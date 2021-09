Žvaigždėmis žibėjusioje MTV VMA ceremonijoje triumfavo Lil Nas X ir Justinas Bieberis

MTV Videomuzikos apdovanojimų (VMA) ceremonijoje sekmadienį reperis Lil Nas X laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, o Justinas Bieberis triumfuodamas sugrįžo į sceną kaip metų atlikėjo apdovanojimo laureatas.

„Nepriimu to kaip savaime suprantamo dalyko“, – pasakė Lil Nas X, atsiimdamas paskutinį vakaro apdovanojimą už savo dainą „Montero (Call Me By Your Name)".

Iš pradžių didelė šou dalis priklausė J. Bieberiui, VMA ceremonijoje pasirodžiusiam pirmą kartą po šešerių metų pertraukos. Vakarui prasidedant jis nusileido virve iš arenos „Barclays Center“ palubės ir surengė energingą pasirodymą, atlikdamas „Stay“ su reperiu Kid LAROI ir, vėliau, savo hitą „Ghost“.

MTV VMA apdovanojimai / AP nuotr.

Šia VMA ceremonija paminėtos MTV 40-osios metinės, tad pasirodė ir ankstyvosios kanalo žvaigždės Cyndi Lauper, Madonna, taip pat vėliau sužibusios Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Camila Cabello, Chloe.

J. Bieberis turėjo daugiausiai nominacijų. Jis gavo ir geriausio popmuzikos klipo apdovanojimą už „Peaches“ su Danieliu Caesaru ir Giveonu.

MTV VMA apdovanojimai / AP nuotr.

Apsmukusius drabužius vilkėjęs J. Bieberis pasidžiaugė, kad apdovanojimų įteikimo ceremonija vyksta ne virtualiai, ir padėkojo žmonai Hailey už paramą.

„Kaip žinia, šiuo metu pasaulyje tiek visko vyksta“, – sakė J. Bieberis savo padėkos kalboje, pelnęs metų atlikėjo titulą.

„Žinau, tikriausiai daug kartų tai girdėjote. Gyvename nepaprastais laikais, su šiuo COVID dalyku. Tai rimta. Muzika yra nuostabi priemonė, leidžianti pasiekti žmones ir mus visus suvienyti. Štai kodėl dabar esame čia. Visi esame čia kartu“, – kalbėjo jis.

Pradėdama šou, Madonna kreipėsi į ošiančią minią: „Buvo sakoma, kad neištempsime, bet vis dar esame čia.“

Vėliau O. Rodrigo, atlikusi dainą „good 4 u“, atsiėmė pirmąjį vakaro apdovanojimą už savo hitą „Drivers License“. Vėliau ji buvo paskelbta geriausia nauja metų atlikėja.

„Esu nepaprastai dėkinga, kad galiu rašyti muziką, kurti dalykus, kurie man patinka, ir vadinti tai savo darbu“, – sakė pirmą kartą nominuota O. Rodrigo.

MTV VMA apdovanojimai / AP nuotr.

Anksčiau per ceremoniją dainininkė šiuos metus pavadino „stebuklingiausiais gyvenime“.

Apdovanojimą O. Rodrigo įteikė Jennifer Lopez, kuri prieš tris dienas oficialiai patvirtino gandus apie atsinaujinusį romaną su aktoriumi Benu Afflecku, drauge pasirodžiusi Venecijos tarptautiniame kino festivalyje, kur pristatytas jo naujausias filmas „Paskutinė dvikova“ (The Last Duel).

Billie Eilish už dainą „Your Power“ laimėjo geriausio vaizdo klipo apdovanojimą. Savo padėkos kalboje ji atskleidė, kad Alicia Keys pabučiavo ją į skruostą, kalbėjo apie pasitenkinimą, kurį jautė kurdama šią dainą, taip pat apie moterų įgalinimą.

B. Eilish ir Rosalia už dainą „Lo Vas A Olvidar“ pelnė geriausios lotynų stiliaus dainos vaizdo klipo apdovanojimą. Korėjiečių popmuzikos grupė BTS pelnė tris prizus: metų grupės, geriausios K-pop grupės ir vasaros dainos („Butter“) apdovanojimus.

„Turime bet kokia kaina saugoti savo moteris, – sakė B. Eilish, kurios žodžius plojimais iš savo vietos palydėjo jos brolis, prodiuseris Finneasas. – Turime atminti, kad visi turime galios. Turime nepamiršti ja nepiktnaudžiauti.“

MTV VMA apdovanojimai / AP nuotr.

J. Bieberiui pirmąjį apdovanojimą įteikusi C. Lauper taip pat pasisakė už lygias vyrų ir moterų teises.

„Merginos tebenori linksmintis, – kalbėjo Lauper, kurią išgarsino daina „Girls Just Want to Have Fun“. – Tačiau taip pat norime turėti lėšų, vienodą darbo užmokestį, kontroliuoti savo kūną, na, suprantate, pagrindinių teisių.“

Kiek vėliau dainą atliko roko grupė „Foo Fighters“, po pasirodymo atsiėmusi pasaulinės ikonos apdovanojimą, pirmą kartą įteiktą per VMA. Šiuo apdovanojimu įvertinamas atlikėjas ar grupė, „kurių neprilygstama karjera ir besitęsiantis poveikis bei įtaka padėjo pasiekti išskirtinės tarptautinės sėkmės muzikoje ir už jos ribų“.

Šis prestižinis apdovanojimas anksčiau buvo įteikiamas per kasmetinę MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremoniją. Tarp ankstesnių laureatų yra „Queen“, Eminemas ir Whitney Houston.

MTV apdovanojimų raudonuoju kilimu žengusios žvaigždės / AP nuotr.

Grupė „Foo Fighters“ – kurios nariai yra Dave'as Grohlas, Tayloras Hawkinsas, Nate'as Mendelis, Chrisas Shiflettas, Patas Smearas ir Rami Jaffee – atliko keletą savo hitų, tarp jų – „Learn to Fly“ ir „Shame Shame“. Tai buvo pirmasis jų pasirodymas VMA apdovanojimų ceremonijoje nuo 2007 metų.

Iš B. Eilish rankų pasaulinės ikonos apdovanojimą gavusi grupė padėkojo MTV veteranams – nuo laidų vedėjo Kurto Loderio iki reporterės Tabithos Soren.

„Labai ačiū už šį apdovanojimą, – sakė D. Grolas. – Pasimatysime dar po 26 metų.“