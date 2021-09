Legendinė grupė ABBA po 40 metų grįžta su nauju albumu ir išskirtiniais koncertais

Viena populiariausių muzikos grupių istorijoje ABBA grįžta su naujais kūriniais – šią žinią ketvirtadienio vakarą švedų kvarteto nariai patvirtino tiesioginėje vaizdo transliacijoje.

Ketvirtadienio vakarą pristatytas naujas grupės kūrinys ir vaizdo klipas „I Still Have Faith In You“. Tai – pirmas naujas grupės įrašas po keturių dešimtmečių pertraukos.

Negana to, grupės nariai Agnetha Faltskog, Björnas Ulvaeus, Benny Anderssonas ir Anni-Frid Lyngstad paskelbė, jog kitais metais įvyks išskirtiniai, neįprasta forma rengiami jų koncertai, o dar šių metų rudenį bus išleistas ir visiškai naujas ABBA albumas.

Nuo 2022 metų gegužės 27 dienos specialiai tam skirtoje salėje Londone grupė koncertuos skaitmeniniu būdu – scenoje pasirodys pažangiausiomis technologijomis sukurti judantys dainininkų atvaizdai, kuriems talkins gyvai grojanti 10 muzikantų grupė.

Būsimuose koncertuose žiūrovai pamatys skaitmenines grupės narių versijas / „Industrial Light And Magic“ nuotr.

Kaip skelbiama įrašų kompanijos „Universal Music Group“ pranešime spaudai, skaitmeninės ABBA grupės narių versijos (žiniasklaidoje jau pramintos „ABBAtarais“) buvo sukurtos po kelių mėnesių judesio fiksavimo metodu rinktų duomenų iš įvairių pasirodymų, kuriuose dalyvavo keturi grupės nariai ir net 850 žmonių komanda bendrovės „Industrial Light & Magic“.

Į muzikos pasaulį grįžtanti ABBA ne tik įrašė dvi naujas dainas „I Still Have Faith In You“ ir „Don't Shut Me Down“, kurios abi bus įtrauktos į koncertą, bet ir sukūrė visiškai naują albumą. Stokholme įrašytas albumas „Voyage“ bus išleistas lapkričio 5 dieną.

Išgirskite pirmąjį ABBA kūrinį po 40-ies metų:

„Jau seniai kartu muzikavome. Tiesą sakant, prieš beveik 40 metų. 1982 metų pavasarį padarėme pertrauką ir dabar nusprendėme, kad laikas ją baigti. Žmonės sako, kad kvaila laukti daugiau nei 40 metų tarp albumų, todėl įrašėme „The Visitors“ tęsinį.

Tiesą pasakius, pagrindinis įkvėpimas vėl įrašinėti kilo iš mūsų įsitraukimo kuriant keisčiausią ir įspūdingiausią koncertą, apie kokį tik galite svajoti. Kitą pavasarį galėsime atsisėsti salėje ir žiūrėti, kaip mūsų skaitmeniniai „mes“ atliksime savo dainas specialioje arenoje, pastatytoje Londone. Keista ir nuostabu!“ – sako grupės nariai.

Grupė ABBA / AP nuotr.

Pirmasis koncerto „ABBA Voyage“ pasirodymas įvyks gegužės 27 dieną modernioje, 3000 žiūrovų talpinančioje ABBA arenoje, esančioje Karalienės Elizabeth olimpiniame parke Londone.

1972-aisiais susibūrusi grupė ABBA per aktyvios karjeros dešimtmetį tapo viena populiariausių pasaulio grupių, kurios dainų žavesys neblėsta iki šiol. Grupės albumai parduoti daugiau nei 400 milijonų egzempliorių tiražu.

1974-aisiais su daina „Waterloo” laimėję „Eurovizijos” dainų konkursą, atlikėjai įrašė dešimtis hitų, populiarių visame pasaulyje. Tačiau grupės istorija nutrūko 1982-aisiais, išsiskyrus abejoms ABBA dainavusioms sutuoktinių poroms (A. Faltskog ir B. Ulvaeusui bei A-F. Lyngstad ir B. Anderssonui).

Grupė ABBA / AP nuotr.

Iki šiol paskutinis ABBA albumas „The Visitors“ buvo išleistas 1981-aisiais. Grupei iširus, jos nariai tęsė karjeras atskirai, tačiau ABBA muzika toliau skambėjo garsiai – populiariame miuzikle „Mamma Mia!”, pagal ABBA dainas sukurtuose dviejuose kino filmuose, Stokholme įkurtame ABBA muziejuje ir kituose projektuose.

Iki šiol grupė atmesdavo visus pasiūlymus atsikurti koncertams. Teigiama, jog prieš 20 metų už 100 koncertų turą grupės atlikėjams buvo pasiūlytas 1 milijardas JAV dolerių, tačiau ABBA narių tai nesudomino.

Gandai apie grupės sugrįžimą pasklido 2016-aisiais, kai visi ABBA nariai kartu padainavo privačiame vakarėlyje viename Stokholmo restoranų, skirtame B. Ulvaeuso ir B. Anderssono pažinties 50-mečiui.

Dar 2016-ųjų spalį buvo patvirtinta, kad ABBA planuoja neįprastus koncertus, paremtus skaitmeninėmis technologijomis, po kiek laiko buvo patvirtinta, kad įrašyta ir naujų dainų, tačiau projekto ruošimas ir naujos muzikos pristatymas visuomenei užtruko keletą metų. Teigiama, kad atidėti planus teko dėl koronaviruso pandemijos.