Palangoje skambės popžvaigždės Adele hitai: šventinį šou surengs jos pačios įvertinta atlikėja

Palanga jau kviečia ruoštis kitų Naujųjų metų sutikimui. Gruodžio 31 d. Palangos koncertų salė prisipildys dainininkės Adele superhitais, kuriuos atliks britų „X Faktoriaus“ žvaigždė Katie Markham kartu su savo grupe iš Didžiosios Britanijos.

Pasaulinė megažvaigždė Adele pati išrinko Katie kaip tinkamiausią šiam šou ir sykį net buvo prisijungusi padainuoti kartu. Katie Markham atliekamų dainų programos pavadinimas – „Someone Like You. Adele Songbook“.

Kaip rašoma pranešime spaudai, dviejų dalių koncerte skambės populiariausi Adeles kūriniai: „Chasing Pavements”, „Make You Feel My Love”, „Set Fire To The Rain”, „Someone Like You”, „Hello”, „Rolling In The Deep”, „Skyfall” ir daugelis kitų, o taip pat Bobo Dylano, George’o Michaelo ir „The Cure“ kompozicijos. Būtent šie artistai padarė didžiausią įtaką Adeles kūrybai.

Kaip ir daugelis vaikų, Katie nuo šešerių mėgo šokti ir dainuoti, o paaugus užsiėmė savo pomėgiu rimčiau ir baigė mokslus keliose muzikos bei šokio mokyklose. Nuo 15 metų ji tapo nuolatine įvairių talentų konkursų laimėtoja.

2013 m. Katie pateko į britų „X Faktoriaus“ finalą, o 2015 m. dainininkės Adeles prodiuseriai kreipėsi į talentingą merginą, pakviesdami ją į naują šou „Someone Like You. Adele Songbook“, kuriame iš kelių pretendenčių pati Adele išrinko Katie geriausia atlikėja.

Kaip prisipažįsta pati Katie, ji buvo beprotiškai susijaudinusi: „Aš, be abejo, negalėjau net įsivaizduoti, kad vieną dieną ne tik atliksiu Adele programą, tačiau net ir dalinsiuos viena scena su savo dievaite“.

„Adele muzika yra kupina magijos. Aš manau, būtent todėl ji pritraukia tiek daug žmonių. Ji skleidžia emocijas visam pasauliui“, - komentuoja Katie.

Programa „Someone Like You. Adele Songbook“ apima žinomiausius kūrinius iš visų trijų Adele albumų „19“, „21“ ir „25“, taip sudarant galimybę publikai kartu prisiminti visą unikalaus balso atlikėjos karjeros kelią.

„Katie Markham buvo tiesiog nuostabi. Ji stulbinančiai panaši į pasaulinę superžvaigždę ne tik išvaizda, bet ir balsu. Iki šio vakaro aš buvau tikras, kad niekada nesutiksiu nieko, kas galėtų prilygti Adele savo [balso] diapazonu. Rekomenduoju apsilankyti šiame koncerte 100%. Juo labiau, kai Jūs turite pačios Adele rekomendaciją ir žinote, kad tapsite išties neeilinio šou žiūrovu“, - tokią jaudinančią recenziją parašė portalo thelivereview.co.uk kritikas po apsilankymo koncerte.