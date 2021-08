Mirė JAV muzikos žvaigždė, žymaus brolių dueto „The Everly Brothers“ narys Donas Everly

Muzikos pasaulis gedi žymaus scenos veterano. Sekmadienį pranešta, kad mirė garsaus JAV popmuzikos dueto „The Everly Brothers“ narys Donas Everly. Jam buvo 84-eri.

Žinią apie dainininko mirtį JAV leidiniui „Los Angeles Times“ patvirtino Everly šeimos atstovas spaudai. Mirties priežastis kol kas neskelbiama. Pranešama, kad D. Everly mirė savo namuose Nešvilio mieste.

Brolių Philo ir Dono Everly duetas „The Everly Brothers“ išgarsėjo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Ši grupė laikoma vienu geriausių vokalinių duetų per visą popmuzikos istoriją. Žurnalas „Rolling Stone“ brolius Everly netgi vadina „svarbiausiu vokaliniu duetu roko muzikoje“.

Tarp 1957 ir 1962 metų duetas išleido penkiolika dainų, pakilusių į JAV populiariausiųjų dešimtuką. Tarp ryškiausių „The Everly Brothers“ hitų yra kūriniai „Bye Bye Love“ ir „All I Have To Do Is Dream“.

Grupės skambesys padarė didelę įtaką daugybei vėliau išgarsėjusių popmuzikos žvaigždžių – tarp jų grupei „The Beatles“ ir duetui „Simon and Garfunkel“.

1973-aisiais grupės nariai susipyko scenoje ir nesikalbėjo dešimtmetį, tačiau tada broliai susitaikė ir kartu muzikavo iki 2005-ųjų.

Dar 1986-aisiais grupė buvo įšventinta į simbolinį Rokenrolo šlovės muziejų, o 1997-aisiais pelnė specialų „Grammy“ apdovanojimą už nuopelnus muzikai.

D. Everly jaunesnysis brolis Philas, su kuriuo jie subūrė šią grupę, mirė 2014-aisiais.