“). Pirmasis turo etapas prasidės Europoje. Jo metu Edas koncertuos Skandinavijoje, Centrinėje Europoje, Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Vienas populiariausių šių dienų atlikėjų surengs po du pasirodymus Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Ir net penkiems vakarams sugrįš į Londono Vemblio stadioną.

Edo Sheerano vardas didžiojoje muzikos scenoje garsiai skamba jau beveik dešimt metų. Per tą laiką 28-erių muzikantas iš Safolko savo paprastumu, lyrika, jautriomis dainomis ir šou sugebėjimais pavergė viso pasaulio melomanų širdis. Edas išleido albumus „+“, (2011) „x“, (2014) „÷“, (2017) „No.6 Collaborations Project“ (2019) – visi jie Didžiojoje Britanijoje tapo populiariausiais.

Dainininkas pardavė daugiau kaip 45 mln. albumų ir 150 mln. singlų visame pasaulyje – tai įrodo, koks kūrybingas ir sėkmingas šis atlikėjas yra.

2017-ųjų Edo albumas „÷“ vos tik pasirodęs pagerino pardavimų rekordus ir Didžiojoje Britanijoje tapo sparčiausiai parduodamu albumu, kurį išleido vyras solistas.

Kartu su albumu dienos šviesą išvydo tokie hitais tapę singlai kaip „Castle on the Hill“, „Perfect“ ir „Shape of You“ – šis kūrinys kiek vėliau pagerino dar vieną rekordą, tapdamas pirmąja daina, platformoje „Spotify“ perklausyta daugiau kaip du milijardus kartų (klausomiausia praėjusio dešimtmečio „Spotify“ daina).

Edas Sheeranas / D. Martenseno nuotr.

Beveik dvejus metus trukęs E. Sheerano koncertinis turas „Divide“ tapo populiariausiu koncertiniu turu pasaulyje per visą istoriją.

Už savo pasiekimus muzikoje ir labdaros veiklą 2017-aisiais E. Sheeranas buvo apdovanotas Didžiosios Britanijos imperijos ordinu. Tais pačiais metais Tarptautinė fonogramų industrijos federacija Edą paskelbė daugiausiai įrašų pasaulyje parduodančiu atlikėju.

Per savo karjerą Edas Sheeranas pelnė visą eilę muzikos apdovanojimų, tarp jų 4 „Grammy“, 4 „Ivor Novello“ (Britanijos kompozitorių premija), 6 Britų muzikos apdovanojimus, 7 „Billboard“ statulėles ir daugelį kitų.