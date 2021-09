Mirė garsios britų roko grupės „Status Quo“ įkūrėjas Alanas Lancasteris

Muzikos pasaulis gedi žymios britų roko grupės „Status Quo“ įkūrėjo Alano Lancasterio. Sekmadienį pranešta, kad 72-ejų muzikantas mirė Australijos mieste Sidnėjuje, kuriame gyveno pastaruosius kelis dešimtmečius.

Žinią apie netektį socialiniuose tinkluose patvirtino muzikanto artimas bičiulis, žurnalistas Craigas Bennettas.

Kaip skelbiama britų žiniasklaidoje, buvęs „Status Quo“ bosistas A.Lancasteris sirgo išsėtine skleroze.

Grupę „Status Quo“ Alanas subūrė dar mokykloje – 1962-aisiais su bičiuliu Franciu Rossiu, kuris tapo šio kolektyvo vokalistu. Beje, iš pradžių grupė vadinosi „The Scorpions“.

1968-aisiais grupė išgarsėjo hitu „Pictures Of Matchstick Men“. Taip prasidėjo įspūdinga karjera, kurioje – 33 albumai ir per 60 dainų, išgarsėjusių visoje Europoje. Tarp jų – „Rockin‘ All Over The World“, „Whatever You Want“, „In The Army Now“ ir daugybė kitų. 1991-aisiais grupei įteiktas specialus Britų muzikos apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus muzikai.

A. Lancasteris grupėje grojo iki 1985 metų ir dalyvavo įrašant pirmus 15 „Status Quo” albumų. Po pasirodymo legendiniame labdaros koncerte „Live Aid“ muzikantas paliko grupę dėl pašlijusių santykių su kitais jos nariais.

Palikęs „Status Quo“, A. Lancasteris grojo grupėse „The Party Boys“ ir „The Bombers“. 2013-aisiais jis vėl trumpam prisijungė prie senosios „Status Quo“ sudėties, kuri surengė koncertų seriją Didžiojoje Britanijoje.

2008 metais „Status Quo“ vienintelį sykį koncertavo Lietuvoje - tiesa, be A. Lancasterio.