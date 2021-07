Lietuvoje koncertuosianti „Nervosa“ parodys, kas yra brutalus moteriškas meistriškumas

Stereotipų mėgėjams viename sakinyje atsidūrę trys žodžiai – brutalumas, moteriškumas ir meistriškumas – gali sukelti nervinį tiką, rašoma festivalio „Kilkim žaibu“ organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Į jokius stereotipų rėmus netelpanti grupė „Nervosa“ būtent tokį žodžių junginį ir pasiūlys: vien iš merginų suburta grupė bekompromisį trash metalą groja taip kietai, kad pasaulyje jau nėra joms per didelio festivalio ar koncertų salės. Šią vasarą tarptautinis kolektyvas apsilankys ir Lietuvoje, festivalyje „Kilkim žaibu“.

Brazilijoje 2010 m. įsteigtoje grupėje šiandien groja tik viena jos steigėja–gitaristė Prika Amaral. Didžiausios permainos kolektyve įvyko praėjusiais metais, kai išsiskyrus muzikiniams skoniams grupę paliko būgnininkė ir bosistė.

Tačiau grupė greitai atsinaujino ir tapo tarptautine: vokalistė Diva Satanica, tęsianti karjerą ir grupėje „Blodhunter“ yra iš Ispanijos, bosistė Mia Wallace iš Italijos taip pat groja su grupe „Abbath“, o būgnininkė Eleni Nota yra iš Graikijos.

Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokia plati kolektyvo geografija turėtų kelti bendravimo sunkumų, iš tiesų muzikantės nėra prisirišusios prie namų ir didelę dalį laiko leidžia koncertiniuose turuose, be to, vos per metus bendro darbo sugebėjo išleisti albumą „Perpetual Chaos“, kurį pristatys klausytojams Lietuvoje. Ir galima neabejoti, kad merginos, pasirinkusios su lyriškumu nedaug ką bendro turintį trash žanrą, sugros ne prasčiau nei žymiausi šio žanro atstovai.

„Nors „Nervosa“ kolektyvas yra metalo scenai neįprastos sudėties, jis užima labai aiškią vietą šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame moterys niekuo nenusileidžia vyrams“, – sakė festivalį organizuojančio klubo „Pikuolis“ steigėjas Daividas Kurlis.

Nervosa / Grupės archyvo nuotr.

Festivalis „Kilkim žaibu“ šiemet džiugins kaip niekada gausiu naujų sąskambių ir primirštas tradicijas siūlančių atlikėjų būriu: iš Prancūzijos į Žemaitiją atvyksta avangardinio metalo, kombinuojančio labai neįprastą muzikos žanrų įvairovę, meistrai „Igorrr“, o iš kaimyninės Lenkijos – tarsi po krikščionių bažnyčios skilimo atgimusi liturginio metalo žvaigždė – Krzysztofo Drabikowskio „Batushka“.

Lietuviškos metalo scenos gerbėjus džiugins legendinių „Obtest“ sugrįžimas, o su keltiškais metalo motyvais supažindins Airijos žvaigždės „Cruachan“. Lyriško roko gerbėjų dėmesį trauks grupė „Skylė“, pasiūlysianti teatralizuotą muzikos šou „Gervaza dūzgės“.

Festivalis „Kilkim žaibu“ Lūksto ežero poilsiavietėje ties Varnių miesteliu vyks rugpjūčio 6-7 dienomis.

Organizatoriai įspėja, kad prie įėjimo į festivalio teritoriją bus reikalaujama pateikti „Galimybių pasą“ – tokia priemonė reikalinga norint neriboti lankytojų kiekio ir netaikyti reikalavimo koncertus stebėti sėdint ant kėdučių ir nekylant iš savo vietų.