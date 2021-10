Britų roko grupė „Placebo“ 2022-ųjų vasarą koncertuos Latvijoje

Latvijos miesto Siguldos pilyje kitą vasarą įvyks britų alternatyvaus roko žvaigždžių – grupės „Placebo“ pasirodymas.

Netoli Rygos esančioje Siguldoje „Placebo“ birželio 22-ąją surengs koncertą, kuriame pristatys savo naujausią darbą – aštuntąjį studijinį albumą.

Pastarąjį kartą grupė Latvijoje koncertavo prieš šešerius metus – grojo festivalyje „Positivus“. Lietuvoje grupė viešėjo sykį – 2007-aisiais koncertavo Vilniuje.

„Placebo“ susikūrė 1994 m., kai dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Brianas Molko susitiko su gitaristu Stefanu Olsdalu. Jų duetas iki šiol išlieka „Placebo“ branduoliu.

Per 25 gyvavimo metus „Placebo“ yra pardavę daugiau kaip 13 milijonų įrašų ir neabejotinai yra vieni ryškiausių alternatyvaus roko atstovų. Jų debiutinis albumas atvėrė kelią reikšmingiems pokyčiams britų muzikoje, nes tapo stipria atsvara tuomet dominavusiam britpopo žanrui. Albumas tapo tikru įkvėpimu kitiems kolektyvams ir atlikėjams, pradėjusiems sekti „Placebo“ pavyzdžiu.

Penki albumai, patekę į britų populiariausiųjų dešimtuką, dideli koncertiniai turai ir festivaliai, pilnos salės ir bendradarbiavimas su tokiomis muzikos legendomis kaip Davidas Bowie, Robertas Smithas ir Michaelas Stipe’as – visa tai pelnė „Placebo“ aukštą ir stiprią poziciją britų muzikos istorijoje.

Grupė gali didžiuotis išties įspūdingu hitų skaičiumi – tai „Pure Morning”, „Nancy Boy”, „Special K”, „The Bitter End”, „Every You Every Me”, „Twenty Years”, „Song To Say Goodbye”, „Special Needs”, „Meds”, „This Picture”, „Infra-Red”, „Black-Eyed”, „Ashtray Heart”, „Battle For The Sun”, „Because I Want You”, „Teenage Angst”, „Slave To The Wage”, „Sleeping With Ghosts” ir kitais puikiais kūriniais.

Unikalus grupės talentas tyrinėti tiek savo pačių trūkumus, tiek ir privalumus, pelnė jiems didelį gerbėjų ir sekėjų būrį. Savo kūryboje „Placebo” ir toliau nagrinėja svarbius mūsų visuomenės aspektus, į kuriuos geriausiu atveju žiūrima skeptiškai, o blogiausiu – su didele neapykanta.

Būtent į tokį pasaulį, tik stipriai suskaldytą, šįmet atkeliavo naujojo, jau aštuntojo grupės albumo pranašas – kūrinys „Beautiful James“, kurį Brianas Molko komentuoja taip: „Jei daina erzina žmones, paskendusius savo stereotipuose – tebūnie taip. Tačiau man rūpi, kad kiekvienas klausytojas joje atrastų savo asmeninę istoriją – aš tikrai nenoriu jums pasakoti, kaip jūs turėtumėte jaustis“.