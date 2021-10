Lietuvos publiką pakerėjęs britų atlikėjas Passenger vėl koncertuos Trakų pilyje

Romantiškų dainų atlikėjas Passenger surengs koncertą Lietuvoje, paskelbta trečiadienio popietę.

Dukart lietuvius pakerėjusi britų muzikos žvaigždė grįš tam, kad vėl surengtų koncertą pamiltoje Trakų pilyje. Passenger koncertas Trakuose įvyks kitų metų birželio 22-ąją. Tai bus trečioji dainininko viešnagė mūsų šalyje.

2015-ųjų metų vasarą būtent Trakų pilyje prasidėjusi britų dainininko Passenger pažintis su Lietuva tęsiasi. Prieš šešerius metus vykęs koncertas buvo rekordiškai populiarus - į jausmingų dainų kūrėjo pasirodymą buvo išgraibstyti visi bilietai.

Koncertas pilyje didelį įspūdį paliko ir pačiam dainininkui. Muzikos žvaigždė spėjo ne tik padainuoti, bet ir pasigrožėti Trakų apylinkėmis. Po viešnagės Lietuvoje jis išleido vaizdo klipą „The Long Road“. Jame matyti ir vaizdai iš Trakų – Passenger nusifilmavo laivu plaukiodamas ežere ir vaikščiodamas aplink pilį.

Passenger tikrasis vardas yra Michaelas Davidas Rosenbergas. Dėl muzikos būsimasis dainininkas ir dainų autoriaus metė mokslus ir įkūrė grupę „Passenger“. Po keleto metų muzikavimo grupė iširo, tačiau dainininkas toliau tęsia solinę karjerą pasilikęs Passenger pseudonimą. Siekti pripažinimo Passenger padėjo geras jo bičiulis Edas Sheeranas, pakvietęs atlikėją kartu rengti pasaulines gastroles.

Didžiąją sėkmę atlikėjui pelnė 2012-aisiais išleistas albumas „All The Little Lights“. Lyriškoji Passenger daina „Let Her Go“ prieš 9-erius metus tapo vienu didžiausių hitų. Kūrinys iš pradžių išpopuliarėjo Nyderlanduose, tačiau netrukus pasiekė pirmąsias topų vietas Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Suomijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Izraelyje, Liuksemburge, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Slovakijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje.

Passenger / Asmeninio albumo nuotr.

Didžiojoje Britanijoje įrašas buvo parduotas daugiau nei milijono, o Jungtinėse Amerikos Valstijose – net 4 milijonų tiražu. Daina „Let Her Go“ pelnė prestižinį „Ivor Novello“ apdovanojimą ir buvo pristatyta Britų muzikos apdovanojimui geriausio britų singlo nominacijoje. Tokia didžiulė sėkmė buvo netikėta ir pačiam dainininkui.

„Tai – paprasta nuoširdi daina apie išsiskyrimą. Negalėjau net pagalvoti, kad ją pamėgs tiek daug žmonių“, - sakė Passenger.

Kitų metų birželio 22-ąją dieną Trakų pilies kieme Passenger atliks geriausius savo kūrinius ir pristatys šių metų pradžioje išleistą albumą „Songs For The Drunk And Broken Hearted“.